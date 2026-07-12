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स्कूल के दिनों में बच्चों को ले गए घुमाने, तो पेरेंट्स पर लगा 60 हजार रुपये का फाइन! वजह जानकर रह जाएंगे हैरान

ब्रिटेन की एक मां ने स्कूल की छुट्टियों का इंतजार किए बिना अपने बच्चों को पांच दिन की छुट्टी दिलाकर परिवार के साथ स्पेन घूमने का फैसला किया. ट्रिप से लौटने के कुछ हफ्तों बाद सरकार ने उन पर करीब 60 हजार रुपये का जुर्माना लगा दिया. दिलचस्प बात यह है कि महिला को अपने फैसले का आज भी कोई अफसोस नहीं है.

Written BySantosh Mishra
Published: Jul 12, 2026, 06:18 AM IST|Updated: Jul 12, 2026, 06:18 AM IST
स्कूल के दिनों में बच्चों को ले गए घुमाने, तो पेरेंट्स पर लगा 60 हजार रुपये का फाइन! वजह जानकर रह जाएंगे हैरान

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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