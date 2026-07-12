/स्कूल के दिनों में बच्चों को ले गए घुमाने, तो पेरेंट्स पर लगा 60 हजार रुपये का फाइन! वजह जानकर रह जाएंगे हैरान

हर माता-पिता चाहते हैं कि बच्चों के साथ कुछ यादगार पल बिताए जाएं. कई परिवार छुट्टियों का इंतजार करते हैं, ताकि कहीं घूमने जा सकें, लेकिन स्कूल की छुट्टियों में टिकट और होटल के बढ़े हुए दाम कई बार पूरा बजट बिगाड़ देते हैं. ऐसे में कुछ लोग स्कूल खुला होने के दौरान ही ट्रिप प्लान कर लेते हैं. हालांकि, ब्रिटेन में ऐसा करना काफी महंगा पड़ सकता है.
हाल ही में ब्रिटेन की एक महिला के साथ ऐसा ही हुआ. उन्होंने बच्चों की पढ़ाई का ज्यादा नुकसान न हो, इसका ध्यान रखते हुए सिर्फ पांच दिन की छुट्टी दिलाई और पूरे परिवार के साथ स्पेन घूमने चली गईं. लेकिन लौटते ही प्रशासन ने ऐसा नोटिस भेजा, जिसकी उन्हें पहले से उम्मीद तो थी, फिर भी मामला चर्चा का विषय बन गया.
डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार, ब्रिटेन के डेवोन में रहने वाली 36 साल की शार्लोट क्राउच अपने पति और चार बच्चों के साथ 1 जून को स्पेन के ग्रैन कैनारिया पहुंची थीं. यह छुट्टियां सिर्फ घूमने के लिए नहीं थीं. दरअसल, उनके पिता और सौतेली मां अपनी शादी की 25वीं सालगिरह मना रहे थे. इस मौके पर दोनों ने दोबारा शादी की रस्में निभाईं और पूरा परिवार वहां इकट्ठा हुआ. शार्लोट चाहती थीं कि उनके बच्चे भी इस खास पल का हिस्सा बनें. इसलिए उन्होंने स्कूल से पांच दिन की छुट्टी दिलाकर यात्रा पर जाने का फैसला किया.
शार्लोट ने छुट्टी लेने के लिए कोई बहाना नहीं बनाया. उन्होंने पहले ही स्कूल प्रशासन को बता दिया था कि बच्चे परिवार के साथ विदेश जा रहे हैं. उन्हें लगा कि सच बताना सबसे सही तरीका है. लेकिन ट्रिप से लौटने के करीब एक महीने बाद उनके घर डेवोन काउंटी काउंसिल की ओर से जुर्माने का नोटिस पहुंच गया. तीन बच्चों की गैरहाजिरी के लिए उन पर कुल 480 पाउंड यानी करीब 60 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया.
ब्रिटेन में बच्चों की स्कूल उपस्थिति को लेकर काफी सख्त नियम हैं. अगर कोई बच्चा बिना मंजूरी के स्कूल से छुट्टी लेकर घूमने जाता है, तो उसके माता-पिता पर प्रति बच्चे 80 पाउंड तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. अगर तय समय में यह रकम जमा नहीं की जाती, तो जुर्माना बढ़ सकता है और मामला कोर्ट तक भी पहुंच सकता है. सरकार का मानना है कि नियमित पढ़ाई बच्चों की शिक्षा के लिए जरूरी है और बिना वजह छुट्टी देने से उनकी पढ़ाई प्रभावित होती है.
शार्लोट ने बताया कि उन्हें पहले से अंदाजा था कि ऐसा हो सकता है. उन्होंने कहा कि अगर वही ट्रिप स्कूल की आधिकारिक छुट्टियों के दौरान प्लान करते, तो फ्लाइट, होटल और बाकी खर्च मिलाकर करीब 2,500 पाउंड यानी लगभग 2.9 लाख रुपये ज्यादा खर्च करने पड़ते. इसका मतलब यह है कि 60 हजार रुपये का जुर्माना भरने के बाद भी परिवार की अच्छी-खासी बचत हो गई. उनके मुताबिक, हमने जुर्माने को भी यात्रा के खर्च का हिस्सा मान लिया था. इसके बावजूद यह छुट्टी हमारे लिए काफी सस्ती साबित हुई.
शार्लोट का मानना है कि बच्चों की असली सीख सिर्फ क्लासरूम तक सीमित नहीं होती. उन्होंने बताया कि स्पेन की इस यात्रा के दौरान बच्चों ने कई नई चीजें सीखीं. उन्होंने समुद्र में डॉल्फिन को पहली बार उनके प्राकृतिक माहौल में देखा, तैराकी का अनुभव लिया, हवाई यात्रा की और दूसरे देश की संस्कृति को करीब से समझा. उनका कहना है कि ऐसी यात्राएं बच्चों के आत्मविश्वास और सोच, दोनों को बढ़ाती हैं. शार्लोट ने सवाल उठाया कि अगर सीखना सिर्फ स्कूल में ही होता, तो क्या 16 साल की उम्र के बाद कोई इंसान कुछ नया नहीं सीखता? उनके अनुसार, परिवार के साथ बिताया गया समय भी बच्चों के विकास का उतना ही अहम हिस्सा है.
हालांकि, उन्होंने यह भी साफ किया कि अगर बच्चों की कोई महत्वपूर्ण परीक्षा होती, तो वह ऐसा फैसला कभी नहीं लेतीं. उन्होंने कहा कि उनके बच्चे जीसीएसई (GCSE) जैसी किसी बड़ी परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहे थे और उनकी पढ़ाई का ज्यादा नुकसान भी नहीं हुआ. उनका मकसद सिर्फ परिवार के साथ एक खास अवसर को यादगार बनाना था.
शार्लोट को सबसे ज्यादा दुख इस बात का है कि उन्होंने स्कूल से झूठ नहीं बोला. उनका कहना है कि अगर वह चाहतीं, तो बच्चों की तबीयत खराब होने का बहाना बना सकती थीं, लेकिन उन्होंने ईमानदारी से बता दिया कि पूरा परिवार छुट्टियां मनाने जा रहा है. अब उन्हें लगता है कि सच बोलने की वजह से ही उन्हें जुर्माना भरना पड़ा. उन्होंने कहा कि ऐसा महसूस होता है, जैसे ईमानदारी दिखाने की सजा मिली हो.
जुर्माने की जानकारी सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर इस मुद्दे पर लंबी बहस शुरू हो गई. कुछ लोगों ने कहा कि स्कूल की नियमित पढ़ाई सबसे जरूरी है और नियम सभी के लिए बराबर होने चाहिए. वहीं, कई लोगों ने शार्लोट का समर्थन किया. उनका कहना था कि परिवार के साथ बिताया गया समय भी बच्चों की परवरिश और मानसिक विकास के लिए बेहद जरूरी होता है. कई यूजर्स ने यह भी लिखा कि स्कूल की छुट्टियों में यात्रा इतनी महंगी हो जाती है कि आम परिवारों के लिए बाहर घूमना मुश्किल हो जाता है.