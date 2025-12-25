समुद्र ने उगला 150 साल पुराना सच! जानें जहाज डूबने से कैसे जुड़ें हैं ये विक्टोरियन जूते

Ogmore By Sea Beach News: समुद्र के अंदर एक अनोखी और रहस्यमयी दुनिया है. ना जाने समुद्र अपने अंदर कितने गहरे और खुफिया राज छिपाए बैठा है. समुद्र के बारे में एक बात कही जाती है कि समुद्र अपने पास कुछ नहीं रखता है आप जो दोगे एक दिन वो आपको ही वापस लौटा देता है. जैसे यदि आप समुद्र को गंदा करोगे या बीच पर कटरा फैलाओगे तो एक दिन एक लहर आएगी और सब कचरा वापस दे जाएगी. चलिए जानते हैं ब्रिटेन के समुद्र तट पर क्या मिला और उसका एक जहाज के डूबने से क्या संबंध है.

किस जहाज का मलबा?

ब्रिटेन के समुद्र तट पर जो मिला वो कोई नई बात नहीं है समय समय पर ब्रिटेन के समुद्र तट पर जूते और अन्य सामान मिले हैं. दरअसल, इस बार ब्रिटेन के ओगमोर बाय सी बीच' (Ogmore by Sea) पर सफाई के दौरान 150 पुराने विक्टोरियन जूते (Victorian shoes) मिले हैं. जानकारी के अनुसार 1831 में एक Frolic नाम का जहाज जूते और अन्य सामान लेकर इटली से निकला था जो Tusker Rock से टकराया और डूब गया था. माना जा रहा है कि बीच पर मिले जूते उसी के मलबे से आए हैं.

यह भी पढ़ें: ये है बिना राष्ट्रगान का देश! आजादी के 65 साल बाद भी क्यों नहीं अपना National Anthem?

Add Zee News as a Preferred Source

150 साल पुराना राज

समुद्र में छिपे राज एक लहर के साथ बाहर आ जाते हैं. ब्रिटेन के Ogmore by Sea Beach पर जो दिखा उसने सबको हैरान कर दिया. समुद्र में छिपी कहानियों लहरों में मिलकर समय की धूल को धोकर बाहर आ जाती हैं. ब्रिटेन के Ogmore by Sea Beach पर सैकड़ों काले चमड़े के पुराने जूते दिखाई दिये. इस नजारे ने सबको चौंका दिया, ये कोई नॉर्मल जूते नहीं है, बल्कि ये काले चमड़े के विक्टोरियन युग के जूते हैं तो करीब 150 साल पुराने हैं.

जूतों के पीछे छिपा है जहाज का रहस्य

दरअसल, ब्रिटेन के Ogmore by Sea Beach पर साफ सफाई का काम चल रहा था. सफाई कर्मचारियों ने जब कचरा हटाना शुरू किया तो उनको उम्मीद थी प्लास्टिक का कचरा मिलेगा, लेकिन जैसी ही उन्होंने कचरा हटाना शुरू किया तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई. उनके सामने करीब 400 से ज्यादा काले जूते पड़े थे. इनमें से कुछ जूते ऐसे भी थे जिनमें लोहे की कील लगी हुई थीं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक Ogmore by Sea Beach Academy की संस्थापक एमा लैम्पोर्ट ने बताया कि सबसे मजबूत थ्योरी ये है कि ये जूते कोई आम नहीं हैं, बल्कि Frolic नामक जहाज के मलबे से आए हैं. ये जहाज 1831 में इटली से जूते और अन्य सामान लेकर आ रहा था और Tusker Rock से टकराकर डूब गया था. इस हादसे में लगभग 80 लोगों की जान चली गई थी. इस आदसे में काई भी जिंदा नहीं बचा था.

यह भी पढ़ें: अंग्रेजों की सेना में कितने भारतीय थे? इतिहास में क्यों नहीं सुनाई देती इनकी वीरगाथाएं

Tusker Rock को क्यों कहा जाता है 'जहाजों का कब्रिस्तान'?

जानकारी के अनुसार Tusker Rock (टस्कर रॉक) ब्रिस्टल चैनल (Bristol Channel) में स्थित है. इसे “ship graveyard” भी कहा जाता है. ये चट्टान 'जहाजों का कब्रिस्तान' भी कहलाती हैं. Frolic कोई पहला और आखिरी नहीं था. यहां कई जहाज मौत के मुंह में समा चुके हैं. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यहां हाल ही में 150 साल पुराने जहाजों के अवशेष पाए गए हैं. अब एक बार फिर 150 साल पुराने जूतों ने समुद्र से बाहर आकर उस हादसे की यादें ताजा कर दी हैं.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है