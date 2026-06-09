/79 की उम्र में दुल्हन खोज रहा ये अरबपति! 50 कमरों का महल और 53 लाख रुपये सैलरी का ऑफर, बस माननी होगी यह शर्त

सर बेंजामिन ब्रिटेन के पुराने और प्रतिष्ठित परिवारों में गिने जाते हैं. उनके पास करोड़ों की संपत्ति के साथ एक ऐतिहासिक महल भी है, जो कई पीढ़ियों से उनके परिवार की पहचान रहा है. बढ़ती उम्र के साथ अब उनकी सबसे बड़ी चिंता यह है कि उनके बाद इस विरासत को संभालने वाला कौन होगा. इसी कारण उन्होंने अपने लिए जीवनसाथी की तलाश तेज कर दी है. उनकी इस शर्त और ऑफर ने सोशल मीडिया पर नई बहस छेड़ दी है. कई लोगों का मानना है कि यह एक बुजुर्ग व्यक्ति की स्वाभाविक इच्छा है, जबकि कुछ लोग इसे पैसे और हैसियत के दम पर रिश्ता तलाशने की कोशिश मान रहे हैं. फिलहाल उनकी यह कहानी इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रही है.