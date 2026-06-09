/79 की उम्र में दुल्हन खोज रहा ये अरबपति! 50 कमरों का महल और 53 लाख रुपये सैलरी का ऑफर, बस माननी होगी यह शर्त

British Millionaire Marriage Search: दुनियाभर में अरबपतियों की लाइफस्टाइल अक्सर लोगों का ध्यान खींचती है, लेकिन इन दिनों ब्रिटेन के एक बुजुर्ग अरबपति अपनी दौलत या बिजनेस की वजह से नहीं, बल्कि शादी की तलाश को लेकर सुर्खियों में हैं. 79 वर्षीय बेंजामिन स्लेड खुलकर कह चुके हैं कि उन्हें एक ऐसी युवा जीवनसाथी चाहिए, जो उनके परिवार की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें एक वारिस दे सके. यही वजह है कि उनकी निजी जिंदगी एक बार फिर चर्चा का विषय बन गई है.
सर बेंजामिन ब्रिटेन के पुराने और प्रतिष्ठित परिवारों में गिने जाते हैं. उनके पास करोड़ों की संपत्ति के साथ एक ऐतिहासिक महल भी है, जो कई पीढ़ियों से उनके परिवार की पहचान रहा है. बढ़ती उम्र के साथ अब उनकी सबसे बड़ी चिंता यह है कि उनके बाद इस विरासत को संभालने वाला कौन होगा. इसी कारण उन्होंने अपने लिए जीवनसाथी की तलाश तेज कर दी है. उनकी इस शर्त और ऑफर ने सोशल मीडिया पर नई बहस छेड़ दी है. कई लोगों का मानना है कि यह एक बुजुर्ग व्यक्ति की स्वाभाविक इच्छा है, जबकि कुछ लोग इसे पैसे और हैसियत के दम पर रिश्ता तलाशने की कोशिश मान रहे हैं. फिलहाल उनकी यह कहानी इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रही है.
बेंजामिन स्लेड ब्रिटेन के प्रसिद्ध ऐतिहासिक भवन Maunsel House के मालिक हैं. यह 50 कमरों वाला भव्य महल कई सदियों पुराना बताया जाता है. महल अपनी शानदार वास्तुकला, विशाल बगीचों और शाही माहौल के लिए जाना जाता है. स्लेड लंबे समय से इस विरासत को संभालते आ रहे हैं. अब उनकी इच्छा है कि भविष्य में भी यह संपत्ति परिवार के भीतर ही रहे और इसे संभालने वाला कोई उत्तराधिकारी मौजूद हो.
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, बेंजामिन ने अपनी जीवनसाथी की तलाश के लिए डेटिंग वेबसाइट्स के साथ समाचार पत्रों का सहारा लिया है. इतना ही नहीं, वह मीडिया इंटरव्यू में भी इस विषय पर खुलकर बात कर चुके हैं. उन्होंने बताया है कि उन्हें ऐसी साथी चाहिए, जो उनके साथ जीवन बिताने के लिए तैयार हो और परिवार को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी निभा सके. हालांकि, उनका कहना है कि रिश्ता सिर्फ संपत्ति के आधार पर नहीं होना चाहिए. उनकी यह साफगोई ही लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रही है. कई लोगों को यह ईमानदारी सही लग रही है, जबकि कुछ इसे असामान्य मांग मान रहे हैं.
बेंजामिन की पेशकश भी कम दिलचस्प नहीं है. रिपोर्ट्स के अनुसार, सही जीवनसाथी को वह शाही महल में रहने का मौका देंगे. इसके अलावा आर्थिक सुरक्षा, लग्जरी सुविधाएं और बड़ी संपत्ति का लाभ भी मिल सकता है. उन्होंने इसके लिए 53 लाख रुपये सालाना खर्च का ऑफर भी दिया है. उनका मानना है कि जो व्यक्ति उनके परिवार का हिस्सा बनेगा, उसे सिर्फ संपत्ति ही नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक विरासत को आगे बढ़ाने का अवसर भी मिलेगा. हालांकि, इतनी बड़ी पेशकश के बावजूद उन्हें अब तक अपनी पसंद की जीवनसाथी नहीं मिली है.
जैसे ही यह मामला सामने आया, सोशल मीडिया पर लोगों ने अपनी राय देनी शुरू कर दी. कुछ यूजर्स ने कहा कि हर व्यक्ति को अपनी जिंदगी के फैसले लेने का अधिकार है और अगर कोई बुजुर्ग व्यक्ति परिवार के लिए वारिस चाहता है, तो इसमें गलत क्या है? वहीं, दूसरी ओर कुछ लोगों ने सवाल उठाया कि क्या इतने बड़े उम्र के अंतर वाले रिश्ते वास्तव में सफल हो सकते हैं. कुछ लोगों ने इसे अकेलेपन का असर बताया, जबकि कुछ ने इसे संपत्ति बचाने की कोशिश कहा. एक यूजर ने मजाकिया अंदाज में लिखा कि महल और करोड़ों की संपत्ति के बावजूद सही साथी की तलाश आसान नहीं होती.
यह मामला एक बार फिर एज गैप रिलेशनशिप पर चर्चा ले आया है. दुनिया के कई देशों में उम्र के बड़े अंतर वाले रिश्ते आम बात हैं, लेकिन जब मामला करोड़ों की संपत्ति और विरासत का हो, तो लोगों की दिलचस्पी और बढ़ जाती है. विशेषज्ञों का कहना है कि किसी भी रिश्ते की सफलता केवल उम्र पर निर्भर नहीं करती. आपसी समझ, सम्मान और विश्वास ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं. हालांकि, ऐसे मामलों में लोगों की राय अक्सर बंटी हुई दिखाई देती है.
बेंजामिन ने कई बार कहा है कि उनकी सबसे बड़ी चिंता अपनी फैमिली लाइन को आगे बढ़ाने की है. उनका मानना है कि इतनी बड़ी ऐतिहासिक संपत्ति और पारिवारिक विरासत को संभालने के लिए एक वारिस होना जरूरी है. यही कारण है कि 79 साल की उम्र में भी वह जीवनसाथी की तलाश को गंभीरता से ले रहे हैं. उनके मुताबिक, उन्हें सिर्फ संपत्ति में रुचि रखने वाली नहीं, बल्कि रिश्ता निभाने वाली साथी चाहिए.
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