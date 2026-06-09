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79 की उम्र में दुल्हन खोज रहा ये अरबपति! 50 कमरों का महल और 53 लाख रुपये सैलरी का ऑफर, बस माननी होगी यह शर्त

British Millionaire Marriage Search: ब्रिटेन के अरबपति सर बेंजामिन स्लेड एक बार फिर चर्चा में हैं. 79 साल की उम्र में वह ऐसी जीवनसाथी की तलाश कर रहे हैं, जो उनकी पारिवारिक विरासत को आगे बढ़ा सके. इसके लिए उन्होंने 50 कमरों वाले आलीशान महल, लग्जरी लाइफस्टाइल और बड़ी संपत्ति का ऑफर दिया है.

Written BySantosh Mishra
Published: Jun 09, 2026, 09:49 AM IST|Updated: Jun 09, 2026, 10:03 AM IST
79 की उम्र में दुल्हन खोज रहा ये अरबपति! 50 कमरों का महल और 53 लाख रुपये सैलरी का ऑफर, बस माननी होगी यह शर्त
Image Credit: AI Image

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने न्यूज़ नेशन से लेकर इंडिया अहेड तक में काम किया है. इनके पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है.

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