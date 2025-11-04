Advertisement
'तुम ऐसे क्यों हो...', इस खूबसूरत प्लेस की हालत देख क्यों भावुक हुआ ब्रिटिश व्लॉगर? सोशल मीडिया पर आई कमेंट की 'बाढ़'

Viral Video: एक ब्रिटिश व्लॉगर सोशल मीडिया पर केरल के कचरे को लेकर एक वीडियो शेयर किया, जिस पर हंगामा मच गया है. लोग इस पर तरह-तरह की टिप्पणी कर रहे हैं. जानिए उसने इन कचरों को लेकर क्या कहा.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Nov 04, 2025, 02:37 PM IST
Viral Video: भारत में ऐसे कई प्लेस हैं जो सैलानियों को काफी ज्यादा लुभाते हैं. यहां पर दुनियाभर से सैलानी घूमने-टहलने के लिए आते हैं. केरल में भी पर्यटकों का तांता लगा रहता है. यहां पर ऐसे कई प्लेस हैं जहां पर पर्यटक आते हैं. हालांकि एक ब्रिटिश व्लॅागर ने केरल में कचरे को लेकर होने वाली समस्याओं को उजागर किया है. उसने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया जो वायरल हो गया, जिस पर लोग तरह-तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं.

कंटेंट क्रिएटर ने व्यक्त की निराशा
कंटेंट क्रिएटर एलेक्स ने केरल के वर्कला शहर में बड़े पैमाने पर कूड़ा-कचरा मिलने पर अपनी निराशा व्यक्त की. उनके इस पोस्ट ने देश में स्वच्छता के मुद्दे पर ऑनलाइन चर्चा छेड़ दी है. उसने लिखा कि पृथ्वी के मनुष्यों, तुम ऐसे क्यों हो? मैं भी केरल से उतना ही प्यार करता हूं जितना कोई और करता है, लेकिन वर्कला में मुझे कुछ ऐसा देखने को मिला जो बिल्कुल घिनौना है. उसने आगे लिखा कि मैं चट्टानों के किनारे पर खड़ा हूं, देखो यह जगह कितनी खूबसूरत है, लेकिन यह कचरे से पूरी तरह बर्बाद हो गई है, चारों तरफ कचरा, कचरा है.

वीडियो में दिखाई बदहाली
साथ ही साथ कहा कि इस कचरे ने उनके अनुभव को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है. हालांकि उनका कहना है कि ये वीडियो लोगों को प्रेरित करेगा. उन्होंने कहा यहां मिठाई के रैपर, बोतल के ढक्कन, चॉकलेट के रैपर, प्लास्टिक की बोतलें, बीयर की बोतलें और प्लास्टिक की थैलियां हैं जो सीधे समुद्र में गिर रही हैं, यह पर्यावरण पर पूरी तरह से आपदा है, ये बहुत घिनौना है जिसकी वजह से इतनी खूबसूरत जगह बर्बाद हो रही है.

जमकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं लोग
उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल होने लगा और इसपर लोग जमकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं. एक यूजर्स ने कमेंट करते हुए लिखा कि खुशी है कि आपने इसे शेयर किया, ऐसी कई जगहें हैं जहां हम सुधार कर सकते हैं, मुझे उम्मीद है कि हम जल्द ही स्वच्छता के बारे में सीखेंगे, जबकि एक अन्य ने लिखा कि केरल आलोचना स्वीकार करता है और मुझे यकीन है कि वे इसे ठीक कर देंगे. एक और यूजर्स ने लिखा कि आप मुन्नार या वायनाड में भी हर जगह यही देख सकते हैं! दुख की बात है, हमें खुद पर काम करने की जरूरत है.

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

जी न्यूज में न्यूज डेस्क पर बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश- विदेश की खबरों को सरल भाषा में लिखते हैं. साहित्य और राजनीति में विशेष दिलचस्पी. यूपी के सुल्तानपुर जिले से ग्रेजुएशन, महात्मा गांधी काशी विद...और पढ़ें

Viral Video

Trending news

