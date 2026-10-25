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भारत में खरीदा ऑटो, 75 दिन किया सफर: दिल ऐसा लगा कि जहाज पर लादकर टुक-टुक UK ले गया कपल; VIDEO वायरल

भारत घूमने आए ब्रिटेन के हेलेन और मिक को यहां एक लाल रंग का ऑटो ऐसा पसंद आया कि वे उसे अपने साथ यूके ले गए. कपल ने चेन्नई में यह ऑटो खरीदा और इसी से 75 दिनों में 4,218 किलोमीटर का सफर तय किया. रास्ते में कई शहर देखे, नई जगहों पर पहुंचे और ढेर सारी यादें समेटीं. भारत से विदा होने का वक्त आया तो ऑटो छोड़ने का मन नहीं हुआ. अंत में उसे समुद्री रास्ते से लंदन मंगवा लिया.

Written BySantosh Mishra
Published: Oct 25, 2026, 07:30 AM IST|Updated: Oct 25, 2026, 07:30 AM IST
भारत में खरीदा ऑटो, 75 दिन किया सफर: दिल ऐसा लगा कि जहाज पर लादकर टुक-टुक UK ले गया कपल; VIDEO वायरल
Image Credit: Image credit: instagram/@timmy_the_tin_can

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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