Advertisement
trendingNow13042640
Hindi Newsजरा हटकेगलती से मुंह में गया पत्ता और लगा हजारों का फाइन; बुजुर्ग को क्यों चुकानी पड़ी पार्क में बैठने की कीमत?

गलती से मुंह में गया पत्ता और लगा हजारों का फाइन; बुजुर्ग को क्यों चुकानी पड़ी पार्क में बैठने की कीमत?

England News: एक ब्रिटिश आदमी के साथ कुछ ऐसा हुआ कि सोशल मीडिया पर उसकी चर्चा होने लगी, युवक एक पार्क में बैठा था, इसी दौरान उनके मुंह में एक पत्ता चला गया, इसके बाद उनपर 30,337 रुपए का फाइन लगा दिया गया. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Dec 16, 2025, 11:35 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

गलती से मुंह में गया पत्ता और लगा हजारों का फाइन; बुजुर्ग को क्यों चुकानी पड़ी पार्क में बैठने की कीमत?

Viral News: कभी-कभी ऐसे मामले सामने आते हैं जिनके बारे में सुनकर लोग हैरान हो जाते हैं. ऐसे ही एक मामले से हम आपको रूबरू कराने जा रहा रहे हैं. सोशल मीडिया पर एक स्टोरी वायरल हो रही है. 86 साल का एक बुजुर्ग इंग्लैंड के लिंकनशायर में था. वहां पर उसके साथ कुछ ऐसा हुआ कि उसपर 30,337 रुपए का फाइन लगा दिया गया. जानें क्या है पूरा मामला.  

युवक ने कही ये बात
मामले को लेकर युवक ने BBC को बताया कि 'जब मैं वहां बैठा था, तो तेज आंधी ने मेरे मुंह में एक बड़ा सरकंडा उड़ा दिया. मैंने उसे थूक दिया और जैसे ही मैं उठने के लिए उठा, दो [एनफोर्समेंट ऑफिसर] मेरे पास आए. आगे कहा कि उन्हें डांटा गया और फिर ऑफिसर ने दावा किया कि मार्श फर्श पर थूक रहे थे. तो उन्होंने ऑफिसर को मूर्ख कहा. 

घटाई गई पेनाल्टी
उनके विरोध के बावजूद मार्श पर Rs 30,337 (250 पाउंड) का फाइन लगाया गया, बाद में अपील करने पर यह पेनल्टी घटाकर Rs 18,2020 (150 पाउंड) कर दी गई, जिसे उन्हें देना पड़ा. काउंटी काउंसलर एड्रियन फाइंडली ने कहा फाइन कैसे लगाते हैं, इस बारे में समझदारी से काम लेना चाहिए. अगर यह असली एक्सीडेंट लगता है, तो लोगों को माफी मांगने और इसे उठाने का मौका दें,

Add Zee News as a Preferred Source

बेटी ने उतारा गुस्सा
वहीं मामले को लेकर मार्श की बेटी, जेन मार्श फिट्ज़पैट्रिक ने सोशल मीडिया पर अधिकारियों पर उनके अस्थमा वाले पिता को सजा देने के लिए निशाना साधा, उसने कहा कि वह रोजाना की तरह टहलने के लिए बाहर निकलते थे. जो कुछ भी हुआ वो बहुत बुरा हुआ, उसने फेसबुक पर लिखा कि हाल ही में, मेरे पापा को चलने में दिक्कत होती है, लेकिन वे हर दिन बोटिंग लेक के आस-पास घूमने की पूरी कोशिश करते हैं, उन्होंने एक छोटा सा पत्ता अंदर ले लिया जिससे उनका दम घुटने लगा.

किया बुरा बर्ताव
आगे कहा पापा को गंभीर अस्थमा और दिल की बीमारी है, उन्होंने किसी तरह पत्ता खांसकर बाहर थूक दिया. इसके बाद लोकल एनफोर्समेंट ऑफिसर तुरंत उनके पास आया, जो उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव कर रहा था, उसने कहा कि उसने थूककर कानून तोड़ा है और उस पर फाइन लगा दिया. फिट्जपैट्रिक ने आगे कहा कि ऑफिसर रेगुलर तौर पर बुज़ुर्ग लोगों को परेशान करते थे और उन्हें अपनी बात समझाने का मौका दिए बिना परेशान करते थे. 

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

TAGS

Viral News

Trending news

आतंक के ऑनलाइन गुर्गों की अब खैर नहीं! CIK ने 7 जिलों में 12 ठिकानों पर मारा छापा
Terror
आतंक के ऑनलाइन गुर्गों की अब खैर नहीं! CIK ने 7 जिलों में 12 ठिकानों पर मारा छापा
Bengal SIR: चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट से हटाए 58 लाख नाम, बताया कहां गए ये लोग
Bengal SIR
Bengal SIR: चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट से हटाए 58 लाख नाम, बताया कहां गए ये लोग
थाईलैंड से डिपोर्ट हुए लूथरा ब्रदर्स, आज लाए जाएंगे दिल्ली; हिरासत में लेगी पुलिस
Luthra Brothers
थाईलैंड से डिपोर्ट हुए लूथरा ब्रदर्स, आज लाए जाएंगे दिल्ली; हिरासत में लेगी पुलिस
दरिंदे को मिलेगी फांसी! राष्ट्रपति ने ठुकराई अपने कार्यकाल की तीसरी दया याचिका
Maharashtra news
दरिंदे को मिलेगी फांसी! राष्ट्रपति ने ठुकराई अपने कार्यकाल की तीसरी दया याचिका
इंडिया अलायंस में दरार, राहुल से नहीं सहमत; सहयोगी दल के बड़े नेता के विरोधी तेवर
Rahul Gandhi
इंडिया अलायंस में दरार, राहुल से नहीं सहमत; सहयोगी दल के बड़े नेता के विरोधी तेवर
'मर्यादा बनाए रखें पार्टियां...',अजीत पवार ने मोदी विरोधी नारे पर जताया एतराज,
Ajit Pawar
'मर्यादा बनाए रखें पार्टियां...',अजीत पवार ने मोदी विरोधी नारे पर जताया एतराज,
जम्मू-कश्मीर के उधमपुर में आतंकियों से मुठभेड़, एक जवान शहीद, ऑपरेशन जारी
encounter
जम्मू-कश्मीर के उधमपुर में आतंकियों से मुठभेड़, एक जवान शहीद, ऑपरेशन जारी
थूक से पन्ना पलटने पर अदालत में भड़क गईं जज साहिबा, वकील को लगाई फटकार; और फिर...
Kolkata High Court
थूक से पन्ना पलटने पर अदालत में भड़क गईं जज साहिबा, वकील को लगाई फटकार; और फिर...
1965 में CIA ने हिमालय पर खो दिया था प्लूटोनियम से भरा न्यूक्लियर डिवाइस
CIA India China spying
1965 में CIA ने हिमालय पर खो दिया था प्लूटोनियम से भरा न्यूक्लियर डिवाइस
योजना, कानून और मंत्रालयों के नाम क्यों बदल रही BJP? 32 री-नेमिंग में दिखा खास एंगल
MGNREGA
योजना, कानून और मंत्रालयों के नाम क्यों बदल रही BJP? 32 री-नेमिंग में दिखा खास एंगल