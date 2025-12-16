गलती से मुंह में गया पत्ता और लगा हजारों का फाइन; बुजुर्ग को क्यों चुकानी पड़ी पार्क में बैठने की कीमत?

England News: एक ब्रिटिश आदमी के साथ कुछ ऐसा हुआ कि सोशल मीडिया पर उसकी चर्चा होने लगी, युवक एक पार्क में बैठा था, इसी दौरान उनके मुंह में एक पत्ता चला गया, इसके बाद उनपर 30,337 रुपए का फाइन लगा दिया गया.
Viral News: कभी-कभी ऐसे मामले सामने आते हैं जिनके बारे में सुनकर लोग हैरान हो जाते हैं. ऐसे ही एक मामले से हम आपको रूबरू कराने जा रहा रहे हैं. सोशल मीडिया पर एक स्टोरी वायरल हो रही है. 86 साल का एक बुजुर्ग इंग्लैंड के लिंकनशायर में था. वहां पर उसके साथ कुछ ऐसा हुआ कि उसपर 30,337 रुपए का फाइन लगा दिया गया. जानें क्या है पूरा मामला.
युवक ने कही ये बात
मामले को लेकर युवक ने BBC को बताया कि 'जब मैं वहां बैठा था, तो तेज आंधी ने मेरे मुंह में एक बड़ा सरकंडा उड़ा दिया. मैंने उसे थूक दिया और जैसे ही मैं उठने के लिए उठा, दो [एनफोर्समेंट ऑफिसर] मेरे पास आए. आगे कहा कि उन्हें डांटा गया और फिर ऑफिसर ने दावा किया कि मार्श फर्श पर थूक रहे थे. तो उन्होंने ऑफिसर को मूर्ख कहा.
घटाई गई पेनाल्टी
उनके विरोध के बावजूद मार्श पर Rs 30,337 (250 पाउंड) का फाइन लगाया गया, बाद में अपील करने पर यह पेनल्टी घटाकर Rs 18,2020 (150 पाउंड) कर दी गई, जिसे उन्हें देना पड़ा. काउंटी काउंसलर एड्रियन फाइंडली ने कहा फाइन कैसे लगाते हैं, इस बारे में समझदारी से काम लेना चाहिए. अगर यह असली एक्सीडेंट लगता है, तो लोगों को माफी मांगने और इसे उठाने का मौका दें,
बेटी ने उतारा गुस्सा
वहीं मामले को लेकर मार्श की बेटी, जेन मार्श फिट्ज़पैट्रिक ने सोशल मीडिया पर अधिकारियों पर उनके अस्थमा वाले पिता को सजा देने के लिए निशाना साधा, उसने कहा कि वह रोजाना की तरह टहलने के लिए बाहर निकलते थे. जो कुछ भी हुआ वो बहुत बुरा हुआ, उसने फेसबुक पर लिखा कि हाल ही में, मेरे पापा को चलने में दिक्कत होती है, लेकिन वे हर दिन बोटिंग लेक के आस-पास घूमने की पूरी कोशिश करते हैं, उन्होंने एक छोटा सा पत्ता अंदर ले लिया जिससे उनका दम घुटने लगा.
किया बुरा बर्ताव
आगे कहा पापा को गंभीर अस्थमा और दिल की बीमारी है, उन्होंने किसी तरह पत्ता खांसकर बाहर थूक दिया. इसके बाद लोकल एनफोर्समेंट ऑफिसर तुरंत उनके पास आया, जो उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव कर रहा था, उसने कहा कि उसने थूककर कानून तोड़ा है और उस पर फाइन लगा दिया. फिट्जपैट्रिक ने आगे कहा कि ऑफिसर रेगुलर तौर पर बुज़ुर्ग लोगों को परेशान करते थे और उन्हें अपनी बात समझाने का मौका दिए बिना परेशान करते थे.