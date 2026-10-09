व्यूज के लिए नाली-कचरा दिखाते हैं गोरे व्लॉगर्स: ब्रिटिश टूरिस्ट ने खोली विदेशी यूट्यूबर्स की पोल, बोला- 'भारत जैसा प्यार दुनिया में कहीं नहीं'

सोशल मीडिया पर किसी देश की छवि बनाने में ट्रैवल व्लॉगर्स की बड़ी भूमिका होती है. लोग अक्सर किसी अनजान जगह पर जाने से पहले यूट्यूब वीडियो और इंस्टाग्राम रील्स देखकर वहां के बारे में राय बना लेते हैं. लेकिन अगर इन वीडियो में किसी देश का सिर्फ एक ही पहलू दिखाया जाए, तो उसकी पूरी तस्वीर सामने नहीं आ पाती. ब्रिटिश टूरिस्ट रिचर्ड ला रुइना भी भारत को लेकर सोशल मीडिया पर दिखाई जाने वाली तस्वीरों से कुछ इसी तरह परेशान नजर आए.
रिचर्ड इन दिनों दूसरी बार भारत घूमने आए हैं. उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपना अनुभव शेयर करते हुए कहा कि इंटरनेट पर भारत से जुड़ी ज्यादातर पोस्ट और वीडियो नकारात्मक नजरिए से बनाए जाते हैं. उन्हें यह देखकर दुख होता है कि दुनिया के इतने बड़े और विविधता से भरे देश को कुछ लोग केवल गंदगी, खराब व्यवस्था और बदहाल इलाकों तक सीमित कर देते हैं.
रिचर्ड ने अपनी पोस्ट में कहा कि भारत को लेकर सोशल मीडिया पर दिखाई देने वाली पोस्ट अक्सर नकारात्मक होती हैं और कई बार उनमें नस्लभेदी सोच भी नजर आती है. उन्होंने उन कंटेंट क्रिएटर्स की आलोचना की, जो भारत जैसे बड़े देश में आते हैं, सबसे खराब जगहों को तलाशते हैं और फिर उन्हीं तस्वीरों के जरिए लाखों व्यूज हासिल करने की कोशिश करते हैं. उनका कहना था कि किसी देश की कमियां दिखाना गलत नहीं है. हर जगह समस्याएं होती हैं और उन पर बात भी होनी चाहिए. लेकिन किसी देश की पहचान सिर्फ उसकी समस्याओं से तय करना सही नहीं है. अगर कोई विदेशी टूरिस्ट भारत आता है और जानबूझकर केवल गंदगी, झुग्गियों या अस्वच्छ खाने की तस्वीरें दिखाता है, तो देखने वालों के मन में देश को लेकर एकतरफा छवि बन सकती है. रिचर्ड ने इस तरह के कंटेंट को निराशाजनक बताते हुए सवाल उठाया कि लोग ऐसी अधूरी तस्वीरों पर इतनी आसानी से भरोसा क्यों कर लेते हैं.
रिचर्ड की नाराजगी की वजह सिर्फ ऑनलाइन वीडियो नहीं हैं. उन्होंने अपने भारत दौरे का अनुभव बताते हुए कहा कि यहां आकर उन्हें जो कुछ देखने और महसूस करने को मिला, वह इंटरनेट पर दिखाई जाने वाली नकारात्मक तस्वीरों से काफी अलग था. उन्होंने बताया कि इस यात्रा में वह अपने साथियों के साथ खूबसूरत जगहों पर गए और स्थानीय लोगों से मिले. इस दौरान उन्हें लोगों का व्यवहार और मिलने वाली सेवाएं काफी अच्छी लगीं. उनके मुताबिक, जिन लोगों से भी उनका सामना हुआ, उन्होंने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया. रिचर्ड ने कहा कि उन्हें कई जगहों पर ऐसी मेहमाननवाजी देखने को मिली, जिसे वह दुनिया के अपने बेहतरीन अनुभवों में से एक मानते हैं. उनके लिए भारत की खासियत सिर्फ यहां की मशहूर जगहें नहीं हैं, बल्कि यहां के लोगों का व्यवहार भी है.
भारत की संस्कृति में मेहमान को खास जगह दी जाती है. 'अतिथि देवो भव:' का मतलब है कि मेहमान भगवान के समान होता है. रिचर्ड ने भी अपनी पोस्ट में इस परंपरा का जिक्र किया और बताया कि उन्हें भारत में इसका एहसास हुआ. उन्होंने अपना अनुभव शेयर करते हुए कहा कि यहां के लोग काफी अच्छे थे और उन्हें मिलने वाली सेवाएं भी शानदार थीं. उन्होंने यह भी कहा कि अपने दौरे के दौरान उन्हें हवा की गुणवत्ता ठीक लगी और जिन जगहों पर वह गए, वहां उन्होंने खुद को सुरक्षित महसूस किया.
रिचर्ड की बातों में सबसे अहम यही है कि उन्होंने भारत को किसी एक वीडियो या सुनी-सुनाई बात के आधार पर नहीं, बल्कि अपने अनुभव के आधार पर समझने की कोशिश की. उनके मुताबिक, किसी देश को जानने के लिए वहां जाना, लोगों से मिलना और अलग-अलग जगहों को देखना जरूरी है. हालांकि, प्रदूषण और सुरक्षा को लेकर अनुभव जगह, समय और हालात के हिसाब से अलग हो सकते हैं. इसलिए उनके अनुभव को पूरे भारत में हर जगह की स्थिति का प्रतिनिधि नहीं माना जा सकता.
ब्रिटिश टूरिस्ट ने भारत की एक और खासियत का जिक्र किया. उनका मानना है कि दुनिया के कई हिस्सों में घूमते हुए एक समय बाद जगहें एक जैसी लगने लगती हैं, लेकिन भारत में आज भी बहुत कुछ ऐसा है, जो यात्रियों को चौंका सकता है. यहां की संस्कृति, खानपान, रहन-सहन, ऐतिहासिक जगहें और अलग-अलग इलाकों की अपनी पहचान देश को खास बनाती है. एक शहर से दूसरे शहर जाने पर भाषा, भोजन और लोगों की जीवनशैली में बदलाव देखने को मिलता है. रिचर्ड के अनुसार, भारत में यही विविधता और लोगों का अपनापन इसे दूसरे देशों से अलग बनाता है. उनका कहना है कि ऑनलाइन नकारात्मक वीडियो के बीच भारत के ऐसे पहलुओं पर भी बात होनी चाहिए, जो किसी यात्री के लिए यादगार अनुभव बन सकते हैं.
रिचर्ड की पोस्ट सामने आने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने भी अपनी राय रखी. कई लोगों ने उनके नजरिए की तारीफ की और कहा कि किसी देश को समझने के लिए वहां के वास्तविक अनुभवों को जानना जरूरी है. एक यूजर ने उनके विचारों की तारीफ करते हुए उम्मीद जताई कि उन्होंने भारत में अच्छा समय बिताया होगा. वहीं, एक अन्य यूजर ने बताया कि वह भी उसी साल दूसरी बार भारत आने की योजना बना रहे हैं. एक यूजर ने तो यहां तक कहा कि जिसने भारत की यात्रा नहीं की, वह खुद को पूरी तरह घूमा हुआ यात्री नहीं कह सकता. वहीं, एक भारतीय यूजर ने स्वीकार किया कि उसने खुद अपने देश को ज्यादा नहीं घूमा है, लेकिन रिचर्ड की पोस्ट पढ़कर उसे भारत की अलग-अलग जगहों को देखने की प्रेरणा मिली. इन प्रतिक्रियाओं से यह भी पता चलता है कि देश की खूबसूरती और संस्कृति को लेकर चर्चा केवल विदेशी यात्रियों तक सीमित नहीं है. कई बार बाहर से आया व्यक्ति भी स्थानीय लोगों को अपने आसपास की जगहों को नए नजरिए से देखने के लिए प्रेरित कर देता है.