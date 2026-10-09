व्यूज के लिए नाली-कचरा दिखाते हैं गोरे व्लॉगर्स: ब्रिटिश टूरिस्ट ने खोली विदेशी यूट्यूबर्स की पोल, बोला- 'भारत जैसा प्यार दुनिया में कहीं नहीं'

रिचर्ड की पोस्ट सामने आने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने भी अपनी राय रखी. कई लोगों ने उनके नजरिए की तारीफ की और कहा कि किसी देश को समझने के लिए वहां के वास्तविक अनुभवों को जानना जरूरी है. एक यूजर ने उनके विचारों की तारीफ करते हुए उम्मीद जताई कि उन्होंने भारत में अच्छा समय बिताया होगा. वहीं, एक अन्य यूजर ने बताया कि वह भी उसी साल दूसरी बार भारत आने की योजना बना रहे हैं. एक यूजर ने तो यहां तक कहा कि जिसने भारत की यात्रा नहीं की, वह खुद को पूरी तरह घूमा हुआ यात्री नहीं कह सकता. वहीं, एक भारतीय यूजर ने स्वीकार किया कि उसने खुद अपने देश को ज्यादा नहीं घूमा है, लेकिन रिचर्ड की पोस्ट पढ़कर उसे भारत की अलग-अलग जगहों को देखने की प्रेरणा मिली. इन प्रतिक्रियाओं से यह भी पता चलता है कि देश की खूबसूरती और संस्कृति को लेकर चर्चा केवल विदेशी यात्रियों तक सीमित नहीं है. कई बार बाहर से आया व्यक्ति भी स्थानीय लोगों को अपने आसपास की जगहों को नए नजरिए से देखने के लिए प्रेरित कर देता है.