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व्यूज के लिए नाली-कचरा दिखाते हैं गोरे व्लॉगर्स: ब्रिटिश टूरिस्ट ने खोली विदेशी यूट्यूबर्स की पोल, बोला- 'भारत जैसा प्यार दुनिया में कहीं नहीं'

भारत घूमने आए ब्रिटिश टूरिस्ट रिचर्ड ला रुइना ने सोशल मीडिया पर देश की खराब तस्वीर दिखाने वाले विदेशी व्लॉगर्स को लेकर नाराजगी जताई है. उनका कहना है कि कई यूट्यूबर्स भारत की अच्छी जगहों, संस्कृति और लोगों के अपनेपन को दिखाने के बजाय सिर्फ गंदगी और बदहाल इलाकों को कैमरे में कैद करते हैं. रिचर्ड ने अपने दूसरे भारत दौरे का अनुभव शेयर करते हुए यहां के लोगों की मेहमाननवाजी की तारीफ की है.

Written BySantosh Mishra
Published: Oct 09, 2026, 07:34 AM IST|Updated: Oct 09, 2026, 07:34 AM IST
व्यूज के लिए नाली-कचरा दिखाते हैं गोरे व्लॉगर्स: ब्रिटिश टूरिस्ट ने खोली विदेशी यूट्यूबर्स की पोल, बोला- 'भारत जैसा प्यार दुनिया में कहीं नहीं'
Image Credit: Image credit: instagram/@richardgambler

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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