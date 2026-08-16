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'साफ-सफाई और आराम दोनों में शानदार!' भारतीय ट्रेन के 2nd AC में सफर कर ब्रिटिश पर्यटक हुआ खुश, Video वायरल

करीब 50 दिन भारत घूमने के बाद ब्रिटिश ट्रैवल ब्लॉगर ऑली ने भारतीय रेलवे के 2nd AC कोच में दिल्ली से आगरा तक सफर का अपना अनुभव शेयर किया है. उन्होंने कोच की सफाई, बेडिंग, टॉयलेट और टिकट की कीमतों के बारे में बताया. साथ ही भारत घूमने वाले विदेशी टूरिस्ट्स को ट्रेन में सफर करते समय 1A, 2A या 3A क्लास चुनने की सलाह दी.

Written BySantosh Mishra
Published: Aug 16, 2026, 09:19 AM IST|Updated: Aug 16, 2026, 09:19 AM IST
'साफ-सफाई और आराम दोनों में शानदार!' भारतीय ट्रेन के 2nd AC में सफर कर ब्रिटिश पर्यटक हुआ खुश, Video वायरल
Image Credit: भारतीय रेलवे के 2nd AC कोच में सफर कर ब्रिटिश पर्यटक हुआ खुश, Image credit: instagram/@_ollytravels_

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Santosh Mishra

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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