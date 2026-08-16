'साफ-सफाई और आराम दोनों में शानदार!' भारतीय ट्रेन के 2nd AC में सफर कर ब्रिटिश पर्यटक हुआ खुश, Video वायरल

भारत घूमने आने वाले विदेशी टूरिस्ट्स के लिए यहां की ट्रेन यात्रा अक्सर एक अलग अनुभव होती है. भीड़भाड़ वाले प्लेटफॉर्म, अलग-अलग तरह के कोच, स्टेशनों की हलचल और सफर के दौरान मिलने वाले अनजान लोगों से बातचीत उनकी यात्रा का हिस्सा बन जाती है.
ब्रिटिश ट्रैवल कंटेंट क्रिएटर ऑली ने भी भारत में करीब 50 दिन बिताने के दौरान ऐसा ही अनुभव लिया. देश छोड़ने के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर भारतीय रेलवे से जुड़ा अपना एक पुराना वीडियो शेयर किया. उन्होंने इसे भारत से अपनी 'आखिरी वीडियो' बताया है. ऑली के इंस्टाग्राम अकाउंट @ollytravels_ पर शेयर किए गए वीडियो में वह दिल्ली से आगरा जाने वाली ट्रेन के 2nd AC कोच में बैठे दिखाई देते हैं. उन्होंने पहली बार 2A में सफर करने का अपना अनुभव कैमरे पर बताया.
करीब 1 मिनट 10 सेकंड के वीडियो में ऑली ट्रेन के अंदर का माहौल दिखाते हुए बताते हैं कि वह 2A यानी सेकंड AC कोच में सफर कर रहे हैं. उनकी सीट लोअर बर्थ है और उनके मुताबिक, कोच में एक हिस्से में चार बर्थ का सेटअप होता है. ऑली बताते हैं कि ट्रेन स्टाफ कुछ समय बाद यात्रियों के लिए साफ चादरें और दूसरी बेडिंग लेकर आता है. उनका कहना है कि सफर के दौरान यात्रियों के इस्तेमाल के हिसाब से बेडिंग बदलने की व्यवस्था उन्हें अच्छी लगी. उनके लिए यह अनुभव इसलिए भी खास था, क्योंकि वह पहली बार भारतीय रेलवे के इस क्लास में यात्रा कर रहे थे.
ऑली ने अपने वीडियो में कोच के टॉयलेट भी दिखाए. उन्होंने बताया कि कोच के दोनों सिरों पर टॉयलेट मौजूद हैं और उन्हें देखकर वह संतुष्ट नजर आए. हालांकि, वीडियो पर कमेंट करने वाले कुछ भारतीय यूजर्स ने उनके टॉयलेट से जुड़े एक दावे को लेकर सुधार किया. एक यूजर ने बताया कि ऑली जिस हिस्से को जमीन में बना गड्ढा समझ रहे हैं, वह असल में बायो-टॉयलेट सिस्टम का हिस्सा है. भारतीय रेलवे में बायो-टॉयलेट सिस्टम का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है, ताकि टॉयलेट का कचरा सीधे ट्रैक पर न गिरे और उसे जैविक तरीके से ट्रीट किया जा सके.
ऑली को भारतीय ट्रेन यात्रा में सबसे अच्छी लगने वाली चीजों में से एक टिकट की कीमत भी लगी. उनका कहना है कि भारत में ट्रेन से सफर करना काफी सस्ता है और इसके बावजूद यात्रियों को अलग-अलग क्लास चुनने का ऑप्शन मिलता है. इसी अनुभव के आधार पर उन्होंने भारत आने वाले दूसरे टूरिस्ट्स को सलाह दी कि अगर वे ट्रेन से सफर करने वाले हैं, तो 1A, 2A या 3A में टिकट लेना बेहतर रहेगा. उनके मुताबिक, इन क्लास में आराम भी मिलता है और कीमत भी कई विदेशी यात्रियों के लिए अफॉर्डेबल रहती है.
ऑली के इस वीडियो की कहानी दरअसल उनके एक पुराने वीडियो से जुड़ी है. उन्होंने बताया कि दिल्ली से आगरा की यात्रा का पहला हिस्सा भी उन्होंने रिकॉर्ड किया था, लेकिन उसे समय पर पोस्ट नहीं कर पाए. पहले वीडियो में वह होटल से उबर लेकर दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचते दिखाई देते हैं. स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़ देखकर वह काफी हैरान नजर आते हैं. उन्हें प्लेटफॉर्म नंबर 7 तक पहुंचना था और इसी दौरान किसी ने उन्हें सलाह दी थी कि प्लेटफॉर्म पूछते समय सावधान रहें, क्योंकि कभी-कभी गलत जानकारी भी मिल सकती है. ऑली बताते हैं कि तमाम हलचल के बावजूद वह समय पर सही प्लेटफॉर्म पर पहुंच गए और अपनी ट्रेन पकड़ ली.
ऑली की ट्रेन यात्रा का सबसे प्यारा हिस्सा उनके लिए एक भारतीय यात्री से हुई मुलाकात रही. ट्रेन में उनके पास बैठे एक भारतीय यात्री ने उन्हें पनीर पराठा खिलाया. ऑली ने बताया कि उन्हें पनीर पराठा काफी पसंद आया. विदेशी टूरिस्ट्स के लिए भारतीय ट्रेन यात्रा में ऐसे छोटे-छोटे अनुभव अक्सर यादगार बन जाते हैं. एक अनजान यात्री का खाना शेयर करना भी ऑली के लिए भारत की मेहमाननवाजी का हिस्सा बन गया. कुछ घंटों की यात्रा के बाद वह सुरक्षित आगरा पहुंच गए.
ऑली ने 12 अगस्त 2026 को इस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर किया. हालांकि, वीडियो में दिखाई गई यात्रा 29 जून 2026 की है. यानी कंटेंट रिकॉर्ड होने के काफी समय बाद इसे सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया. उन्होंने कैप्शन में बताया कि यह भारत से उनकी आखिरी वीडियो है. दरअसल, करीब 50 दिन भारत घूमने के बाद ऑली अब आगे की यात्रा के लिए बुखारेस्ट पहुंच चुके हैं. जाने से पहले उन्होंने भारत से जुड़ा यह पुराना अनुभव अपने फॉलोअर्स के साथ शेयर किया.
ऑली के वीडियो पर लोगों ने जहां उनके ट्रेन एक्सपीरियंस की तारीफ की, वहीं कुछ यूजर्स ने उन्हें आगरा को लेकर सावधान रहने की सलाह भी दी. एक यूजर ने विदेशी यात्रियों को सलाह दी कि आगरा में घूमते समय टूरिस्ट्स को किसी भी तरह के स्कैम या फर्जी गाइड के झांसे में नहीं आना चाहिए. खासकर मशहूर पर्यटन स्थलों के आसपास अनजान लोगों से डील करते समय सावधानी बरतने की सलाह दी गई.
ऑली की कहानी सिर्फ दिल्ली से आगरा की ट्रेन यात्रा की नहीं है. यह उस तरह के अनुभव की तस्वीर भी दिखाती है, जिसमें एक विदेशी यात्री भारतीय रेलवे को अपनी नजर से देखता है. स्टेशन की भीड़ उसे हैरान करती है, ट्रेन का खाना उसे पसंद आता है और एक अनजान यात्री की मेहमाननवाजी उसे याद रह जाती है. करीब 50 दिन भारत घूमने के बाद ऑली का यह ट्रेन एक्सपीरियंस भले ही उनकी 'भारत से आखिरी वीडियो' हो, लेकिन पनीर पराठे से लेकर 2nd AC की यात्रा तक, इस सफर की कई यादें उनके साथ आगे भी जाएंगी.
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