यह भारत नहीं, UK-USA जैसा लगता है! चंडीगढ़ की खूबसूरती का फैन हुआ ब्रिटिश ट्रैवलर; बोला- 'इस शहर ने बिगाड़ दिया'

भारत घूमने आने वाले विदेशी टूरिस्ट अक्सर यहां की संस्कृति, खाना, इतिहास और भीड़भाड़ को लेकर अपनी राय शेयर करते हैं. लेकिन ब्रिटिश ट्रैवलर जैक हीटन को भारत में एक ऐसा शहर मिला, जो उन्हें बाकी जगहों से बिल्कुल अलग लगा. चंडीगढ़ घूमने के बाद उन्होंने यहां के इंफ्रास्ट्रक्चर और प्लानिंग की जमकर तारीफ की.
जैक ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट 'jack_ofalljourneys' पर 'This Strangest City In India' नाम से एक वीडियो शेयर किया. इसमें उन्होंने बताया कि भारत के दूसरे बड़े शहरों को देखने के बाद चंडीगढ़ का माहौल उन्हें काफी अलग और व्यवस्थित नजर आया. खासकर शहर की चौड़ी सड़कें, हरियाली और सेक्टर बेस्ड प्लानिंग ने उनका ध्यान खींचा. जैक अब चंडीगढ़ से आगे निकल चुके हैं और उनकी सोशल मीडिया प्रोफाइल से संकेत मिलता है कि वह हरियाणा या पंजाब की तरफ बढ़ रहे हैं. लेकिन चंडीगढ़ को लेकर उनका अनुभव लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया है.
जैक के अनुसार, चंडीगढ़ की सबसे खास बात यह है कि इसे बाकी शहरों की तरह धीरे-धीरे नहीं बसाया गया, बल्कि इसे पहले से एक प्लान के तहत डिजाइन किया गया था. शहर की डिजाइनिंग में स्विस-फ्रेंच आर्किटेक्ट ले कॉर्बूसिए की अहम भूमिका रही थी. उन्होंने बताया कि चंडीगढ़ में आपको भारत के कई बड़े शहरों में दिखाई देने वाली भीड़ और अव्यवस्था की जगह एक बड़ा ग्रिड पैटर्न नजर आता है. चौड़ी सड़कें, सेक्टर, खुली जगहें और हरियाली शहर को एक अलग लुक देती हैं. जैक ने चंडीगढ़ की कई इमारतों में दिखने वाली ब्रूटलिस्ट आर्किटेक्चर स्टाइल का भी जिक्र किया. उनके मुताबिक, यही चीज शहर को बाकी भारतीय शहरों से अलग पहचान देती है.
ब्रिटिश ट्रैवलर ने कहा कि भारत के कुछ बड़े शहरों में घूमने के बाद चंडीगढ़ पहुंचना उनके लिए काफी अलग अनुभव था. उन्हें यहां सब कुछ ज्यादा प्लान्ड और व्यवस्थित लगा. चंडीगढ़ की खास पहचान सिर्फ इसकी सड़कों या इमारतों तक सीमित नहीं है. यह शहर पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी है. दोनों राज्यों के बीच राजधानी को लेकर विवाद के बाद चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया. जैक ने इसी बात का जिक्र करते हुए कहा कि यह काफी दिलचस्प है कि एक ही शहर दो राज्यों की राजधानी है और खुद किसी राज्य का हिस्सा नहीं है. उनके मुताबिक, बेहतर प्लानिंग और सुविधाओं की वजह से चंडीगढ़ को भारत के रहने के लिए बेहतर शहरों में गिना जाता है.
जैक के वीडियो में चंडीगढ़ की आबादी और यहां प्रॉपर्टी की कीमतों का भी जिक्र किया गया. उन्होंने बताया कि करीब 14.5 लाख आबादी वाले शहर में इतनी हरियाली और खुली जगह देखकर वह हैरान हुए. उन्होंने अपने वीडियो में दावा किया कि चंडीगढ़ में घर खरीदने के लिए कई मामलों में करीब 10 लाख डॉलर तक खर्च करना पड़ सकता है. भारतीय करेंसी में यह रकम करीब 10 करोड़ रुपये के आसपास बैठती है. हालांकि, किसी घर की कीमत उसके सेक्टर, साइज, लोकेशन और प्रॉपर्टी की स्थिति के हिसाब से काफी अलग हो सकती है. जैक ने कहा कि शहर को देखकर उन्हें ब्रिटेन और नॉर्थ अमेरिका की याद आ गई. उनके लिए यह अनुभव इसलिए भी खास था, क्योंकि उन्हें भारत के बाकी शहरों की तुलना में चंडीगढ़ काफी ज्यादा ऑर्गनाइज्ड लगा.
जैक की पोस्ट पर चंडीगढ़ के लोगों ने भी खूब कमेंट किए. एक यूजर ने लिखा कि चंडीगढ़ में रहने के बाद जब वह भारत के दूसरे शहरों में जाते हैं तो वहां की अव्यवस्था और बिना प्लानिंग वाली चीजें उन्हें परेशान करने लगती हैं. जिसके जवाब में उन्होंने मजाक में कहा कि 'चंडीगढ़ ने मुझे बिगाड़ दिया है.' एक अन्य यूजर ने कहा कि जैक जिन शहरों में पहले जा चुके हैं, उनके मुकाबले चंडीगढ़ सच में काफी सुकून वाला दिखाई देता है. कई लोगों ने शहर की हरियाली और शांत माहौल को इसकी सबसे बड़ी खासियत बताया.
वहीं, एक यूजर ने चंडीगढ़ की हेल्थ और एजुकेशन सुविधाओं का जिक्र किया. उन्होंने बताया कि यहां सरकारी और प्राइवेट दोनों तरह के अच्छे स्कूल और अस्पताल हैं. PGIMER के अलावा GMCH-32 और GMSH-16 जैसे सरकारी अस्पताल भी शहर के बड़े हेल्थ सेंटर माने जाते हैं.
चंडीगढ़ का नाम भारत के उन शहरों में आता है, जिन्हें एक तय प्लान के मुताबिक बनाया गया है. यहां सेक्टर सिस्टम, सड़कें, मार्केट, रेजिडेंशियल एरिया और ग्रीन स्पेस एक खास तरीके से तैयार किए गए हैं. यही वजह है कि शहर में रहने वाले लोग अक्सर इसकी तुलना भारत के दूसरे बड़े शहरों से करते हैं. चंडीगढ़ की आबादी भले मुंबई, दिल्ली या बेंगलुरु जैसे महानगरों से काफी कम हो, लेकिन इसकी प्लानिंग और लाइफस्टाइल इसे अलग पहचान देती है.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर इंटरनेट पर मौजूद डिटेल्स को एकत्रित करके बनाई गई है. Zee News इसके प्रमाणिकता, दावों और सत्यता की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी फैसले से पहले संबंधित आधिकारिक विभाग से संपर्क जरूर करें.