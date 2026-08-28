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यह भारत नहीं, UK-USA जैसा लगता है! चंडीगढ़ की खूबसूरती का फैन हुआ ब्रिटिश ट्रैवलर; बोला- 'इस शहर ने बिगाड़ दिया'

भारत घूमने निकले ब्रिटिश ट्रैवलर जैक हीटन चंडीगढ़ पहुंचकर यहां की प्लानिंग, चौड़ी सड़कों, हरियाली और साफ-सुथरे माहौल को देखकर काफी प्रभावित हुए. उन्होंने सोशल मीडिया पर शहर को भारत के बाकी बड़े शहरों से बिल्कुल अलग बताया और इसकी तुलना ब्रिटेन और नॉर्थ अमेरिका से कर दी. जैक की पोस्ट के बाद चंडीगढ़ की खासियतों को लेकर सोशल मीडिया पर भी लोगों के बीच दिलचस्प बहस शुरू हो गई.

Written BySantosh Mishra
Published: Aug 28, 2026, 11:02 AM IST|Updated: Aug 28, 2026, 11:02 AM IST
यह भारत नहीं, UK-USA जैसा लगता है! चंडीगढ़ की खूबसूरती का फैन हुआ ब्रिटिश ट्रैवलर; बोला- 'इस शहर ने बिगाड़ दिया'
Image Credit: ब्रिटिश ट्रैवलर को UK-अमेरिका जैसा लगा चंडीगढ़! Image credit: instagram/@jack_ofalljourneys

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Santosh Mishra

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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