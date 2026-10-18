दिल्ली मेट्रो की बिल्डिंग में ही मिल गया हॉस्टल: रात के 400 रुपये देकर रुकी ब्रिटिश ट्रैवलर, बोली- 'कोई शिकायत नहीं है'

विदेश घूमने निकलने वाले लोग अक्सर होटल पर ज्यादा पैसे खर्च करने के बजाय सस्ते हॉस्टल खोजते हैं. खासकर तब, जब अगले दिन सुबह-सुबह ट्रेन पकड़नी हो. ब्रिटिश ट्रैवलर मिया निकोल के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ. वह अपनी दोस्त के साथ दिल्ली में ठहरने के लिए एक बजट हॉस्टल पहुंचीं, लेकिन उसकी लोकेशन देखकर उन्हें थोड़ी हैरानी हुई.
मिया ने इंस्टाग्राम पर रात बिताने का अपना वीडियो शेयर किया. इसमें वह बताती हैं कि उनका हॉस्टल मेट्रो स्टेशन की बिल्डिंग के अंदर है. उनके लिए यह जगह थोड़ी अजीब जरूर थी, लेकिन कमरे में पहुंचने के बाद उनका नजरिया बदलने लगा.
वीडियो में मिया बताती हैं कि हॉस्टल को बाहर से देखने पर उन्हें कुछ खास अच्छा नहीं लगा था. पहली नजर में जगह वैसी नहीं दिख रही थी, जैसी किसी अच्छी ठहरने की जगह से उम्मीद की जाती है. हालांकि, कमरे के अंदर पहुंचने पर उन्हें स्थिति बेहतर लगी. उन्होंने वीडियो में कहा कि यह किसी पुराने मेट्रो स्टेशन जैसा लग रहा है और जगह थोड़ी अजीब जरूर है, लेकिन अंदर से ठीक है. भले ही यह जगह ब्रिटिश ट्रैवलर को पहली नजर में पसंद नहीं आई थी, लेकिन बाद में कमरा देखने के बाद उन्हें सुकून मिला.
मिया ने अपने वीडियो में कमरे की एक और खासियत दिखाई. बेड के नीचे सामान रखने के लिए बड़ा लॉकर दिया गया था. इस लॉकर में कीपैड लॉक लगा था, जिससे यात्री अपना सामान सुरक्षित रख सकते हैं. मिया ने बताया कि उन्हें लॉकर को खुला छोड़ने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी. उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि वह खुद भी बहुत व्यवस्थित नहीं रहती हैं, इसलिए नंबर वाला लॉक उनके लिए अच्छी सुविधा है. कम बजट में यात्रा करने वालों के लिए ऐसी सुविधा काम की हो सकती है. खासकर हॉस्टल में रुकने के दौरान, जहां दूसरे यात्रियों के साथ जगह साझा करनी पड़ती है और सामान की सुरक्षा का ध्यान रखना जरूरी होता है.
इस हॉस्टल की सबसे ज्यादा चर्चा उसके किराये को लेकर हो रही है. मिया ने अपने वीडियो में बताया कि यहां उन्हें और उनकी दोस्त को एक रात के लिए प्रति व्यक्ति करीब 3.70 पाउंड देने पड़े. भारतीय रुपये में यह रकम लगभग 400 रुपये बैठती है. मिया ने अपने वीडियो के कैप्शन में लिखा कि इतने कम किराये में उन्हें शिकायत करने की जरूरत नहीं है. उन्होंने यह भी बताया कि जगह साफ थी और सुबह जल्दी ट्रेन पकड़ने के लिहाज से काफी सुविधाजनक रही. जाहिर है कि जब किसी यात्री को कम पैसे में ऐसी जगह मिल जाए, जहां से रेलवे स्टेशन तक पहुंचना आसान हो, तो उसके लिए यह बड़ा फायदा है.
बताया गया है कि इस हॉस्टल का नाम मेट्रो स्टे है. यह नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के सामने स्थित दिल्ली मेट्रो की बिल्डिंग के अंदर है. इसकी लोकेशन उन यात्रियों के लिए खास हो सकती है, जिन्हें सुबह जल्दी ट्रेन पकड़नी होती है. दूसरे शहर से दिल्ली पहुंचने वाले कई लोग रात गुजारने के लिए ऐसी जगह तलाशते हैं, जहां से स्टेशन तक जाने में ज्यादा समय और पैसा खर्च न करना पड़े. ऐसे में रेलवे स्टेशन के पास ठहरने की सुविधा उनके काम आ सकती है. हालांकि, केवल कम किराया देखकर किसी हॉस्टल को चुनना ठीक नहीं है. बुकिंग से पहले कमरे की सुविधाओं, सुरक्षा, साफ-सफाई और मौजूदा किराये की जानकारी लेना भी जरूरी है.
मिया का वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं दीं. कुछ लोगों को इतने कम किराये में ठहरने की सुविधा काफी अच्छी लगी. एक यूजर ने लिखा कि ब्रिटेन में तो इतनी कम कीमत में ट्रेन में सोने की सुविधा भी नहीं मिलती. एक दूसरे यूजर ने इस इंतजाम को शानदार बताया. वहीं, कुछ लोगों ने मिया को दिल्ली में अपनी सुरक्षा का ध्यान रखने की सलाह दी. कुछ यूजर्स ने हॉस्टल में अनजान लोगों के साथ कमरा शेयर करने को लेकर चिंता जताई. उनका कहना था कि रात में लोगों के आने-जाने से नींद में परेशानी हो सकती है. एक यूजर ने तो यह भी सुझाव दिया कि थोड़े ज्यादा पैसे खर्च करके एयरबीएनबी जैसी जगह पर ठहरा जा सकता है.
मिया की यह पोस्ट एक बार फिर बजट ट्रैवल को लेकर चर्चा में है. कम पैसे में रुकने की जगह मिलना यात्रियों के लिए राहत की बात है, लेकिन हर किसी की जरूरत एक जैसी नहीं होती. किसी के लिए स्टेशन के पास होना सबसे जरूरी है, तो कोई आराम, शांति और निजी जगह को प्राथमिकता देता है. मिया को अपनी जरूरत के हिसाब से यह हॉस्टल ठीक लगा, खासकर इसलिए क्योंकि उन्हें अगली सुबह ट्रेन पकड़नी थी. लेकिन इस वीडियो को देखकर यह मान लेना सही नहीं होगा कि हर यात्री के लिए यह जगह उतनी ही बेहतर होगी.