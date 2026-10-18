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दिल्ली मेट्रो की बिल्डिंग में ही मिल गया हॉस्टल: रात के 400 रुपये देकर रुकी ब्रिटिश ट्रैवलर, बोली- 'कोई शिकायत नहीं है'

दिल्ली घूमने आई एक ब्रिटिश ट्रैवलर और उसकी दोस्त को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास मेट्रो की बिल्डिंग के अंदर ही हॉस्टल मिल गया. इसका किराया करीब 400 रुपये प्रति व्यक्ति था. बाहर से जगह भले खास नहीं दिख रही थी, लेकिन कमरे के अंदर पहुंचकर ट्रैवलर को राहत मिली. साफ-सफाई और सामान सुरक्षित रखने की सुविधा देखकर उसने कहा कि इतने कम पैसों में उसे कोई शिकायत नहीं है.

Written BySantosh Mishra
Published: Oct 18, 2026, 07:45 AM IST|Updated: Oct 18, 2026, 07:45 AM IST
दिल्ली मेट्रो की बिल्डिंग में ही मिल गया हॉस्टल: रात के 400 रुपये देकर रुकी ब्रिटिश ट्रैवलर, बोली- 'कोई शिकायत नहीं है'
Image Credit: Image credit: instagram/@mianchandler

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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