चोरी हुआ Apple AirPod एक साल बाद ऑन हुआ पाकिस्तान में, YouTuber ने यूं दिखाई असलियत

British YouTuber Found AirPods In Pakistan: ब्रिटेन के एक फेमस यूट्यूबर लॉर्ड्स माइल्स इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में हैं. एक साल पहले उनकी AirPods दुबई के एक होटल से चोरी हो गई थी. तब से वह उन्हें ढूंढ रहे थे. अब उन्होंने बताया है कि उन्होंने अपनी खोई हुई एयरपॉड्स को एप्पल के 'Find My' और 'Lost Mode' फीचर की मदद से पाकिस्तान के झेलम शहर में ट्रैक कर लिया है.

माइल्स के पास 1.72 लाख से ज्यादा यूट्यूब सब्सक्राइबर्स हैं और वह अपनी ट्रैवल वीडियो और अनोखे एक्सपेरिमेंट्स के लिए जाने जाते हैं. 29 मई को उन्होंने एक्स (पहले ट्विटर) पर अपनी एयरपॉड्स की लोकेशन का स्क्रीनशॉट शेयर किया, जिसमें पता चला कि उनकी डिवाइस पाकिस्तान के झेलम शहर में डिफेंस रोड पर स्थित एक जगह "सेकेंड वाइफ रेस्टोरेंट" के पास एक्टिव थी. उन्होंने बताया कि यह एक्टिविटी सिर्फ 31 मिनट पहले की थी.

माइल्स ने पोस्ट में लिखा, "मेरी एयरपॉड्स पिछले एक साल से पाकिस्तान में है, और अब मैं खुद वहां जाऊंगा और अपनी चीज वापस लाऊंगा." उन्होंने बताया कि जब भी कोई उनकी एयरपॉड्स को इस्तेमाल करता है, वह "Find Me" का साउंड ऑन कर देते हैं ताकि पता चल सके कि वह किसके पास है. उन्होंने साफ कहा, "मुझे चोर पसंद नहीं हैं, मैं पुलिस लेकर जाऊंगा और वीडियो भी बनाऊंगा."

My AirPod pros have been lost for a year in Pakistan and guess who’s going to go there next week and get his property back! pic.twitter.com/yXnP7ZJdkf

— Lord Miles Official (@real_lord_miles) May 29, 2025