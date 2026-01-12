Advertisement
trendingNow13071935
Hindi Newsजरा हटकेअंग्रेज है या नेपाली? विदेशी शख्स ने बोला ऐसा फर्राटेदार नेपाली कि सुनकर हक्के-बक्के हो गए लोग, देखें वीडियो

अंग्रेज है या नेपाली? विदेशी शख्स ने बोला ऐसा फर्राटेदार नेपाली कि सुनकर हक्के-बक्के हो गए लोग, देखें वीडियो

ब्रिटेन के स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का नेपाली बोलते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. नेपाली मूल के छात्र ने अपने ब्रिटिश दोस्तों को भाषा सिखाई. मजेदार क्लिप पर यूज़र्स हंस रहे हैं और इसे दोस्ती व सांस्कृतिक सद्भाव का प्रतीक बता रहे हैं.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Jan 12, 2026, 04:32 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अंग्रेज है या नेपाली? विदेशी शख्स ने बोला ऐसा फर्राटेदार नेपाली कि सुनकर हक्के-बक्के हो गए लोग, देखें वीडियो

सोशल मीडिया की दुनिया बड़ी अजीब है यहां कब क्या वायरल हो जाए कुछ कहां नहीं जा सकता है अजर आप एक्टिव होंगे तो कई सारे वीडियो देखें होंगे. कभी मजेदार वीडियो देखने को मिलता है कभी हैरान कर देने वाला, इन दिनों ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसने लोगों को हैरान करने के साथ-साथ खूब हंसाया भी है. वीडियो में ब्रिटेन के स्कूल में पढ़ने वाले कुछ बच्चे नजर आते हैं, लेकिन खास बात यह है कि ये बच्चे नेपाली भाषा बोलते दिख रहे हैं. स्कूल यूनिफॉर्म में ब्रिटिश बच्चे जब टूटी-फूटी नेपाली बोलते हैं, तो देखने वालों की हंसी छूट जाती है. इस वीडियो के पीछे एक नेपाली मूल के छात्र की कहानी सामने आई है, जिसने विदेश में रहते हुए न सिर्फ अपनी भाषा का सम्मान किया, बल्कि अपने ब्रिटिश दोस्तों को भी नेपाली सिखा दी. यही वजह है कि यह मजेदार वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो गया है.

स्कूल के दोस्त और नेपाली भाषा की सीख

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ ब्रिटिश स्कूली बच्चे कैमरे के सामने खड़े हैं. उनमें से एक लड़का नेपाली मूल का है, जो यूके में रहता है. वह बताता है कि उसे अपनी मातृभाषा नेपाली से बहुत प्यार है और वह उसका सम्मान करता है. इसी वजह से उसने अपने ब्रिटिश दोस्तों को भी नेपाली भाषा सिखाई. वीडियो में आगे एक ब्रिटिश बच्चा नेपाली बोलने की कोशिश करता है, हालांकि उसकी भाषा टूटी-फूटी होती है, लेकिन उसका आत्मविश्वास लोगों का दिल जीत लेता है. सभी बच्चे स्कूल यूनिफॉर्म में नजर आते हैं, जिससे साफ है कि यह पल स्कूल परिसर का ही है.

Add Zee News as a Preferred Source

 

वायरल होते ही आई मजेदार प्रतिक्रियाएं

जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया, यूज़र्स की प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई. कई लोगों ने इसे मजेदार बताया, तो कुछ ने ब्रिटिश बच्चों की सोच और खुलेपन की तारीफ की. एक यूजर ने लिखा, 'मेरा ब्रिटिश साथी नेपाली बोल रहा है.' किसी ने लिखा, 'ये तो मुझसे भी बेहतर नेपाली बोल रहा है.' वहीं एक और कमेंट में लिखा गया, 'हमने GTA VI से पहले व्हाइट नेपाली देख लिया.' कई लोगों को वीडियो में दिख रही दोस्ती, खुशी और आपसी सम्मान पसंद आया.

कहां से आया वीडियो और क्या है सच्चाई

 वायरल इन वीडियो इंस्टाग्राम पर ‘Roshan Rijal’ नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. पोस्ट करीब चार दिन पहले डाली गई थी जिसे अब तक 48 हजार से ज्यादा बार देखा जा चुका है. हालांकि, zee news की ओर से वीडियो की पूरी सच्चाई और पुष्टि नहीं की जा सकी है. वीडियो ने लोगों के चेहरे पर मुस्कान जरूर ला दी है. कई यूज़र्स ने कमेंट में लिखा कि यही वह दुनिया है, जहां लोग एक-दूसरे की भाषा और संस्कृति सीखकर खुश रहते हैं. फिलहाल यह वीडियो इंटरनेट पर सकारात्मक चर्चा का विषय बना हुआ है.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

Viral Newsoffbeat newsviral section newsviral updates

Trending news

राज ठाकरे के रसमलाई वाले बयान पर भड़के अन्नामलाई, MNS चीफ को दे डाली बड़ी चुनौती
Bjp annamalai slams raj thackeray on his rasmalai jibe
राज ठाकरे के रसमलाई वाले बयान पर भड़के अन्नामलाई, MNS चीफ को दे डाली बड़ी चुनौती
हिजाब में रील बनाती थी इन्फ्यूएंसर, मिली जान से मारने की धमकी, घर पहुंचे कट्टरपंथी
indian social media influencers
हिजाब में रील बनाती थी इन्फ्यूएंसर, मिली जान से मारने की धमकी, घर पहुंचे कट्टरपंथी
घाटी में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को लेकर छिड़ा विवाद, सीएम उमर अब्दल्ला ने उठाए सवाल
Kashmir news
घाटी में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को लेकर छिड़ा विवाद, सीएम उमर अब्दल्ला ने उठाए सवाल
42 देश भारत में लगाने जा रहे हैं हाजिरी!पाकिस्तान-बांग्लादेश एंट्री बैन? जानें क्यों
om birla
42 देश भारत में लगाने जा रहे हैं हाजिरी!पाकिस्तान-बांग्लादेश एंट्री बैन? जानें क्यों
करूर भगदड़ केस में CBI के सामने पेश हुए थलापति विजय, गई थी 41 लोगों जान
Actor Vijay
करूर भगदड़ केस में CBI के सामने पेश हुए थलापति विजय, गई थी 41 लोगों जान
'SC/ST में अमीर लोगों को न मिले आरक्षण', क्रीमीलेयर पर SC ने भेजा नोटिस, जानें मामला
creamy layer
'SC/ST में अमीर लोगों को न मिले आरक्षण', क्रीमीलेयर पर SC ने भेजा नोटिस, जानें मामला
'वोटों का बंटवारा रोकना था मकसद...' एनसीपी से गठबंधन पर अजित पवार की दो टूक
Maharashtra local body elections
'वोटों का बंटवारा रोकना था मकसद...' एनसीपी से गठबंधन पर अजित पवार की दो टूक
1, 2, 3... जनवरी के महीने में सर्दी की डिंग-डांग, 15 शहरों का हाल कंपकंपी बढ़ा देगा
​ Weather News
1, 2, 3... जनवरी के महीने में सर्दी की डिंग-डांग, 15 शहरों का हाल कंपकंपी बढ़ा देगा
'एनर्जी और सेमीकंडक्टर पर बढ़ेगा सहयोग...' इंडिया-जर्मनी CEO फोरम में बोले PM मोदी
India-Germany CEO Forum
'एनर्जी और सेमीकंडक्टर पर बढ़ेगा सहयोग...' इंडिया-जर्मनी CEO फोरम में बोले PM मोदी
महिलाओं को मकर संक्रांति पर मिलेगा गिफ्ट! 3000 रुपये अकाउंट में होंगे ट्रांसफर
BMC elections
महिलाओं को मकर संक्रांति पर मिलेगा गिफ्ट! 3000 रुपये अकाउंट में होंगे ट्रांसफर