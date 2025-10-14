'उसके जिंदगी का सवाल था...',खेल-खेल में घुटने लगा भाई का दम, तभी बहन ने किया हैरअंगेज काम, ऐसे बचाई जान

Viral News: सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमें एक बच्ची अपने भाई को बचाती हुई नजर आ रही है. दोनों भाई-बहन ट्रैंपोलिन खेल रहे थे तभी बच्चे का दम घुटने लगा लेकिन बच्ची ने बहादुरी की मिसाल पेश की, जिसकी खूब सराहना हो रही है.
Viral Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें दो बच्चे सॉर कैंडी चैलेंज ट्रैंपोलिन पर खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं. दोनों खूब मजा ले रहे होते हैं, इसी बीच छोटे बच्चे के साथ एक हादसा हो जाता है. हालांकि बच्ची ने अपना करतब दिखाते हुए बच्चे को काल के गाल से बचा लिया, कैंडी खाने के बाद बच्चे का दम घुटने लगा उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगी लेकिन बच्ची ने जो कुछ भी किया लोग उसकी जमकर सराहना कर रहे हैं.
ऐसे हुआ हादसे का शिकार
दरअसल, बच्चा और छोटी बच्ची ट्रैंपोलिन पर खेल रहे थे, ये ऐसा खेल है जहां पर प्रतिभागी बेहद खट्टी कैंडी खाते हैं और देखते हैं कि कौन इसे सबसे देर तक झेल सकता है. भाई-बहन दोनों ने कैंडी खा लिया और कैंडी खाने के बाद उसके भाई का दम घुटने लगा और वह गर्दन पकड़ लिया, उसे सांस लेने में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था.
बहन पहुंची भाई के पास
अपने भाई के हाव-भाव में अचानक आए बदलाव को देखकर उसकी बहन लीह जल्दी से उसके पास गई और पूछा कि क्या वह ठीक है. जैसे ही उसे एहसास हुआ कि उसका दम घुट रहा है, उसने तुरंत स्थिति की गंभीरता को समझा और तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी. बिना किसी हिचकिचाहट के, लिआ दौड़कर उसके पास गई और उसकी पीठ कई बार थपथपाई. जब इससे भी कोई फायदा नहीं हुआ, तो उसने तुरंत हीम्लिच पैंतरेबाजी की, एक जीवन रक्षक तकनीक जो उसने सीखी थी और उसके गले से कैंडी सफलतापूर्वक छुड़ा दी.
पुलिस विभाग ने की तारीफ
लावोन पुलिस विभाग ने भी अपने पोस्ट के कैप्शन में उसकी प्रशंसा करते हुए कहा कि यह सचमुच ज़िंदगी-मौत का सवाल था और लिआ ने साबित कर दिया कि हीरो बनने के लिए उम्र कोई बाधा नहीं होती, शानदार काम, लिआ! तुम्हारी बहादुरी, संयम और प्रशिक्षण ने बहुत कुछ बदल दिया और तुम हम सभी के लिए प्रेरणा हो. सोशल मीडिया यूज़र्स ने लिआ की सूझबूझ और बहादुरी की तारीफों के पुल बांध दिए, कई लोगों ने उसे असली ज़िंदगी की हीरो कहा और उसके माता-पिता की तारीफ की जिन्होंने उसे कम उम्र में इतना जरूरी हुनर सिखाया