बहन को बचाने के लिए खूंखार कुत्तों से भिड़ गया भाई, हैरान करने वाले Video में देखें फिर क्या हुआ

Dogs Attacked Brother Sister Video: वैसे तो कुत्ते इंसानों के अच्छे दोस्त होते हैं, लेकिन कई बार आवारा कुत्ते छोटे बच्चों पर हमला बोल देते हैं. इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है. इस वीडियो में एक छोटे भाई-बहन रात के अंधेरे में कहीं जा रहे होते हैं, तभी गली में रहने वाले कुछ आवारा कुत्ते उन दोनों पर हमला बोल देते हैं. इसके बाद भाई जो करता है, उसे देखकर आप अपना दिल हार बैठेंगे.

सोशल मीडिया पर इस वीडियो के सामने आने के बाद लोग तेजी से इसे देख और शेयर कर रहे हैं. यह वीडियो इंटरनेट पर चर्चा का विषय बना हुआ है. वीडियो में आप देख सकते हैं कि दो छोटे-छोटे भाई-बहन रात के समय किसी गली से गुजर रहे होते हैं. इस गली में कई सारे आवारा कुत्ते होते हैं, जो भाई-बहन को अकेला देखकर उन पर भौंकने लगते हैं. इस दौरान बहन तो डर के मारे वहां से भाग जाती है, लेकिन भाई अपनी बहन को बचाने के लिए जो काम करता है, उससे कुत्ते डर के मारे भाग जाते हैं.

वीडियो में देखा जा सकता है कि जब भाई-बहन कहीं जा रहे होते हैं तो तीन-चार कुत्तों का झुंड उन्हें घेर लेता है और उन पर भौंकने लगता है. इससे बहन तो वहां से भाग जाती है, लेकिन भाई खड़ा रहता है. अगर भाई भी भागने लगता तो हो सकता है कुत्ते ज्यादा अग्रेसिव हो जाते और उन्हें नोंचने-काटने लगते. इसलिए भाई पूरी बहादुरी दिखाकर वहीं खड़ा रहता है. हालांकि वह कुत्तों के बीच फंसा रहता है, लेकिन अपनी जान की परवाह किए बिना वह अपनी बहन के बारे में सोंचता है. देखें वीडियो-

When you're cornered, the only option is to be brave.pic.twitter.com/3m7PUVEtUF

— Figen (@TheFigen) June 1, 2022