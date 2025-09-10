भाई, रॉकेट दागने का ही मेरा बिजनेस है... बीच सड़क पर दनादन छुड़ाए राहगीरों के छक्के! Video अटका देगा सांसें

Trending Photos
Rocket Viral Video: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स बीच सड़क पर खड़े होकर दीवाली वाले रॉकेट छुड़ाता नजर आ रहा है. इस 36 सेकेंड के वीडियो ने लोगों को हैरान कर दिया है. पीली टी-शर्ट पहने इस शख्स ने एक हाथ में जलता हुआ कपड़ा या कागज पकड़ा है, जबकि दूसरे हाथ से अपने साथी से रॉकेट मांगकर उन्हें हवा में उड़ा रहा है. देखते ही देखते उसने दर्जनों रॉकेट में आग लगाकर आसमान में रंग-बिरंगे आतिशबाजियों का नजारा बना दिया.
कैसे हवा में छुड़ा रहा छक्के?
यह वीडियो @as_ksingh नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है, जिसे अब तक करीब 5 हजार लोग देख चुके हैं. वीडियो में शख्स की बेखौफ अदा और सड़क पर खुलेआम रॉकेट छुड़ाने की हिम्मत ने लोगों को चौंका दिया. वीडियो में दिख रहा है कि वह सड़क के बीचों-बीच खड़ा है, बिना किसी डर के एक के बाद एक रॉकेट दाग रहा है. यह नजारा न केवल हैरान करने वाला है, बल्कि लोगों के लिए एक अनोखा तमाशा भी बन गया.
यह भी पढ़ें: 2 बीवियां, एक गर्लफ्रेंड और एक ही बेड... दुनिया हैरान पर इन्हें परवाह नहीं! इस अनोखी फैमली की है अटपटी LOVE STORY
Israeli strikes on Doha, the capital of Qatar, targeted Hamas leaders.#qatarattack #Nepal pic.twitter.com/tRaeKCAwC9
— मैं शून्य हूँ (@as_ksingh) September 10, 2025
वीडियो में लोगों ने क्या कहा?
लोगों की प्रतिक्रियाएं भी इस वीडियो को और मजेदार बना रही हैं. एक यूजर ने कमेंट किया, "भाई रॉकेट दागने का ही मेरा बिजनेस है." वहीं, एक अन्य यूजर ने लिखा, "गजब हो गया भाई, ऐसा तो हमने सिर्फ शादियों में आसमान में देखा था, और आज वीडियो में देख लिया." ऐसे ही कई मजेदार और हैरान करने वाले कमेंट्स वीडियो के नीचे देखने को मिल रहे हैं. कुछ लोगों ने इसे खतरनाक बताते हुए सावधानी बरतने की सलाह दी, तो कुछ ने इस शख्स की हिम्मत की तारीफ की.
यह भी पढ़ें: इस देश में जैसे ही स्वास्थ्य मंत्री ने ली शपथ, स्टेज पर ही चक्कर खाकर गिर पड़ी! Video देख लोग बोले- जनता तो गई...
इस वायरल वीडियो ने सोशल मीडिया पर एक नई बहस छेड़ दी है. कुछ लोग इसे मस्ती और हिम्मत का प्रतीक मान रहे हैं, तो कुछ इसे लापरवाही का उदाहरण बता रहे हैं. फिलहाल, यह शख्स और उसका रॉकेट दागने का स्टाइल सोशल मीडिया पर चर्चा का केंद्र बना हुआ है.