भाई की शादी या नौकरी? छुट्टी मांगी तो बॉस ने कर दिया मना, फिर गुस्से में एंप्लॉई ने जो किया...

Viral News: एक भारतीय कर्मचारी ने भाई की शादी के लिए छुट्टी मांगी तो कंपनी ने इनकार कर दिया. मजबूर होकर उसने चार साल की नौकरी छोड़ दी. Reddit पर शेयर इस कहानी पर यूजर्स ने परिवार को प्राथमिकता देने के फैसले की जमकर तारीफ की.
Viral News: जॉब करना जितना जरूरी है, उतना ही आसान भी नहीं होता. हर दिन ऑफिस में अपनी पूरी मेहनत झोंकनी पड़ती है और समय रहते काम पूरा करना पड़ता है. जब कोई कर्मचारी पूरी निष्ठा और ईमानदारी से कंपनी के लिए काम करता है, तो वह बदले में सम्मान और समझदारी की उम्मीद रखता है. यही उम्मीद तब और बढ़ जाती है, जब उसे किसी जरूरी वजह से छुट्टी की जरूरत पड़ती है या फिर परिवार से जुड़ा कोई अहम मामला सामने आता है. कुछ ऐसा ही हुआ एक भारतीय कर्मचारी के साथ, जिसने अपने भाई की शादी के लिए छुट्टी मांगी तो कंपनी ने साफ कह दिया. "या तो शादी में जाओ या नौकरी छोड़ो." फिर कर्मचारी ने यह अनुभव Reddit पर शेयर किया और लिखा कि उसने तीन हफ्ते पहले 15 दिन की छुट्टी मांगी थी ताकि वह अमेरिका जाकर अपने भाई की शादी में शामिल हो सके.
चार साल की मेहनत के बाद भी कंपनी का कठोर रवैया
कर्मचारी ने पोस्ट में लिखा कि उसने कंपनी के लिए चार साल तक मेहनत की. मुश्किल समय में कम वेतन भी स्वीकार किया और कई बार ओवरटाइम भी किया. बावजूद इसके कंपनी ने परिवार की खुशी को समझने के बजाय सख्ती दिखाई. कर्मचारी ने बताया कि उसने छुट्टियों की संख्या घटाकर समझौता करने की कोशिश भी की, लेकिन मैनेजमेंट अड़ा रहा. आखिरकार, उसने इस्तीफा दे दिया, भले ही उसके पास नई नौकरी नहीं थी.
नोटिस पीरियड और "ब्रिज बर्निंग" की धमकी
कर्मचारी ने आरोप लगाया कि नौकरी छोड़ने के बाद कंपनी ने नोटिस पीरियड को लेकर दबाव बनाया और चेतावनी दी कि यह उसके करियर के लिए "ब्रिज बर्निंग" साबित हो सकता है. कर्मचारी ने लिखा, "मैंने परिवार को चुना क्योंकि कंपनी मेरे साथ उस वक्त खड़ी नहीं हुई, जब मुझे उनकी समझदारी की जरूरत थी, अब मन में सवाल है कि क्या मैंने सही किया?" इस सवाल पर उसने Reddit यूज़र्स से राय मांगी.
यूजर्स बोले- परिवार पहले, नौकरी बाद में"
Reddit पर यूजर ने कर्मचारी के फैसले का समर्थन किया और कंपनी की नीतियों की आलोचना की. एक यूज़र ने लिखा, "आपने परिवार नहीं, बल्कि खुद को चुना. कंपनी आपको सिर्फ एक टूल समझती है." दूसरे ने लिखा, "नौकरी बदली जा सकती है, लेकिन परिवार के रिश्ते नहीं." तीसरे ने लिखा, "चार साल बहुत होते हैं, अब आगे बढ़ने का वक्त था." सोशल मीडिया पर ज़्यादातर लोगों ने कर्मचारी को "सुपर ब्रेव" कहकर उसका हौसला बढ़ाया.