Video: 7 जन्मों से भाई सिंगल! दूल्हा नहीं दे पाया दुल्हन को सबके सामने गुलाब का फूल, लोग बताते रहे तरीका

Viral Video: कई बार जब कोई लड़का किसी लड़की के सामने घबराने लगता है या उसे प्रपोज नहीं कर पाता तो दोस्त यार उसके मजे लेने लगते हैं और ये भी कहने लगते हैं कि भाई क्या तो 7 जन्म से सिंगल ही है या फिर तू तो इस हरकत से हमेशा सिंगल ही रहेगा. इस तरह के और भी कई मजेदार शब्दों को बोलकर दोस्त-यार एक दूसरे के मजे लेते हैं. एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें दोस्त यार नहीं बल्कि शादी समारोह में पूरे रिश्तेदार ही दूल्हे के मजे लेने लगे.

दरअसल, स्टेज पर दुल्हन को जब गुलाब का फूल पकड़ाने की बारी आती है तो दूल्हे के लिए समझना ही मुश्किल हो जाता है कि आखिर ये बवाल है क्या और कैसे करना है. आसपास के लोग भी दुल्हन को गुलाब देने का तरीका बताते हैं लेकिन नाकाम दूल्हा ये कर ही नहीं पाता है और मजाक का पात्र बन जाता है.

दूल्हे के लिए दुल्हन को गुलाब देना, जैसे कोई सजा!

वायरल वीडियो में जिस तरह से दूल्हे को लोग समझाते नजर आते हैं उससे ये तो साफ है कि दुल्हन को गुलाब देना, दूल्हे के लिए किसी सजा से कम नहीं है. वो बार-बार कोशिश करता नजर आता है लेकिन उसके लिए दुल्हन को गुलाब देना मुश्किल काम की तरह लग रहा है. कभी खड़ा होता है तो कभी घुटनों के बल बैठने की कोशिश करता है, कभी दाएं तो कभी बाएं, बस कोशिश दिखती है लेकिन दुल्हन को दूल्हा एक गुलाब नहीं दे पाता है.

इंस्टाग्राम पर @humours.lab46 नामक अकाउंट से वीडियो को शेयर किया गया है. इस वीडियो में देख सकते हैं कि शादी के दौरान स्टेज पर सभी लोग दूल्हे से दुल्हन को गुलाब देने की जिद करते हैं और दूल्हा अपनी तरफ से नीचे बैठकर फूल देने की कोशिश करता है लेकिन उससे हो नहीं पाता और सभी उसका मजाक बनाने लगते हैं.

यहां तक कि सोशल मीडिया पर भी वीडियो पर लोगों के कमेंट मजेदार देखने को मिल रहे हैं. एक यूजर ने लिखा कि बेचारे की इज्जत रहने दो. दूसरे यूजर ने लिखा कि क्या दूल्हा बनेगा रे तू. तीसरे यूजर ने लिखा कि लड़की को लोयल बंदा मिला है बधाई हो. इस तरह से कई कमेंट रहे जो दूल्हे पर हंस रहे थे.

