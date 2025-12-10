फूट-फूटकर रोने लगा भाई, जब बहन ने Video Call पर ही बता डाला अपना सबसे बड़ा सीक्रेट

Brother Sister Emotional Video: एक शख्स, जो अपनी बहन के साथ वीडियो कॉल पर था, उसे अब तक का सबसे अच्छा सरप्राइज मिला. उसे जैसे ही बहन द्वारा जानकारी मिली तो वह अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर सका. एक भाई के लिए बहन द्वारा दिया गया सरप्राइज इतना बड़ा था कि अपने आंख से आंसू को रोक नहीं सका. फूट-फूटकर रोने का वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. चलिए जानते हैं कि आखिर वीडियो कॉल पर क्या बात हुई.

यह भी पढ़ें: सिर्फ कस्टमर्स की टिप्स से खरीद ली 10 लाख की कार! जानें कैसे पाई-पाई बचाकर बन गया रईस

शख्स की बहन ने वीडियो में उससे क्या कहा, इस बारे में जानने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा. उसकी बहन ने खुलासा किया कि वह गर्भवती थी और वह जल्द ही चाचा बनने वाला है. यह खुशखबरी सुनकर भाई तुरंत ही इमोशनल हो जाता है और फूट-फूटकर रोने लगता है. उनकी पूरी वीडियो बातचीत रिकॉर्ड की गई और ऑनलाइन साझा की गई. गुडन्यूज मूवमेंट ने बाद में इस वीडियो को अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर पोस्ट किया.

Add Zee News as a Preferred Source

वीडियो में भाई और बहन की जोड़ी को वीडियो कॉल पर बातचीत करते हुए देखा जा सकता है और फिर वह पल आता है जब वह अपने बड़े भाई को सबसे बड़ी खबर बताती है. वह अपनी भतीजी या भतीजे के आने की खबर सुनकर इतना खुश हुआ कि उसके आंसू छलक पड़े. यह इतना खूबसूरत पल था जब उन्होंने एक वीडियो कॉल पर इस खबर का जश्न मनाया. अपने बड़े भाई को इस खबर से चौंका दिया कि वह चाचा बनने जा रहा है.

यह भी पढ़ें: प्रेग्नेंट बीवी को बिजनेस ट्रिप बताकर थाईलैंड घूमने गया था हस्बैंड, बाढ़ में GF संग फंसा तो खुल गई पोल! खूब हुई बेइज्जती

नेटिजन्स को यह इमोशनल वीडियो बहुत पसंद आया. एक यूजर ने लिखा, 'जब मुझे पता चला था कि मैं चाचा बनने वाला हूं तो मैं बेहद खुश हो गया, लेकिन जब मैंने उस छोटे से बच्चे को गोद में लिया, तो मैं फफक-फफक कर रो पड़ा.' एक अन्य यूजर ने लिखा, 'अब तक की सबसे गहरी खुशी मैंने महसूस की है.'