Advertisement
trendingNow13035483
Hindi Newsजरा हटके

फूट-फूटकर रोने लगा भाई, जब बहन ने Video Call पर ही बता डाला अपना सबसे बड़ा सीक्रेट

Brother Sister Viral Video: एक शख्स, जो अपनी बहन के साथ वीडियो कॉल पर था, उसे अब तक का सबसे अच्छा सरप्राइज मिला. उसे जैसे ही बहन द्वारा जानकारी मिली तो वह अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर सका. एक भाई के लिए बहन द्वारा दिया गया सरप्राइज इतना बड़ा था कि अपने आंख से आंसू को रोक नहीं सका.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Dec 10, 2025, 06:25 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

फूट-फूटकर रोने लगा भाई, जब बहन ने Video Call पर ही बता डाला अपना सबसे बड़ा सीक्रेट

Brother Sister Emotional Video: एक शख्स, जो अपनी बहन के साथ वीडियो कॉल पर था, उसे अब तक का सबसे अच्छा सरप्राइज मिला. उसे जैसे ही बहन द्वारा जानकारी मिली तो वह अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर सका. एक भाई के लिए बहन द्वारा दिया गया सरप्राइज इतना बड़ा था कि अपने आंख से आंसू को रोक नहीं सका. फूट-फूटकर रोने का वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. चलिए जानते हैं कि आखिर वीडियो कॉल पर क्या बात हुई.

यह भी पढ़ें: सिर्फ कस्टमर्स की टिप्स से खरीद ली 10 लाख की कार! जानें कैसे पाई-पाई बचाकर बन गया रईस

शख्स की बहन ने वीडियो में उससे क्या कहा, इस बारे में जानने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा. उसकी बहन ने खुलासा किया कि वह गर्भवती थी और वह जल्द ही चाचा बनने वाला है. यह खुशखबरी सुनकर भाई तुरंत ही इमोशनल हो जाता है और फूट-फूटकर रोने लगता है. उनकी पूरी वीडियो बातचीत रिकॉर्ड की गई और ऑनलाइन साझा की गई. गुडन्यूज मूवमेंट ने बाद में इस वीडियो को अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर पोस्ट किया.

Add Zee News as a Preferred Source

वीडियो में भाई और बहन की जोड़ी को वीडियो कॉल पर बातचीत करते हुए देखा जा सकता है और फिर वह पल आता है जब वह अपने बड़े भाई को सबसे बड़ी खबर बताती है. वह अपनी भतीजी या भतीजे के आने की खबर सुनकर इतना खुश हुआ कि उसके आंसू छलक पड़े. यह इतना खूबसूरत पल था जब उन्होंने एक वीडियो कॉल पर इस खबर का जश्न मनाया. अपने बड़े भाई को इस खबर से चौंका दिया कि वह चाचा बनने जा रहा है.

यह भी पढ़ें: प्रेग्नेंट बीवी को बिजनेस ट्रिप बताकर थाईलैंड घूमने गया था हस्बैंड, बाढ़ में GF संग फंसा तो खुल गई पोल! खूब हुई बेइज्जती

नेटिजन्स को यह इमोशनल वीडियो बहुत पसंद आया. एक यूजर ने लिखा, 'जब मुझे पता चला था कि मैं चाचा बनने वाला हूं तो मैं बेहद खुश हो गया, लेकिन जब मैंने उस छोटे से बच्चे को गोद में लिया, तो मैं फफक-फफक कर रो पड़ा.' एक अन्य यूजर ने लिखा, 'अब तक की सबसे गहरी खुशी मैंने महसूस की है.'

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

TAGS

viraltrending

Trending news

पूर्व टॉप आतंकवादी कमांडर जावेद अहमद मीर गिरफ्तार, लगे थे गंभीर आरोप
Jammu Kashmir
पूर्व टॉप आतंकवादी कमांडर जावेद अहमद मीर गिरफ्तार, लगे थे गंभीर आरोप
ठंड के बीच बार-बार रिहायशी इलाकों में क्यों आ रहे भालू, वैज्ञानिकों ने सुलझाई गुत्थी
Jammu Kashmir
ठंड के बीच बार-बार रिहायशी इलाकों में क्यों आ रहे भालू, वैज्ञानिकों ने सुलझाई गुत्थी
गोवा क्लब वाले लूथरा ब्रदर्स का क्या थाइलैंड से प्रत्यर्पण संभव है? फंसा है ये पेंच
Goa Club Fire
गोवा क्लब वाले लूथरा ब्रदर्स का क्या थाइलैंड से प्रत्यर्पण संभव है? फंसा है ये पेंच
साउथ कोरिया दौरे में रंग लाई CM मान की कोशिशें, निवेश रोड शो को मिला भारी समर्थन
Punjab
साउथ कोरिया दौरे में रंग लाई CM मान की कोशिशें, निवेश रोड शो को मिला भारी समर्थन
NIA के हत्थे चढ़ा व्हाइट कॉलर मॉड्यूल का एक और दहशतगर्द डॉक्टर, दिल्ली में था छिपा
Delhi Blast Case Update
NIA के हत्थे चढ़ा व्हाइट कॉलर मॉड्यूल का एक और दहशतगर्द डॉक्टर, दिल्ली में था छिपा
हरियाणा के युवाओं से BJP सरकार कर रही धोखाधड़ी, रोजगार के मुद्दे पर 'आप' ने घेरा
aap
हरियाणा के युवाओं से BJP सरकार कर रही धोखाधड़ी, रोजगार के मुद्दे पर 'आप' ने घेरा
ठंडी हवाओं ने लुढ़काया पारा, इन शहरों में चलेंगी शीत लहर; पहाड़ों पर गिरा तापमान
Weather
ठंडी हवाओं ने लुढ़काया पारा, इन शहरों में चलेंगी शीत लहर; पहाड़ों पर गिरा तापमान
Parliament Session: राहुल गांधी के बयान पर निशिकांत ने खोला कांग्रेस का कच्चा चिट्ठा
rahul gandhi parliament
Parliament Session: राहुल गांधी के बयान पर निशिकांत ने खोला कांग्रेस का कच्चा चिट्ठा
गोवा क्लब मालिकों के खिलाफ नोटिस जारी, क्या आपको पता है, रेड और ब्लू नोटिस में अंतर
Goa
गोवा क्लब मालिकों के खिलाफ नोटिस जारी, क्या आपको पता है, रेड और ब्लू नोटिस में अंतर
इस गांव के एक भी घर में नहीं जलता चूल्हा, फिर भी कोई भूखा नहीं सोता
Chandanki Village
इस गांव के एक भी घर में नहीं जलता चूल्हा, फिर भी कोई भूखा नहीं सोता