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Hindi Newsजरा हटकेबहन की शादी में भाइयों ने उड़ाया गर्दा! धुरंधर के इस गाने पर डांस स्टेप्स देख बजने लगी तालियां

बहन की शादी में भाइयों ने उड़ाया गर्दा! 'धुरंधर' के इस गाने पर डांस स्टेप्स देख बजने लगी तालियां

Shadi Ka Dance Video: दो भाइयों का डांस वीडियो सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है. बहन की शादी में भाइयो का ऐसा धमाकेदार डांस आपने पहले कभी नहीं देखा होगा. 'धुरंधर' के गाने पर दोनों भाइयों ने स्टेज पर आग लगा दी. स्टेप्स और एनर्जी देख मेहमान तालियां बजाने लगे. आइए वीडियो देखते हैं.

Written By  Nirdosh Sharma|Last Updated: Mar 15, 2026, 11:40 AM IST
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बहन की शादी में भाइयों ने उड़ाया गर्दा! 'धुरंधर' के इस गाने पर डांस स्टेप्स देख बजने लगी तालियां

Viral Dance Video: शादियों का सीजन है ऐसे में शादी से जुड़ी रस्मों और हंसी-मजाक के वीडियो सोशल मीडिया पर देखने को मिलते हैं. कभी कोई कपल को यूनिक और फनी चीज गिफ्ट कर देता है तो कहीं पंडित जी की बात पर दुल्हन की हंसी छूट जाती है. इस बार बहन की शादी में भाइयों का कातिलाना डांस वायरल हो रहा है. 2 भाइयों ने मिलकर स्टेज पर ऐसी आग लगाई कि वीडियो इंटरनेट पर धूम मचा रहा है. चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं.

आमतौर पर जब बहनों की शादी होती है तो भाइयों पर एक अलग ही तरह की जिम्मेदारी होती है. वो चाहकर भी एन्जॉय नहीं कर पाते हैं. एक तरह मेहमानों के बीच सभी चीजों की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी और दूसरी ओर बहन से दूर होने का डर किसी भी भाई को शादी में हंसने का मौका नहीं दे पाता है. इसी बीच दूसरी ओर बहन की शादी में भाइयों के डांस वीडियो भी इंटरनेट पर खूब वायरल होते हैं. ऐसा ही इन भाइयो का डांस सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है.

यह भी पढ़ें: चलती ट्रेन को बना दिया थिएटर, प्रोजेक्टर लगाकर देखी फिल्म, यूजर बोले- आइडिया अच्छा लेकिन...

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किस गाने पर कर रहे डांस

वीडियो में देखा जा सकता है कि दो भाई 'धुरंधर' के टाइटल ट्रैक 'शरारत' (Shararat) पर कहर ढा रहे हैं. दोनों भाई शरारत सॉन्ग पर परफेक्ट डांस स्टेप्स करते नजर आते हैं. यूजर्स जमकर तारीफ कर रहे हैं. भाइयों के स्टेप्स और एनर्जी देखते ही बनती है. दोनों भाई कुर्ता-पयजामा में बेहतरीन डांस से स्टेज पर आग लगा रहे हैं. भाइयो के डांस स्टेप्स देख वहां मौजूद मेहमान तालियां बजा रहे हैं और इस पल को फोन में कैमरे में कैद कर रहे हैं.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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क्या बोले यूजर्स?

वीडियो देख यूजर्स बड़ी संख्या में रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "बहुत बढ़िया, आपको और भी अक्सर डांस वीडियो अपलोड करने चाहिए." दूसरे यूजर ने लिखा, "बेहतरीन परफ्यूम गाइड से लेकर बेहतरीन डांसर तक, बहुत बढ़िया भाई." एक अन्य यूजर ने लिखा, "आजकल पुरुष सिर्फ महिला कलाकारों के आइटम सॉन्ग पर ही क्यों नाच रहे हैं? हमें और अधिक मर्दाना गाने और डांस स्टेप्स की जरूरत है."

किसने पोस्ट किया वीडियो?

वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर @vaibhavkhar नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया. खबर लिखे जाने तक 4.3 मिलियन से ज्यादा बार देखा जा चुका है और 3 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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Nirdosh Sharma

निर्दोष शर्मा ज़ी न्यूज़ डिजिटल में पिछले 2 वर्षों से सक्रिय रूप से कार्यरत हैं और वायरल, ट्रेंडिंग तथा जरा हटके खबरों को कवर करते हैं. इसके साथ ह...और पढ़ें

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