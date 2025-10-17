Advertisement
असली मर्द है तो बाहर निकल... मेट्रो के अंदर फिर हुआ खोपड़ी खोल देने वाला झगड़ा, Video नहीं देखा तो क्या देखा

Delhi Metro Fight: दिल्ली मेट्रो में दो यात्रियों के बीच जोरदार मारपीट का वीडियो वायरल हो गया है. दोनों ने एक-दूसरे पर घूंसों की बारिश कर दी, जिससे यात्रियों में हड़कंप मच गया. सोशल मीडिया पर वीडियो को लेकर लोगों ने मजेदार रिएक्शन दिए.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Oct 17, 2025, 12:51 PM IST
Delhi Metro Fight: दिल्ली की मेट्रो एक बार फिर चर्चा में है लेकिन इस बार वजह सफर नहीं, बल्कि सफर के बीच हुआ हंगामा है. दो स्थानीय यात्रियों के बीच हुआ झगड़ा देखते ही देखते एक हिंसक टकराव में बदल गया. वायरल वीडियो में दोनों कोच के बीच में एक-दूसरे पर बेतहाशा मुक्के बरसाते दिखाई देते हैं जबकि बाकी यात्री हैरान होकर तमाशा देखते रह गए.

झगड़ा आखिर शुरू कैसे हुआ?

वीडियो में दिखता है कि एक शख्स जो चेक शर्ट पहने हुए है, किसी यात्री से भिड़ जाता है. वह उसका कॉलर पकड़ने की कोशिश करता है और फिर अचानक उसके चेहरे पर मुक्का मार देता है. जवाब में दूसरा व्यक्ति पलटवार करता है और उसे नीचे गिरा देता है. कुछ ही सेकंड में दोनों के बीच मामला इतना बढ़ जाता है कि पूरा कोच उनके संघर्ष का अखाड़ा बन जाता है.

यह भी पढ़ें: 100 साल में भी सिक्स पैक, बनाई ऐसी बॉडी जिसे देख शरमा जाए आजकल के Gen Z; जानें कैसी है डाइट?

यात्रियों की क्या रही प्रतिक्रिया?

कोच में बैठे बाकी यात्री पहले तो समझ ही नहीं पाए कि यह सब क्या हो रहा है. कुछ ने बीच-बचाव की कोशिश की, जबकि कुछ लोग मोबाइल निकालकर वीडियो रिकॉर्ड करने लगे. एक तीसरे यात्री ने हिम्मत दिखाकर दोनों को अलग किया, जिससे मामला और बिगड़ने से बच गया. जैसे ही वीडियो इंटरनेट पर आया, सोशल मीडिया यूजर्स ने इसे दिल्ली का WWE शो बता दिया. एक यूजर ने लिखा, “लगता है अब मेट्रो में सफर करने से पहले MMA कोर्स करना पड़ेगा.” वहीं दूसरे ने मजाक उड़ाते हुए कहा, “अंकल जी ने जिम वाले को धूल चटा दी.” एक और यूजर ने लिखा, “हाइट और जिम सब मेट्रो के फर्श पर गिर गए.”

 

 

क्या दिल्ली मेट्रो में झगड़े अब आम हो गए हैं?

दिल्ली मेट्रो पहले भी कई बार ऐसे झगड़ों और ड्रामों के लिए वायरल हो चुकी है. सीट को लेकर विवाद, धक्कामुक्की या मोबाइल चार्ज करने पर बहस ऐसी घटनाएं अक्सर सामने आती रहती हैं. लेकिन इस बार की घटना ने यात्रियों की सुरक्षा और शालीनता पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

TAGS

Delhi metro

Trending news

