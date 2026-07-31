/गर्लफ्रेंड के पीरियड ब्लड को -80 डिग्री फ्रीजर में रखता है ये अरबपति, वजह जानकर पकड़ लेंगे सिर

बता दें कि ब्रायन जॉनसन एक अमेरिकी टेक एंटरप्रेन्योर हैं, जिन्होंने ऑनलाइन पेमेंट कंपनी 'ब्रेनट्री' की स्थापना की थी. इस कंपनी को साल 2013 में 'पेपाल' ने तकरीबन 800 मिलियन डॉलर में अधिग्रहित कर लिया था. ब्रायन जॉनसन पिछले कुछ सालों से वह लंबी उम्र तक जीने की कोशिशों के लिए काफी चर्चा में हैं. वह ब्लूप्रिंट नाम के एक प्रोजेक्ट के जरिए अपनी उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करने की कोशिशों को डॉक्यूमेंट करते रहते हैं. जॉनसन सख्त दिनचर्या का पालन करने के साथ ही प्लांट बेस्ड डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज, पर्याप्त नींद और कई तरह के मेडिकल टेस्टिंग का सहारा लेते हैं.