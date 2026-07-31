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गर्लफ्रेंड के पीरियड ब्लड को -80 डिग्री फ्रीजर में रखता है ये अरबपति, वजह जानकर पकड़ लेंगे सिर

Bryan Johnson Long Life Hacks: इंटरनेट पर अपनी बढ़ती उम्र को धीमा करने की प्रक्रिया के चलते वायरल होने वाले ब्रायन जॉनसन ने ऐसा खुलासा किया है, जिसे सुनकर आपका सिर चकरा जाएगा. बता दें कि यह शख्स अपनी गर्लफ्रेंड का पीरियड ब्लड फ्रीजर में रखता है.

Written ByShruti Kaul
Published: Jul 31, 2026, 07:42 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 07:59 PM IST
गर्लफ्रेंड के पीरियड ब्लड को -80 डिग्री फ्रीजर में रखता है ये अरबपति, वजह जानकर पकड़ लेंगे सिर

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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