बीएसएफ जवान ने गाया 'संदेशे आते हैं', इंटरनेट पर लगाई आग! दिल को छू जाएगी ये आवाज

Sandese Aate Hai Viral Video: सोशल मीडिया पर जवानों का एक दिल जीत लेने वाला वीडियो वायरल हो रहा है. जवान 'संदेशे आते हैं' गाना गा रहा है. इस फौजी भाई की आवाज ने पूरे इंटरनेट का दिल जीत लिया. सोशल मीडिया पर आते ही वीडियो वायरल हो गया आप भी देखें.

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Jan 14, 2026, 01:24 PM IST
Fauji Bhai Ka Gana Viral: 1997 में रिलीज हुई फिल्म बॉर्डर का 'संदेशे आते हैं' गाना गांवों की गलियों से लेकर सीमा पर खड़े जवानों के बीच काफी पॉपुलर हो गया. ये सिर्फ एक गाना नहीं, बल्कि जवानों के संघर्ष और देश प्रेम की भावना है. 23 जनवरी 2026 को बॉर्डर 2 बड़े पर्दे पर रिलीज होने जा रही है. जानकारी के अनुसार इस फिल्म में भी 'संदेशे आते हैं' गाने को अलग और नए अंदाज में पेश किया जा रहा है. बॉर्डर 2 रिलीज होने वाली है और इस वजह से ये गाना एक बार फिर ट्रेंड में चल रहा है. एक बार फिर वही 1997 वाली यादें ताजा हो रही हैं. इसी बीच सोशल मीडिया पर जवानों का एक वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमें वो 'संदेशे आते हैं' गाना गा रहे हैं. फौजी भाइयों का ये गाना आपके दिल को छू जाएगा, सोशल मीडिया पर आते ही वीडियो वायरल हो गया और मिलियन में लाइक पहुंच गए.

खूब पसंद आ रही आवाज
इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि फौजी भाई 'संदेशे आते हैं' गाना गा रहे हैं. एक जवान  जब गाता है तो उसकी आवाज दिल को छू जाती है. ये सिर्फ जवान की आवाज नहीं बल्कि देश प्रेम है. जवान जब गाना गा रहा था जब उनके 4 साथी उन्हें ध्यान से सुन रहे थे. ये गाना आपको अंदर से हिला देगा. जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर आया तुरंत छा गया. खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर मिलियन में लाइक पहुंच चुके हैं. यूजर्स इस वीडियो को खूब पसंद कर रहे हैं और जमकर शेयर भी कर रहे हैं.
यह भी पढ़ें: पति की मौत के बाद 3 बच्चों को पाल रही थी महिला, इस लड़की ने बदल दी जिंदगी! मदद में किया ऐसा काम
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Chakrapani Nagiri (@chakrapani_soldier_official)

किसने पोस्ट किया वीडियो?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @chakrapani_soldier_official नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 4.5 मिलियन से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं वीडियो देखने के बाद यूजर्स अच्छे अच्छे कमेंट भी कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "बहुत सुंदर भाई." दूसरे यूजर ने लिखा, "वाह... सर क्या आवाज है."

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

author img
nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

BSF jawanSandese Aate Haiborder 2viral

