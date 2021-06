ऊंट की पीठ पर BSF जवानों ने किया योग, सोशल मीडिया पर यूजर्स ने यूं दिए रिएक्शन

राजस्थान में बीएसएफ की टीम को ऊंटों की पीठ पर योग आसन (मुद्रा) करने के लिए सोशल मीडिया पर आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है. इन योगाभ्यासों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं जिसमें ऊंट फर्श पर पीठ के बल लेटे हैं जबकि बीएसएफ के जवान उनकी पीठ के बल योगासन करते नजर आ रहे हैं.

इसको लेकर सोशल मीडिया पर जमकर निंदा की गई जिन्होंने संबंधित सरकारी अधिकारियों से सख्त कार्रवाई करने और इस प्रथा को रोकने के लिए कहा. एक सोशल मीडिया यूजर ने पीएमओ को टैग करते हुए कहा, 'क्या पीएमओ इस तरह के नीरस शो के आयोजकों के खिलाफ निर्दोष जानवरों का दुरुपयोग करने के खिलाफ कार्रवाई करेंगे?' उन्होंने कहा, 'आयोजकों को तुरंत गिरफ्तार करने की जरूरत है.'

Thus is cruelty towards animals on international yoga day. They should have used yoga mats rather these poor camels. #InternationalYogaDay @PetaIndia @peta pic.twitter.com/avpbCvVTN3

Yoga is a good thing, should be done everyday. But below picture of @BSF_India personnel is just not done. Don’t overdo things for the sake of pictures. Making the camel lie down and posing for camera like this is just not done. Don’t reduce Yoga Day to this. pic.twitter.com/y2MUkcsL77

— Snehesh Alex Philip (@sneheshphilip) June 21, 2021