'मैडम कोई Vacancy हो तो बताना...' B.Tech ग्रेजुएट Rapido राइडर ने भेजा नौकरी का ऐसा मैसेज, वायरल पोस्ट देख भावुक हुए लोग

देश में पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं की परेशानी अक्सर सामने आती रहती है. कई बार अच्छी डिग्री होने के बावजूद युवाओं को अपनी पसंद की नौकरी नहीं मिल पाती और उन्हें मजबूरी में अलग-अलग तरह के काम करने पड़ते हैं.
ऐसा ही एक मामला सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है, जहां एक B.Tech ग्रेजुएट युवक Rapido राइडर के तौर पर काम कर रहा था. लेकिन उसने हार नहीं मानी और अपनी नौकरी की तलाश जारी रखी. राइड खत्म होने के बाद उसने यात्री को WhatsApp मैसेज भेजकर नौकरी के लिए मदद मांगी. इस पूरे मामले को एक यात्री ने Reddit पर शेयर किया, जिसके बाद लोगों ने इस पर अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं दीं.
मामला तब सामने आया, जब एक शख्स ने बताया कि उसने Rapido से सफर किया था. राइड पूरी होने के कुछ समय बाद उसके WhatsApp पर राइडर का मैसेज आया. आमतौर पर राइड के बाद लोग रेटिंग या फीडबैक की उम्मीद करते हैं, लेकिन इस बार मैसेज कुछ अलग था. Rapido राइडर ने अपना परिचय देते हुए लिखा, 'हेलो, गुड मॉर्निंग सर. मैंने अप्रैल 2024 में B.Tech पूरा किया है और मैं नौकरी की तलाश कर रहा हूं. मैं फ्रेशर हूं. अगर आपके पास कोई वैकेंसी हो तो कृपया मुझे मैसेज करिए.' युवक ने बेहद सरल शब्दों में अपनी स्थिति बताई और नौकरी के लिए मदद मांगी.
Got a dm from a guy who dropped me at my office pic.twitter.com/UHyGDdXiYH
— Nandini Gupta (@yoursnandieni) August 3, 2026
युवक के इस मैसेज ने देश के जॉब मार्केट को लेकर एक बार फिर चर्चा शुरू कर दी है. कई सोशल मीडिया यूजर्स ने कहा कि इंजीनियरिंग जैसी प्रोफेशनल डिग्री हासिल करने के बाद भी अगर किसी युवा को नौकरी के लिए इस तरह कोशिश करनी पड़ रही है, तो यह रोजगार की स्थिति को दिखाता है. कुछ लोगों ने युवक के आत्मविश्वास और मेहनत की तारीफ की. उनका कहना था कि नौकरी पाने के लिए उसने कोई गलत तरीका नहीं अपनाया, बल्कि अपनी जरूरत को सामने रखने की हिम्मत दिखाई. एक यूजर ने लिखा कि उसकी कोशिश की तारीफ करनी चाहिए. जहां चाह होती है, वहां रास्ता जरूर निकलता है. वहीं, एक अन्य यूजर ने कहा कि अगर संभव हो तो उसकी मदद करनी चाहिए और उसे किसी नौकरी के लिए रेफर करना चाहिए.
इस पोस्ट पर लोगों की प्रतिक्रियाएं अलग-अलग रहीं. कई लोगों ने युवक की मजबूरी को समझा और उसकी मेहनत की तारीफ की. कुछ यूजर्स ने लिखा कि आज के समय में नौकरी पाना आसान नहीं है और ऐसे में हर मौका तलाशना गलत नहीं है. एक यूजर ने लिखा कि अगर आपके पास कोई मौका है तो उसकी मदद जरूर करें. वह सिर्फ नौकरी मांग रहा है. वहीं, कुछ लोगों ने इस बात पर सवाल उठाया कि राइड खत्म होने के बाद यात्री को निजी नंबर पर मैसेज करना सही तरीका है या नहीं. कुछ यूजर्स का कहना था कि अगर यही स्थिति किसी महिला यात्री के साथ होती, तो इसे अलग नजरिए से देखा जाता. एक यूजर ने लिखा कि मेहनत की तारीफ अपनी जगह है, लेकिन किसी की प्राइवेसी का भी ध्यान रखना जरूरी है.
इस घटना ने सिर्फ एक युवक की कहानी नहीं बताई, बल्कि देश में युवाओं के सामने खड़ी रोजगार की चुनौती को भी सामने रखा. हर साल लाखों छात्र कॉलेजों से डिग्री लेकर निकलते हैं, लेकिन सभी को उनकी योग्यता के अनुसार नौकरी नहीं मिल पाती. खासकर फ्रेशर्स के लिए पहला मौका हासिल करना कई बार सबसे बड़ी चुनौती बन जाता है. कई युवा नौकरी की तलाश में इंटर्नशिप, फ्रीलांस काम या छोटे-मोटे रोजगार का सहारा लेते हैं, जिससे अनुभव भी मिले और आमदनी भी बनी रहे.
Rapido राइडर युवक का यह कदम दिखाता है कि नौकरी की तलाश में कई युवा किस तरह हर संभव कोशिश कर रहे हैं. भले ही उसके मैसेज को लेकर लोगों की राय अलग-अलग हो, लेकिन एक बात साफ है कि वह अपनी स्थिति सुधारने के लिए प्रयास कर रहा था. आज के समय में सिर्फ डिग्री होना काफी नहीं रह गया है. युवाओं को लगातार मौके तलाशने पड़ते हैं और कई बार अनजान लोगों से भी मदद मांगनी पड़ती है. यह घटना एक बार फिर याद दिलाती है कि रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं के लिए एक छोटा सा मौका भी उनकी जिंदगी बदल सकता है. जरूरत है तो बस सही अवसर और किसी ऐसे व्यक्ति की, जो उनकी मेहनत को पहचान सके.
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