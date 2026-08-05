Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /जरा हटके
  • /मैडम कोई Vacancy हो तो बताना... B.Tech ग्रेजुएट Rapido राइडर ने भेजा नौकरी का ऐसा मैसेज, वायरल पोस्ट देख भावुक हुए लोग

'मैडम कोई Vacancy हो तो बताना...' B.Tech ग्रेजुएट Rapido राइडर ने भेजा नौकरी का ऐसा मैसेज, वायरल पोस्ट देख भावुक हुए लोग

एक Rapido राइड के बाद सामने आई एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट युवक की कहानी ने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी है. युवक ने राइड खत्म होने के बाद यात्री को WhatsApp पर मैसेज कर नौकरी के लिए मदद मांगी. उसने बताया कि उसने B.Tech की पढ़ाई पूरी कर ली है और वह फ्रेशर है. इस मैसेज को देखकर कुछ लोगों ने उसकी मेहनत की तारीफ की, तो कुछ ने प्राइवेसी को लेकर सवाल उठाए.

Written BySantosh Mishra
Published: Aug 05, 2026, 07:30 AM IST|Updated: Aug 05, 2026, 07:30 AM IST
'मैडम कोई Vacancy हो तो बताना...' B.Tech ग्रेजुएट Rapido राइडर ने भेजा नौकरी का ऐसा मैसेज, वायरल पोस्ट देख भावुक हुए लोग
Image Credit: AI Image

About the Author

Santosh Mishra

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
निरहुआ की इस बात पर गुस्से से तिलमिलाए पवन सिंह! बीच में छोड़ा शो
2
3
4
5