बीटेक स्टूडेंट की डायरी से खुला राज.. अगले 10 साल का ऐसा तगड़ा प्लान, जिसमें पढ़ाई, जिम और शादी तक सब फिक्स!

Trending Photos
BTech Student 10-Year Plan: सोशल मीडिया पर कभी-कभी ऐसे किस्से वायरल हो जाते हैं, जिन्हें पढ़कर लोग हंस भी पड़ते हैं और सोच में भी पड़ जाते हैं. इस बार एक बीटेक स्टूडेंट की डायरी चर्चा में है, जिसमें उसने अपने अगले 10 सालों का पूरा प्लान लिख डाला है. पढ़ाई से लेकर शादी तक, पैसे से लेकर जिम तक, सबकुछ इस लिस्ट में शामिल है.
आखिर क्या लिखा है स्टूडेंट ने अपनी डायरी में?
इस छात्र ने जून 2025 से जून 2035 तक का शेड्यूल बनाया है. इसमें उसने तय किया कि वह रोज सुबह 5:30 बजे उठेगा, जिम जाएगा, पढ़ाई पर पूरा ध्यान देगा, एग्जाम टॉपर बनेगा और कभी नींद से समझौता नहीं करेगा. इतना ही नहीं, उसने अपने नोट्स में अमीर लड़की से शादी करना, 20 देशों की यात्रा करना और रियल एस्टेट में निवेश करना जैसे बड़े-बड़े टारगेट भी लिख दिए.
यह भी पढ़ें: 2 बीवियां, एक गर्लफ्रेंड और एक ही बेड... दुनिया हैरान पर इन्हें परवाह नहीं! इस अनोखी फैमली की है अटपटी LOVE STORY
क्या सच में ऐसे प्लान पूरे हो सकते हैं?
इंटरनेट पर लोग इस लिस्ट को देखकर हंसी नहीं रोक पाए. कुछ ने कहा, “लॉन्ग टर्म प्लान कभी पूरे नहीं होते.” किसी ने इसे पीक डिल्यूजन कहा और सलाह दी कि इंसान को छोटे-छोटे डेली, वीकली या मंथली गोल्स बनाने चाहिए. क्योंकि जिंदगी कभी भी अचानक बदल सकती है.
My highly ambitious roommate's 10 year plan
byu/Millionaire_master inJEENEETards
यह भी पढ़ें: इस देश में जैसे ही स्वास्थ्य मंत्री ने ली शपथ, स्टेज पर ही चक्कर खाकर गिर पड़ी! Video देख लोग बोले- जनता तो गई...
लोगों ने क्या रिएक्शन दिया?
एक यूजर ने लिखा, “0 परसेंट चांस है कि यह सब पूरा कर पाएगा. जिंदगी में रिश्ते टूटते हैं, प्रायोरिटी बदलती है और हालात कभी भी उलट-पुलट सकते हैं.” वहीं दूसरे ने कहा, “मैंने भी ऐसा 2 साल का प्लान बनाया था और बुरी तरह फेल हुआ. जिंदगी को पूरी तरह पहले से लिख लेना बेवकूफी है.”