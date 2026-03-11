Advertisement
trendingNow13137050
Hindi Newsजरा हटकेइंजीनियर्स की एक गलती और बबल रैप का हो गया आविष्कार? जानिए इस इत्तेफाक के पीछे का किस्सा

इंजीनियर्स की एक 'गलती' और बबल रैप का हो गया आविष्कार? जानिए इस इत्तेफाक के पीछे का किस्सा

Bubble Wrap Story: बबल रैप को आज हम नाजुक सामान की सुरक्षा के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसे पैकेजिंग के लिए नहीं बनाया गया था? जानिए इसकी दिलचस्प और हैरान करने वाली कहानी.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Mar 11, 2026, 02:36 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

इंजीनियर्स की एक 'गलती' और बबल रैप का हो गया आविष्कार? जानिए इस इत्तेफाक के पीछे का किस्सा

Bubble Wrap Packaging History: बबल रैप के फूटने की आवाज सुनना कई लोगों को अजीब तरह का सुकून देता है. जब भी किसी पैकेट में बबल रैप मिलता है, तो लोग उसे फोड़ने से खुद को रोक नहीं पाते. छोटे-छोटे हवा भरे बुलबुले जैसे खेलने का मन हो जाता है. आम तौर पर इसका इस्तेमाल नाजुक सामान को सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है. लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि बबल रैप को शुरू में पैकेजिंग के लिए बनाया ही नहीं गया था.

आखिर बबल रैप का आविष्कार कैसे हुआ?

दरअसल बबल रैप का आविष्कार साल 1957 में दो इंजीनियरों अल्फ्रेड फील्डिंग और मार्क चावानेस ने किया था. हैरानी की बात यह है कि उनका उद्देश्य पैकेजिंग मटेरियल बनाना नहीं था. वे एक खास तरह का 3-डी टेक्सचर वाला वॉलपेपर बनाना चाहते थे. उनका मानना था कि यह नया डिजाइन उस दौर की बीट जनरेशन को पसंद आएगा और घरों की दीवारों को एक फ्यूचरिस्टिक लुक देगा.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: मौत के 1 घंटे बाद हुआ जिंदा... फिर बोला- मैंने स्वर्ग में दादाजी को देखा! डॉक्टर ने फिर क्या कहा?

ऐसा क्या हुआ जिसने इतिहास बना दिया?

दोनों इंजीनियर अमेरिका के न्यू जर्सी में अपने गैरेज में इस आइडिया पर काम कर रहे थे. उन्होंने दो प्लास्टिक शॉवर कर्टन को हीट-सीलिंग मशीन से जोड़ने का प्रयोग किया. इसी दौरान एक अनोखी चीज हुई. दोनों प्लास्टिक की परतों के बीच हवा के छोटे-छोटे बुलबुले फंस गए. इससे प्लास्टिक पर बबल जैसा टेक्सचर बन गया. उन्हें लगा कि यह डिजाइन काफी नया और आकर्षक है.

क्यों हो गया पूरी तरह फेल?

हालांकि दोनों इंजीनियरों को यह आइडिया शानदार लगा, लेकिन बाजार की प्रतिक्रिया बिल्कुल अलग थी. घरों के मालिकों को दीवारों पर हवा भरे प्लास्टिक शीट लगाने का आइडिया पसंद नहीं आया. लोग अपने घरों को इस तरह सजाना नहीं चाहते थे. नतीजा यह हुआ कि उनका वॉलपेपर वाला आइडिया पूरी तरह फेल हो गया. वॉलपेपर वाला आइडिया फेल होने के बाद भी दोनों इंजीनियरों ने हार नहीं मानी. उन्होंने सोचा कि शायद इसका इस्तेमाल ग्रीनहाउस में इंसुलेशन के तौर पर किया जा सकता है.

उन्हें लगा कि हवा से भरे बुलबुले तापमान को नियंत्रित रखने में मदद करेंगे और पौधों को ठंड से बचाएंगे. लेकिन यह आइडिया भी ज्यादा सफल नहीं हुआ. बाजार में पहले से मौजूद इंसुलेशन मटेरियल की तुलना में यह प्लास्टिक शीट उतनी प्रभावी साबित नहीं हुई.

कौन सा मौका था जिसने सब कुछ बदल दिया?

कुछ साल बाद 1960 में उनकी कंपनी सील्ड एयर कॉर्पोरेशन की स्थापना हुई. उसी समय IBM अपना नया 1401 मेनफ्रेम कंप्यूटर लॉन्च करने की तैयारी कर रही थी. यह कंप्यूटर बेहद महंगा और नाजुक था, इसलिए इसे सुरक्षित तरीके से ट्रांसपोर्ट करना बड़ी चुनौती थी. तब सील्ड एयर की टीम ने अपने बबल वाले प्लास्टिक को पैकेजिंग के रूप में IBM को दिखाया. यह हल्का था, झटकों से बचाता था और अखबार या भूसे की तरह गंदगी भी नहीं फैलाता था. IBM ने इसे अपनाया और यहीं से बबल रैप की असली सफलता शुरू हो गई.

कैसे पूरी दुनिया का पैकेजिंग हीरो बना?

जो चीज एक असफल वॉलपेपर के रूप में शुरू हुई थी, वही आगे चलकर दुनिया की सबसे लोकप्रिय पैकेजिंग सामग्री बन गई. IBM के साथ मिली सफलता ने इस प्रोडक्ट को नई पहचान दी और एक पूरी इंडस्ट्री खड़ी हो गई. आज बबल रैप नाम एक रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है, लेकिन इतना लोकप्रिय हो चुका है कि पूरी दुनिया में लोग इसे सामान्य नाम की तरह इस्तेमाल करते हैं. आज किसी भी नाजुक सामान की सुरक्षा की बात हो, तो सबसे पहले बबल रैप ही याद आता है.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

TAGS

Bubble WrapKnowledge News

Trending news

भारत की वजह से दुनिया में काबू में रहीं तेल की कीमतें, US ने इंडिया की जमकर तारीफ की
Russian Oil
भारत की वजह से दुनिया में काबू में रहीं तेल की कीमतें, US ने इंडिया की जमकर तारीफ की
विचारों की दे दी गई तिलांजलि...निशिकांत ने उद्धव को याद दिलाई 'बाला साहेब' की बात
Nishikant Dubey
विचारों की दे दी गई तिलांजलि...निशिकांत ने उद्धव को याद दिलाई 'बाला साहेब' की बात
क्यों चुप हैं PM मोदी...?अमेरिका की टिप्पणी ने पारा, कांग्रेस ने सरकार से मांगा जवाब
congress
क्यों चुप हैं PM मोदी...?अमेरिका की टिप्पणी ने पारा, कांग्रेस ने सरकार से मांगा जवाब
बेबस पिता की अर्जी पर बेटे का लाइफ सपोर्ट हटेगा, SC ने इच्छा मृत्यु की परमिशन दी
Supreme Court News
बेबस पिता की अर्जी पर बेटे का लाइफ सपोर्ट हटेगा, SC ने इच्छा मृत्यु की परमिशन दी
Budget Session Phase-2 Live: मुझे बोलने से रोक दिया जाता है... अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान बोले राहुल गांधी
Budget Session Live
Budget Session Phase-2 Live: मुझे बोलने से रोक दिया जाता है... अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान बोले राहुल गांधी
तू भी एक दिन फ्रिज में मिलेगी..EX ब्वॉयफ्रेंड से तंग आकर छात्रा ने मौत को लगाया गले
Mumbai News
तू भी एक दिन फ्रिज में मिलेगी..EX ब्वॉयफ्रेंड से तंग आकर छात्रा ने मौत को लगाया गले
गड़बड़ नहीं तो गवर्नर क्यों बदला? ममता बनर्जी को भाजपा के किस 'एजेंडे' पर आपत्ति
West Bengal Election 2026
गड़बड़ नहीं तो गवर्नर क्यों बदला? ममता बनर्जी को भाजपा के किस 'एजेंडे' पर आपत्ति
होर्मुज बनेगी डेथ वैली! युद्धपोत भेज रहा भारत? माइंस पर ट्रंप का ईरान को अल्टीमेटम
West Asia crisis
होर्मुज बनेगी डेथ वैली! युद्धपोत भेज रहा भारत? माइंस पर ट्रंप का ईरान को अल्टीमेटम
हमारा मुसलमान के साथ कोई रिलेशन नहीं हो सकता... ओवैसी का नाम लेकर क्या बोले दुबे
BJP MP Nishikant Dubey
हमारा मुसलमान के साथ कोई रिलेशन नहीं हो सकता... ओवैसी का नाम लेकर क्या बोले दुबे
‘आंख मारने वाला नेता नहीं देखा’, रिजिजू का राहुल गांधी पर तंज, प्रियंका का पलटवार
Lok Sabha News
‘आंख मारने वाला नेता नहीं देखा’, रिजिजू का राहुल गांधी पर तंज, प्रियंका का पलटवार