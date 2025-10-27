Advertisement
भैंस की हो गई शेरनियों से लड़ाई, जीप पर बैठे टूरिस्ट बना रहे थे Video; तभी हुआ ऐसा हादसा

Buffalo Fight With Lion: सोशल मीडिया पर ऐसे कई सारे वीडियो मौजूद हैं, लेकिन एक वीडियो जो काफी वायरल हो रहा है उसे आपको जरूर देखना चाहिए. वायरल होने वाले एक वीडियो में अचानक दो शेरनियां जंगल में घूम रहे भैंसों के झुंड में एक पर हमला कर देती हैं.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Oct 27, 2025, 10:03 AM IST
Lion Buffalo Fight Video: जैसा कि सभी जानते हैं जंगल का राजा शेर है. हालांकि, कुछ अन्य जानवर भी शेर को चुनौती देने और लड़ाई में जीतने की शक्ति रखते हैं. शेर कभी-कभी शिकार पर अचानक हमला कर देते हैं और जब तक शिकारी की जान नहीं चली जाती, वह लड़ते रहते हैं. हालांकि, कुछ जानवर अपनी जान बचाने और उन्हें वापस खदेड़ने में कामयाब होते हैं. सोशल मीडिया पर ऐसे कई सारे वीडियो मौजूद हैं, लेकिन एक वीडियो जो काफी वायरल हो रहा है उसे आपको जरूर देखना चाहिए. वायरल होने वाले एक वीडियो में अचानक दो शेरनियां जंगल में घूम रहे भैंसों के झुंड में एक पर हमला कर देती हैं.

शेरनियों ने भैंस पर कर दिया अचानक हमला

शेरनियां भैंस को आगे और पीछे के हिस्से से अपने जबड़े से पकड़े होते हैं और उसे गिराने का भरपूर प्रयास करती रहती हैं. हालांकि, इस दौरान सफारी का दौरा करने आए विजिटर्स भी मौजूद होते हैं और अपने कैमरे में इसे कैद करते रहते हैं. यह वायरल वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर शेयर किया गया और इसमें एक भैंस ने जवाबी कार्रवाई की और दो हमलावर शेरनियों को हरा दिया. सफारी वाहन पर सवार पर्यटकों ने इस अविश्वसनीय पल को कैद कर लिया. वीडियो में एक भैंस को दो शेरों के साथ जिंदगी या मौत की लड़ाई में कैद किया गया. इनमें से एक शेरनी का ध्यान भैंस की गर्दन पर था, जबकि दूसरे का निशाना उसकी पूंछ थी.

भैंस ने कुछ ऐसे बचाई अपनी जान

एक कठोर संघर्ष के बाद शेरनियां हार जाती हैं और भैंस उनसे पीछा छुड़ाकर पहले उन्हें भगाती है और फिर अचानक सफारी की गाड़ी पर हमला कर देती है. इसके बाद भैंस शेरों को तुरंत घटनास्थल से पीछे हटने के लिए मजबूर कर देती है. इससे पहले कि शेर भागते, भैंस एक बार फिर अपने खतरनाक सींगों से सफारी गाड़ी को निशाना बनाया. वीडियो का अंत भैंस को तालाब के अंदर जाते हुए देखा जा सकता है. शेरनियों में से एक को दूर से देखते हुए देखा जा सकता है. वायरल वीडियो ने इंटरनेट पर काफी ध्यान आकर्षित किया और लोग इस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती."

Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

Buffalo fightViral Video

