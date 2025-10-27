भैंस की हो गई शेरनियों से लड़ाई, जीप पर बैठे टूरिस्ट बना रहे थे Video; तभी हुआ ऐसा हादसा

Lion Buffalo Fight Video: जैसा कि सभी जानते हैं जंगल का राजा शेर है. हालांकि, कुछ अन्य जानवर भी शेर को चुनौती देने और लड़ाई में जीतने की शक्ति रखते हैं. शेर कभी-कभी शिकार पर अचानक हमला कर देते हैं और जब तक शिकारी की जान नहीं चली जाती, वह लड़ते रहते हैं. हालांकि, कुछ जानवर अपनी जान बचाने और उन्हें वापस खदेड़ने में कामयाब होते हैं. सोशल मीडिया पर ऐसे कई सारे वीडियो मौजूद हैं, लेकिन एक वीडियो जो काफी वायरल हो रहा है उसे आपको जरूर देखना चाहिए. वायरल होने वाले एक वीडियो में अचानक दो शेरनियां जंगल में घूम रहे भैंसों के झुंड में एक पर हमला कर देती हैं.

यह भी पढ़ें: 70 मिलियन साल से नींद में था यह डायनासोर बेबी, जब वैज्ञानिकों ने देखा तो लगा जैसे अभी फूटने वाला है अंडा!

शेरनियों ने भैंस पर कर दिया अचानक हमला

Add Zee News as a Preferred Source

शेरनियां भैंस को आगे और पीछे के हिस्से से अपने जबड़े से पकड़े होते हैं और उसे गिराने का भरपूर प्रयास करती रहती हैं. हालांकि, इस दौरान सफारी का दौरा करने आए विजिटर्स भी मौजूद होते हैं और अपने कैमरे में इसे कैद करते रहते हैं. यह वायरल वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर शेयर किया गया और इसमें एक भैंस ने जवाबी कार्रवाई की और दो हमलावर शेरनियों को हरा दिया. सफारी वाहन पर सवार पर्यटकों ने इस अविश्वसनीय पल को कैद कर लिया. वीडियो में एक भैंस को दो शेरों के साथ जिंदगी या मौत की लड़ाई में कैद किया गया. इनमें से एक शेरनी का ध्यान भैंस की गर्दन पर था, जबकि दूसरे का निशाना उसकी पूंछ थी.

यह भी पढ़ें: बॉस ने रात को 11:00 बजे किया ऐसा मैसेज, पढ़कर एम्पलाई ने बोला- कोई मुझे बचा लो...

भैंस ने कुछ ऐसे बचाई अपनी जान

एक कठोर संघर्ष के बाद शेरनियां हार जाती हैं और भैंस उनसे पीछा छुड़ाकर पहले उन्हें भगाती है और फिर अचानक सफारी की गाड़ी पर हमला कर देती है. इसके बाद भैंस शेरों को तुरंत घटनास्थल से पीछे हटने के लिए मजबूर कर देती है. इससे पहले कि शेर भागते, भैंस एक बार फिर अपने खतरनाक सींगों से सफारी गाड़ी को निशाना बनाया. वीडियो का अंत भैंस को तालाब के अंदर जाते हुए देखा जा सकता है. शेरनियों में से एक को दूर से देखते हुए देखा जा सकता है. वायरल वीडियो ने इंटरनेट पर काफी ध्यान आकर्षित किया और लोग इस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती."