बाप रे... आसमान में उड़ती नजर आई भैंस! Viral Video में देखें कैसे हुआ ये कारनामा

Most Funny Video: किसी ने भैंस जैसी पतंग बना दी और अब ऐसा लग रहा है जैसे सच में भैंस आसमान में उड़ रही है. सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और यूजर खूब ठहाके मारकर हंस रहे हैं. आप भी वीडियो को देखकर अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे.

Jan 03, 2026, 10:15 PM IST
Viral Video: बचपन में आपने भैंस तो बहुत उठाई होगी, लेकिन आज आपको सच में आसमान में भैंस दिखाई देगी. सोशल मीडिया पर ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें भैंस उठती दिखाई दे रही है. आप भी देखें ये मजेदार वीडियो.

आसमान में भैंस कैसे दिखी?
सोशल मीडिया पर मौज मस्ती भरे वीडियो वायरल होते रहते हैं. इन दिनों जो वीडियो वायरल हो रहा है उसे देखकर आपकी हंसी नहीं रुकेगी. याद कीजिए कैसे बचपन में खेल खेल में बार बार भैंस उड़ाने की बात करते थे. चिड़िया उड़ खेलते हुए भी सबसे ज्यादा भैंस ही उड़ाते थे. लेकिन किसी ने भैंस जैसी पतंग बना दी और अब ऐसा लग रहा है जैसे सच में भैंस आसमान में उड़ रही है. सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और यूजर खूब ठहाके मारकर हंस रहे हैं. आप भी वीडियो को देखकर अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे.

A post shared by Epic Stuffs (@epic_.stufffs)

कैसे उड़ाई भैंस?
इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि काले रंग के कागज या प्लास्टिक की पॉलीथिन से एक भैंस बनाई गई है और उसमें डोर बांधकर उसकी पतंग बना दी गई है. अब डोर के माध्यम से इस पतंग को उड़ाया जाता है और देखने में लगता है कि भैंस उड़ रही है. चलिए देखते हैं ये मजेदार वीडियो. इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @epic_.stufffs नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया है. इतना ही नहीं वीडियो देखने के बाद यूजर्स जमकर कमेंट कर रहे हैं. पूरा कमेंट बॉक्स हंसी वाले इमोजी से भरा हुआ है. एक यूलर ने लिखा, भारतीय लोग हैं कुछ भी उड़ा सकते हैं.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

Funny Videobuffalo

