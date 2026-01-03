बाप रे... आसमान में उड़ती नजर आई भैंस! Viral Video में देखें कैसे हुआ ये कारनामा

Viral Video: बचपन में आपने भैंस तो बहुत उठाई होगी, लेकिन आज आपको सच में आसमान में भैंस दिखाई देगी. सोशल मीडिया पर ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें भैंस उठती दिखाई दे रही है. आप भी देखें ये मजेदार वीडियो.

आसमान में भैंस कैसे दिखी?

सोशल मीडिया पर मौज मस्ती भरे वीडियो वायरल होते रहते हैं. इन दिनों जो वीडियो वायरल हो रहा है उसे देखकर आपकी हंसी नहीं रुकेगी. याद कीजिए कैसे बचपन में खेल खेल में बार बार भैंस उड़ाने की बात करते थे. चिड़िया उड़ खेलते हुए भी सबसे ज्यादा भैंस ही उड़ाते थे. लेकिन किसी ने भैंस जैसी पतंग बना दी और अब ऐसा लग रहा है जैसे सच में भैंस आसमान में उड़ रही है. सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और यूजर खूब ठहाके मारकर हंस रहे हैं. आप भी वीडियो को देखकर अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे.

कैसे उड़ाई भैंस?

इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि काले रंग के कागज या प्लास्टिक की पॉलीथिन से एक भैंस बनाई गई है और उसमें डोर बांधकर उसकी पतंग बना दी गई है. अब डोर के माध्यम से इस पतंग को उड़ाया जाता है और देखने में लगता है कि भैंस उड़ रही है. चलिए देखते हैं ये मजेदार वीडियो. इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @epic_.stufffs नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया है. इतना ही नहीं वीडियो देखने के बाद यूजर्स जमकर कमेंट कर रहे हैं. पूरा कमेंट बॉक्स हंसी वाले इमोजी से भरा हुआ है. एक यूलर ने लिखा, भारतीय लोग हैं कुछ भी उड़ा सकते हैं.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.