इंसानों से ज्यादा 'अक्लमंद' होती हैं भैंस, अगर नहीं भरोसा है तो देख लीजिए ये Video

Viral Video: कुछ लोगों को लगता है कि जानवरों में इंसानों से कम अक्ल होती है, लेकिन कभी-कभी कुछ ऐसे वाकये देखने को मिल जाते हैं जिसे देखकर कोई भी हैरान रह जाएगा और सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि आखिर जानवरों को ऐसी समझ कैसे आई. चलिए हम आपको उदाहरण स्वरूप एक ऐसा वीडियो दिखलाते हैं, जिसे देखने के बाद आपको समझ आ जाएगा कि आखिर जानवरों को इंसानों से क्यों कम नहीं आंकना चाहिए. सोशल मीडिया पर भैंस और कछुए का एक वीडियो वायरल हो रहा है.

भैंस खुले मैदान टहल रही होती है और तभी उसने जमीन पर एक कछुए को देखा, जो उल्टा पड़ा होता है. कछुए की जान सांसत में होती है और वह अपने से सीधा नहीं हो सकता था. उसे सीधा करने के लिए किसी दूसरे शख्स की मदद की जरूरत थी. तड़पते हुए कछुए को देखकर भैंस रुक गया और फिर उसे पलटने के लिए अपने पैर का यूज नहीं किया, बल्कि अपने सींघ का इस्तेमाल किया. काफी देर के मशक्कत के बाद भैंस ने कछुए को सीधा कर दिया. सबसे शानदार बात यह थी कि इस दौरान बाहर खड़े शख्स ने अपने कैमरे में घटना को फिल्मा लिया.

देखें वीडियो-

Everyone can be kind…

Buffalo saving a tortoise by turning it around

(As shared) pic.twitter.com/Qs4mk8A2K8

— Susanta Nanda IFS (@susantananda3) December 17, 2021