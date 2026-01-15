Advertisement
पानी की टंकी पर नजर आई JCB मशीन, इंटरनेट पर आया हंसी का तूफान! यूजर्स ने पूछा- चढ़ी कैसे?

JCB on Water Tank: सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक जेसीबी मशीन पानी की टंकी पर नजर आ रही है. सबके मन में यही सवाल है कि ये मशीन टंकी के ऊपर पहुंची कैसे. आप भी देखें ये चौंकाने वाला वीडियो.

Jan 15, 2026, 06:07 PM IST
Viral Video: सोशल मीडिया पर कई बार ऐसे वीडियो वायरल हो जाते हैं जिन्हें देखकर मन में यही सवाल आता है कि आखिर ये हुआ कैसे? इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक जेसीबी मशीन पानी की टंकी के ऊपर नजर आ रही है. इस वीडियो को जिसने देखा उसका दिमाग घूम गया. सबके मन में सही सवाल है कि आखिर ये जेसीबी टंकी के ऊपर कैसे पहुंची. कुछ लोग इसे एआई बता रहे हैं. आप भी देखें ये कमाल का दृश्य.

इंटरनेट पर आया हंसी का तूफान
इंटरनेट पर एक चौंकाने वाला वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक जेसीबी मशीन पानी की टंकी पर चढ़कर उसके ऊपर के हिस्से को तोड़ रही है. लेकिन इस वीडियो ने सबको चौंका दिया है सबके मन में यही सवाल है कि ये ऊपर कैसे चढ़ी. वीडियो में दिखता है कि सड़क पर वाहन चल रहे हैं, वहीं दूर एक पानी की टंकी दिखाई देती है. जब कैमरा टंकी को जूम करता है ​तो वो दिखाई देता है जिसे देखकर आपको अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होगा. जेसीबी टंकी के ऊपर खड़ी है और टंकी को जेसीबी मशीन के जरिए तोड़ा जा रहा है. कुछ यूजर्स इस वीडियो को एआई बता रहे हैं. चलिए जानते हैं.

यह भी पढ़ें: चौखट से लौट गई मौत! चिता पर जाने से पहले जिंदा हो गई 103 साल की गंगाबाई, जानें पूरा मामला

क्या बोली जनता?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @milash__dangi_320 नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 500 से ज्यादा यूजर्स प्रतिक्रिया दे चुके हैं. एक यूजर ने लिखा, "ये ऊपर कैसे गई." दूसरे यूजर ने लिखा, "अब मैं अपनी किस बात को लेकर हंसू, ये ऊपर कैसे चढ़ा इसपर हंसू या ये इसको तोड़ रहा है जो खुद ही गिरेगा इस बात पर हंसू." तीसरे यूजर ने दावा किया कि वो इस सीन को अपनी आंखों से देखकर आया है. चौथे यूजर ने लिखा, "बड़े गम के साथ हंसना पड़ रहा है." वहीं एक यूजर ने हंसी वाले इमोजी के साथ कमेंट किया, "सीढ़ियों से चढ़कर गई होगी." हालांकि कई यूजर्स ने इस वीडियो को एआई जनरेटेड वीडियो बताया. ये वीडियो एआई जनरेटेड हो सकता है जी न्यूज इसकी पुष्टि नहीं करता है.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

water tank demolishJCB machinebulldozer actionviral video

