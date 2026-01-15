पानी की टंकी पर नजर आई JCB मशीन, इंटरनेट पर आया हंसी का तूफान! यूजर्स ने पूछा- चढ़ी कैसे?

Viral Video: सोशल मीडिया पर कई बार ऐसे वीडियो वायरल हो जाते हैं जिन्हें देखकर मन में यही सवाल आता है कि आखिर ये हुआ कैसे? इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक जेसीबी मशीन पानी की टंकी के ऊपर नजर आ रही है. इस वीडियो को जिसने देखा उसका दिमाग घूम गया. सबके मन में सही सवाल है कि आखिर ये जेसीबी टंकी के ऊपर कैसे पहुंची. कुछ लोग इसे एआई बता रहे हैं. आप भी देखें ये कमाल का दृश्य.

इंटरनेट पर आया हंसी का तूफान

इंटरनेट पर एक चौंकाने वाला वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक जेसीबी मशीन पानी की टंकी पर चढ़कर उसके ऊपर के हिस्से को तोड़ रही है. लेकिन इस वीडियो ने सबको चौंका दिया है सबके मन में यही सवाल है कि ये ऊपर कैसे चढ़ी. वीडियो में दिखता है कि सड़क पर वाहन चल रहे हैं, वहीं दूर एक पानी की टंकी दिखाई देती है. जब कैमरा टंकी को जूम करता है ​तो वो दिखाई देता है जिसे देखकर आपको अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होगा. जेसीबी टंकी के ऊपर खड़ी है और टंकी को जेसीबी मशीन के जरिए तोड़ा जा रहा है. कुछ यूजर्स इस वीडियो को एआई बता रहे हैं. चलिए जानते हैं.

क्या बोली जनता?

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @milash__dangi_320 नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 500 से ज्यादा यूजर्स प्रतिक्रिया दे चुके हैं. एक यूजर ने लिखा, "ये ऊपर कैसे गई." दूसरे यूजर ने लिखा, "अब मैं अपनी किस बात को लेकर हंसू, ये ऊपर कैसे चढ़ा इसपर हंसू या ये इसको तोड़ रहा है जो खुद ही गिरेगा इस बात पर हंसू." तीसरे यूजर ने दावा किया कि वो इस सीन को अपनी आंखों से देखकर आया है. चौथे यूजर ने लिखा, "बड़े गम के साथ हंसना पड़ रहा है." वहीं एक यूजर ने हंसी वाले इमोजी के साथ कमेंट किया, "सीढ़ियों से चढ़कर गई होगी." हालांकि कई यूजर्स ने इस वीडियो को एआई जनरेटेड वीडियो बताया. ये वीडियो एआई जनरेटेड हो सकता है जी न्यूज इसकी पुष्टि नहीं करता है.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.