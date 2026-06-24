/Bumble Date के बाद लड़की ने पार की हदें, लड़के ने कहा No तो 30 कॉल्स, लव लेटर, घर पहुंची और... रेडिट पर सुनाई आपबीती

Bumble Date Story: आजकल ऑनलाइन डेटिंग ऐप्स जैसे Bumble और Tinder पर पार्टनर ढूंढना बहुत आम हो चुका है. लेकिन कभी-कभी ये एक्सपीरियंस इतना डरावना हो जाता है कि इंसान जिंदगी भर के लिए तौबा कर ले. ऐसा ही कुछ हुआ एक 28 साल के लड़के के साथ, जिसने सिर्फ एक बार एक महिला से मुलाकात की. जब लड़के को कनेक्शन महसूस नहीं हुआ और उसने मना कर दिया, तो लड़की ने जो किया उसने सबको हैरान कर दिया. लड़की न सिर्फ उसका घर ढूंढते हुए पहुंच गई, बल्कि दरवाजे पर एक हाथ से लिखा नोट भी छोड़ आई. लड़के ने इस पूरी आपबीती को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रेडिट पर शेयर किया.
यह पूरी कहानी एक 28 साल के युवक की है, जिसने रेडिट पर अपना दर्द बयां किया है. लड़के ने बताया कि उसकी मुलाकात बंबल ऐप के जरिए 30 साल की एक महिला से हुई थी, जिसका नाम रूथ था. दोनों के बीच ऐप पर कुछ दिन बातें हुईं और फिर उन्होंने मिलने का फैसला किया. लड़के ने रूथ को पिक किया और वे दोनों पहले लड़के के जिम गए, जहां उन्होंने साथ में वर्कआउट किया. इसके बाद दोनों ने काफी वक्त साथ बिताया और अपने पर्सनल लाइफ और इंटरेस्ट्स के बारे में बातें की.
बातों-बातों में खुले कई राज
मुलाकात के दौरान लड़के ने नोटिस किया कि रूथ की प्रोफाइल पर जो नाम था, वो कुछ और था. पूछने पर रूथ ने बताया कि उसे इंग्लिश अच्छे से नहीं आती है, इसलिए उसने ऐप पर अपना मिडल नेम लिख रखा था. इतना ही नहीं, लड़के ने रूथ के फोन के पीछे एक बच्चे की तस्वीर भी देखी. रूथ ने कुबूल किया कि वह उसका बेटा है और वह 8 साल की शादी के बाद हाल ही में अपने पति से अलग हुई है. रूथ इस मुलाकात से काफी खुश थी और उसने लड़के को एक क्यूबन रेस्टोरेंट में डांस और ड्रिंक्स के लिए दूसरी डेट का ऑफर भी दे दिया.
लड़के ने दूसरी डेट के लिए किया मना
लड़का जब रूथ को उसके घर छोड़कर वापस अपने घर आया, तो उसने इस रिश्ते को आगे न बढ़ाने का फैसला किया. उसने रूथ को एक बेहद शालीन मैसेज भेजा कि 'आपसे मिलकर अच्छा लगा, लेकिन मुझे हमारे बीच कोई कनेक्शन महसूस नहीं हुआ, इसलिए मैं इसे यहीं खत्म करना चाहता हूं.' रूथ ने शुरुआत में तो इसे नॉर्मल लिया, लेकिन बाद में वह लगातार रिजेक्शन की वजह पूछने लगी. लड़के ने दोबारा कहा कि बस कनेक्शन की कमी है और उसे गुड लक विश कर दिया.
10 फोन कॉल्स और सनक की शुरुआत
लड़के के मना करने के बाद भी रूथ नहीं रुकी. उसने लगातार मैसेज और कॉल्स करना शुरू कर दिया. लड़के के मुताबिक, रात 11 बजे तक उसे रूथ की तरफ से 10 फोन कॉल्स आ चुके थे. परेशान होकर जब लड़के ने रूथ का नंबर ब्लॉक कर दिया, तो ड्रामा और बढ़ गया. लड़के को अलग-अलग अनजान नंबरों से करीब 20 मिस्ड कॉल्स आए और कई वॉयसमेल्स भी मिले, जिसमें रूथ उससे कॉन्टैक्ट करने की भीख मांग रही थी.
घर के बाहर मिला हाथ से लिखा नोट
मामला तब और डरावना हो गया जब रूथ किसी तरह लड़के के घर का पता ढूंढकर उसके दरवाजे तक पहुंच गई. उस वक्त लड़का घर पर नहीं था, तो उसकी मां ने रूथ को बताया कि वह बाहर गया है. इसके बाद रूथ ने दरवाजे पर एक लेटर छोड़ा और वहां से चली गई. नोट में रूथ ने लिखा था, "मैं स्टॉकर नहीं हूं. मैं बस 3 चीजें चाहती हूं: स्पष्टीकरण, सारा कन्फ्यूजन दूर करना और खुद को सहज महसूस कराना. मैं अब यहां दोबारा नहीं आऊंगी."
सोशल मीडिया यूजर्स ने दी पुलिस की सलाह
लड़के की इस पोस्ट पर रेडिट यूजर्स के होश उड़ गए हैं. लोग लड़के को तुरंत पुलिस में शिकायत करने और Bumble ऐप पर उस महिला की प्रोफाइल को रिपोर्ट करने की सलाह दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "सिर्फ स्टॉकर ही खुद को डिफेंड करने के लिए लिखते हैं कि मैं स्टॉकर नहीं हूं." वहीं दूसरे यूजर ने कहा कि एक ही डेट के बाद कोई इतना पजेसिव कैसे हो सकता है, तुम्हें तुरंत प्रोटेक्शन ऑर्डर लेना चाहिए ताकि वो दोबारा तुम्हारे घर के आस-पास न दिखे.