कबाड़ में मिलीं 500 के नोटों की गड्डियां, बच्चों ने रद्दी समझकर लुटाए नोट, देखें हैरान करने वाला वीडियो

Viral Video: 8 नवंबर 2016 को भारत में पुराने 500 और 1000 रुपये के नोट बंद कर दिए गए थे, जिससे देशभर में खलबली मच गई थी. लाखों लोग बैंकों की लंबी कतारों में खड़े हुए, ताकि अपने नोट बदल सकें. अब, कई साल बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसने उन दिनों की यादें ताजा कर दी हैं. वीडियो में दो बच्चे दिखाई दे रहे हैं, जो कबाड़ उठाने का काम करते हैं और उनके हाथों में पुरानी 500 रुपये की गड्डियां हैं, जो देख हर कोई हैरान है.

कबाड़ से निकले नोट

वीडियो में बच्चे पुराने नोटों के साथ खेलते दिख रहे हैं. उनके हाथ में नोटों की गड्डी देखकर सवाल उठ रहे हैं कि ये नोट उनके पास कैसे आए. वीडियो बनाने वाला व्यक्ति उनसे कुछ नोट देने की बात करता है, तो एक बच्चा कबाड़ में और नोट निकालता है. यह नजारा देखकर वीडियो बनाने वाला शख्स खुद चौंक जाता है और हैरानी जताता है. लोगों को यह देखकर आश्चर्य हो रहा है कि पुराने नोट कबाड़ में कैसे पहुंचे और बच्चों के हाथों में आए.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढें; इस बिल्डिंग के अंदर ही बसा दिया पूरा शहर, स्कूल-रेस्टोरेंट सब उसी में, देख आंखों पर नहीं होगा यकीन



सोशल मीडिया पर वायरल

वीडियो पोस्ट होते ही सोशल मीडिया पर लोग प्रतिक्रियाएं देने लगे. कुछ यूजर्स इसे पुराने जमाने की यादों से जोड़ रहे हैं, तो कुछ इसे आज की आर्थिक स्थिति पर कटाक्ष मान रहे हैं. एक यूजर ने लिखा कि ये नोट अब भी सिस्टम में कहीं दबे हुए हैं. वहीं, कई लोगों का कहना है कि शायद ये नोट कबाड़ में फेंके गए होंगे और बच्चे उन्हें वहीं से उठा रहे हैं. वीडियो ने इंटरनेट पर लोगों की दिलचस्पी और हंसी दोनों बढ़ा दी है.

मजेदार प्रतिक्रियाएं

सोशल मीडिया यूजर्स ने वीडियो पर मजेदार कमेंट्स की बाढ़ लगा दी. कुछ ने कहा कि बच्चों के हाथ में नोट तब आए जब इनकी कोई अहमियत ही नहीं बची थी. एक यूजर ने चुटकी लेते हुए लिखा कि अगर इन बच्चों के पास टाइम मशीन होती, तो वे 2016 में जाकर आज तक लखपति बन गए होते. वीडियो ने लोगों के लिए न केवल पुरानी यादें ताजा की हैं, बल्कि एक हल्की-फुल्की मुस्कान भी बिखेरी है.