'कीमत सिर्फ वक्त की होती है', 'दौलत' मिली पर किसी काम की नहीं, 500 के नोटों की गड्डियों से भरे बैग के साथ खुश दिखे बच्चे

Old 500 Note Viral Video: सोशल मीडिया पर हर दिन कई ऐसे वीडियोज वायरल होते हैं, जिन्हें देख हंसी रोक पाना मुश्किल होता है. हालांकि कुछ वीडियोज भावुक भी कर देते हैं. दरअसल ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर लोगों के बीच खूब वायरल हो रहा है. यह वीडियो दो बच्चों का है, जो कबाड़ उठाते हैं. हालांकि इन बच्चों को कबाड़ में एक बैग मिलता है और उस बैग में 500-500 के कई नोट होते हैं. दोनों बच्चे उन नोटों को दूसरे लोगों को भी देते दिख रहे हैं. हालांकि यह नोट पुराने हैं, जिन्हें 2016 में केंद्र सरकार ने बैन कर दिया था. ऐसे में इस वीडियो के वायरल होने के बाद लोगों की भी कई तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं.

बच्चों के पास लाखों रूपये

बड़ी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो इस वीडियो में बच्चों के पास लाखों रूपये दिख रहे हैं. दरअसल वीडियो की शुरुआत नोट दिखाने से होती है. कबाड़ उठाने वाले दो बच्चे इस वीडियो में दिखते हैं. एक बच्चा कबाड़ वाले रिक्शे पर बैठा हुआ है और 500-500 के नोट दिखा रहा है. इस दौरान जो नोट गिर जाते हैं, उन्हें उसका साथी उठा रहा है. दोनों ही बच्चे काफी खुश नजर आ रहे हैं. कुछ लोग जो वहां खड़े हैं, वो बच्चों से कुछ पैसे मांगकर देखते हैं. इस दौरान पता चलता है कि ये नोट तो पुराने हैं. यानी कि 2016 में जो केंद्र सरकार ने 500 और 1000 के नोटों पर बैन लगाया था, उन्हीं में ये 500 का नोट भी शामिल था. अब ये नोट मार्केट में कागज के समान है. नोटों को देखकर तो लग रहा है कि इनकी कीमत लाखों रूपये होगी. हालांकि अभी तो ये मार्केट में बैन हैं.

"सिर्फ वक्त की कीमत होती है"

इस वायरल वीडियो पर लोगों ने जमकर कमेंट्स किए हैं. बता दें कि यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर akhimishra511 नाम के यूजर ने शेयर किया है. वीडियो को लेकर एक यूजर ने लिखा- कीमत पैसों की भी नहीं होती, कीमत सिर्फ वक्त की होती है. वहीं दूसरे यूजर ने लिखा- भाई, नोटबन्दी के वक्त फेंका हुआ पैसा है. एक अन्य यूजर ने प्रतिक्रिया देते हुए लिखा कि अब वो सिर्फ कागज है.