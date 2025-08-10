'कीमत सिर्फ वक्त की होती है', 'दौलत' मिली पर किसी काम की नहीं, 500 के नोटों की गड्डियों से भरे बैग के साथ खुश दिखे बच्चे
Advertisement
trendingNow12875204
Hindi Newsजरा हटके

'कीमत सिर्फ वक्त की होती है', 'दौलत' मिली पर किसी काम की नहीं, 500 के नोटों की गड्डियों से भरे बैग के साथ खुश दिखे बच्चे

500 old note viral video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कबाड़ उठाने वाले दो बच्चे 500 रूपये के पुराने नोटों के साथ खुश दिख रहे हैं. उनके पास नोटों की कई गड्डियां हैं. जहां कुछ लोग उन बच्चों से पैसे मांगते हुए भी दिख रहे हैं. 

 

 

Written By  Lalit Kishor|Last Updated: Aug 10, 2025, 08:29 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'कीमत सिर्फ वक्त की होती है', 'दौलत' मिली पर किसी काम की नहीं, 500 के नोटों की गड्डियों से भरे बैग के साथ खुश दिखे बच्चे

Old 500 Note Viral Video: सोशल मीडिया पर हर दिन कई ऐसे वीडियोज वायरल होते हैं, जिन्हें देख हंसी रोक पाना मुश्किल होता है. हालांकि कुछ वीडियोज भावुक भी कर देते हैं. दरअसल ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर लोगों के बीच खूब वायरल हो रहा है. यह वीडियो दो बच्चों का है, जो कबाड़ उठाते हैं. हालांकि इन बच्चों को कबाड़ में एक बैग मिलता है और उस बैग में 500-500 के कई नोट होते हैं. दोनों बच्चे उन नोटों को दूसरे लोगों को भी देते दिख रहे हैं. हालांकि यह नोट पुराने हैं, जिन्हें 2016 में केंद्र सरकार ने बैन कर दिया था. ऐसे में इस वीडियो के वायरल होने के बाद लोगों की भी कई तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं. 

बच्चों के पास लाखों रूपये
बड़ी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो इस वीडियो में बच्चों के पास लाखों रूपये दिख रहे हैं. दरअसल वीडियो की शुरुआत नोट दिखाने से होती है. कबाड़ उठाने वाले दो बच्चे इस वीडियो में दिखते हैं. एक बच्चा कबाड़ वाले रिक्शे पर बैठा हुआ है और 500-500 के नोट दिखा रहा है. इस दौरान जो नोट गिर जाते हैं, उन्हें उसका साथी उठा रहा है. दोनों ही बच्चे काफी खुश नजर आ रहे हैं. कुछ लोग जो वहां खड़े हैं, वो बच्चों से कुछ पैसे मांगकर देखते हैं. इस दौरान पता चलता है कि ये नोट तो पुराने हैं. यानी कि 2016 में जो केंद्र सरकार ने 500 और 1000 के नोटों पर बैन लगाया था, उन्हीं में ये 500 का नोट भी शामिल था. अब ये नोट मार्केट में कागज के समान है. नोटों को देखकर तो लग रहा है कि इनकी कीमत लाखों रूपये होगी. हालांकि अभी तो ये मार्केट में बैन हैं. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by (@akhimishra511)

"सिर्फ वक्त की कीमत होती है"
इस वायरल वीडियो पर लोगों ने जमकर कमेंट्स किए हैं. बता दें कि यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर akhimishra511 नाम के यूजर ने शेयर किया है. वीडियो को लेकर एक यूजर ने लिखा- कीमत पैसों की भी नहीं होती, कीमत सिर्फ वक्त की होती है. वहीं दूसरे यूजर ने लिखा- भाई, नोटबन्दी के वक्त फेंका हुआ पैसा है.  एक अन्य यूजर ने प्रतिक्रिया देते हुए लिखा कि अब वो सिर्फ कागज है. 

About the Author
author img
ललित किशोर

ट्रैवल और वायरल स्टोरीज करते हैं. इन्हें स्पोर्ट्स, लाइफस्टाइल, एजुकेशन और पॉलिटिकल विषयों पर भी लिखने का अनुभव है. पत्रकारिता की पढ़ाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पूरी की है. भारत स्काउट्स ए...और पढ़ें

TAGS

500 old note viral videoViral Video

Trending news

इस राज्य में सीएम ने दिया महिलाओं बड़ा तोहफा, हर मां के खाते में आएंगे 40,000 रूपये
Sikkim
इस राज्य में सीएम ने दिया महिलाओं बड़ा तोहफा, हर मां के खाते में आएंगे 40,000 रूपये
'गठबंधन में सब ठीक, मेरे दिल्ली दौरे से विपक्ष को लगती है मिर्ची', क्या बोले शिंदे?
Eknath Shinde
'गठबंधन में सब ठीक, मेरे दिल्ली दौरे से विपक्ष को लगती है मिर्ची', क्या बोले शिंदे?
PAK के सामने अब नेवी दिखाएगी ताकत, अरब सागर में गरजेगी जलसेना, दो दिन मचेगा कहर
Indian Navy
PAK के सामने अब नेवी दिखाएगी ताकत, अरब सागर में गरजेगी जलसेना, दो दिन मचेगा कहर
शकुन रानी ने सच में दो बार वोट डाला? राहुल गांधी के दावे पर चुनाव आयोग का नोटिस
rahul gandhi news
शकुन रानी ने सच में दो बार वोट डाला? राहुल गांधी के दावे पर चुनाव आयोग का नोटिस
ISRO स्पेस में भेजेगा US का भारी-भरकम सैटेलाइट, भारत की ताकत से दुनिया भी सन्न
ISRO
ISRO स्पेस में भेजेगा US का भारी-भरकम सैटेलाइट, भारत की ताकत से दुनिया भी सन्न
पीएम के कानों में खुसुर-फुसर करते दिखे डिप्टी CM शिवकुमार, कांग्रेस को चुभेगी तस्वीर
Karnataka News
पीएम के कानों में खुसुर-फुसर करते दिखे डिप्टी CM शिवकुमार, कांग्रेस को चुभेगी तस्वीर
ट्रंप ने बहुत मनमानी कर ली, अब भारत की बारी; टैरिफ के खिलाफ मिलेगा करारा जवाब
Donal trump
ट्रंप ने बहुत मनमानी कर ली, अब भारत की बारी; टैरिफ के खिलाफ मिलेगा करारा जवाब
कराची पोर्ट पर ब्रह्मोस दागने के लिए तैयार थी नौसेना, फिर पीएम ने क्या कहा था?
indian navy news
कराची पोर्ट पर ब्रह्मोस दागने के लिए तैयार थी नौसेना, फिर पीएम ने क्या कहा था?
'अच्छे-अच्छों को झुकाया है, वो क्यों नहीं झुकेंगे..',J&K में कांग्रेस नेता की हुंकार
jammu kashmir news
'अच्छे-अच्छों को झुकाया है, वो क्यों नहीं झुकेंगे..',J&K में कांग्रेस नेता की हुंकार
'सबके बॉस तो हम हैं...', ट्रंप के टैरिफ पर बरसे राजनाथ, बोले- कुछ लोग तो बस जलते हैं
rajnath singh
'सबके बॉस तो हम हैं...', ट्रंप के टैरिफ पर बरसे राजनाथ, बोले- कुछ लोग तो बस जलते हैं
;