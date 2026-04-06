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Hindi Newsजरा हटकेमैं अपनी कब्र से बोल रहा हूं... शख्स ने खुद को 61 दिनों तक ताबूत में किया जिंदा दफन, आखिर क्यों?

मैं अपनी कब्र से बोल रहा हूं... शख्स ने खुद को 61 दिनों तक ताबूत में किया जिंदा दफन, आखिर क्यों?

आयरलैंड के माइक मिनी ने शोहरत पाने के लिए 1968 में खुद को 61 दिन तक ताबूत में जिंदा दफन कर लिया. रिकॉर्ड तोड़ा, लेकिन न पैसा मिला न पहचान. गिनीज ने भी मान्यता नहीं दी और अंत में वे गुमनामी में लौट गए.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Apr 06, 2026, 07:18 AM IST
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जिंदा दफन होकर मशहूर बनने चला था, लेकिन क्यों गुमनामी में खो गया ये शख्स?
जिंदा दफन होकर मशहूर बनने चला था, लेकिन क्यों गुमनामी में खो गया ये शख्स?

फेमस होने और दुनिया में नाम कमाने के लिए लोग कभी-कभी ऐसी हद तक चले जाते हैं, जिसकी कल्पना भी मुश्किल होती है. ऐसी ही एक चौंकाने वाली कहानी आयरलैंड के डबलिन में रहने वाले एक साधारण मजदूर माइक मिनी की है, जिन्होंने शोहरत पाने के लिए अपनी ही ‘झूठी मौत’ का नाटक रच दिया. उनकी बेटी मैरी मिनी ने अपनी किताब में लिखा कि उनके पिता का पहला ‘अंतिम संस्कार’ उनकी असली मौत से 35 साल पहले ही हो गया था और उस वक्त वे पूरी तरह जिंदा थे. इस अजीबोगरीब घटना में भारी भीड़ और अंतरराष्ट्रीय मीडिया भी शामिल था. यह कोई हादसा नहीं, बल्कि एक सोची-समझी योजना थी, जिसने दुनिया को हैरान कर दिया.

कैसे जन्मा जिंदा दफन होने का आइडिया?

माइक मिनी एक साधारण किसान परिवार से थे और दूसरे विश्व युद्ध के बाद काम की तलाश में इंग्लैंड पहुंचे थे. उनका सपना बॉक्सिंग चैंपियन बनने का था, लेकिन एक हादसे में उनका हाथ जख्मी हो गया और यह सपना टूट गया. इसी दौरान एक और हादसा हुआ, जब सुरंग खोदते समय वे मिट्टी में दब गए. इसी अनुभव से उनके मन में ‘जिंदा दफन होने’ का रिकॉर्ड बनाने का ख्याल आया. उस समय अमेरिका और यूरोप में ऐसे अजीबोगरीब स्टंट लोकप्रिय हो रहे थे, और माइक ने इसे अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया.

क्यों करते थे लोग खुद को दफन?

ऐसे कारनामों के पीछे अलग-अलग कारण होते थे. कुछ लोग सिर्फ रिकॉर्ड बनाना चाहते थे, तो कुछ पैसे और शोहरत के लिए ऐसा करते थे. कई बार यह किसी मुद्दे की ओर ध्यान खींचने का तरीका भी बन जाता था. माइक मिनी के लिए यह खुद को साबित करने का जरिया था. उन्होंने खुद कहा था कि उनके पास कोई खास प्रतिभा नहीं थी, इसलिए वे इस अनोखे तरीके से दुनिया में पहचान बनाना चाहते थे. उनका मानना था कि यह कारनामा उन्हें मशहूर और अमीर बना सकता है.

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कैसे 61 दिन तक जिंदा रहे ताबूत में?

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1968 में माइक मिनी ने एक खास ताबूत में खुद को दफन करवा लिया. इस ताबूत में सांस लेने के लिए पाइप लगाए गए थे, जिनसे उन्हें हवा मिलती थी. इन्हीं पाइपों के जरिए उन्हें खाना, पानी, किताबें और सिगरेट भी दी जाती थी. ताबूत में टेलीफोन भी लगा था, जिससे वे बाहर लोगों से बात कर सकते थे. लोग पैसे देकर उनसे बात करते थे. यह पूरा आयोजन एक बड़े शो की तरह था, जिसमें मशहूर लोग भी शामिल हुए. इस दौरान माइक ने कुल 61 दिन जमीन के नीचे बिताए.

जब बाहर निकले तो क्या हुआ?

करीब 8 हफ्ते बाद जब माइक मिनी ताबूत से बाहर निकले, तो वहां भारी भीड़ जमा थी. वे कमजोर और गंदे दिख रहे थे, लेकिन पूरी तरह स्वस्थ थे. उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया था और खुद को विजेता साबित किया. उन्हें वादा किया गया था कि उन्हें बड़ी रकम और वर्ल्ड टूर मिलेगा. उस समय यह बहुत बड़ी उपलब्धि मानी गई और मीडिया में उनकी खूब चर्चा हुई.

क्या मिला इस कारनामे का अंजाम?

इतना बड़ा कारनामा करने के बावजूद माइक मिनी को न तो वादा किया गया पैसा मिला और न ही कोई बड़ा मौका. गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने भी उनके रिकॉर्ड को आधिकारिक मान्यता नहीं दी. कुछ ही समय बाद एक और व्यक्ति ने उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया. आखिरकार, माइक मिनी गुमनामी में लौट गए. उनकी कहानी आज भी यह सवाल छोड़ती है कि क्या सिर्फ पहचान के लिए इतना बड़ा जोखिम उठाना सही था या नहीं.

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Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. दो साल 7 महिना से पत्रकारिता में...और पढ़ें

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