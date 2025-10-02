धरती की सबसे बड़ी गुफा ने खोले रहस्यमयी दरवाजे, 325000000 साल पुराने दो समुद्री राक्षस निकले बाहर तो वैज्ञानिक भी रह गए हैरान!

Mammoth Cave Fossils: अमेरिका के केंटकी में स्थित मैमथ केव नेशनल पार्क की अंधेरी गलियों में वैज्ञानिकों को दो नई शार्क प्रजातियों के जीवाश्म मिले हैं. ये जीवाश्म 325 मिलियन साल पुराने हैं और आश्चर्यजनक रूप से सुरक्षित अवस्था में पाए गए. यह खोज उस समय की झलक दिखाती है जब डायनासोर का अस्तित्व भी नहीं था और पूरा उत्तरी अमेरिका एक विशाल उष्णकटिबंधीय समुद्र से ढका हुआ था.

ये प्रजातियां कौन-सी थीं और कैसे दिखती थीं?

नई प्रजातियों के नाम ट्रोग्लोक्लाडोडस ट्रिम्बलेई और ग्लिकमैनियस कैरेफोरम रखे गए हैं. ये दोनों शार्क ctenacanths नामक विलुप्त समूह से जुड़ी थीं. इनकी खासियत यह थी कि इनकी पीठ पर कंघी जैसी रीढ़नुमा संरचना होती थी, जो आधुनिक शार्क से बिल्कुल अलग थी.

इन समुद्री राक्षसों की शिकार करने की शैली कैसी थी?

ट्रोग्लोक्लाडोडस लगभग 3.5 मीटर लंबा था और इसके दोमुंहे दांत संकेत देते हैं कि यह नरम शरीर वाले शिकार पर झपट्टा मारकर हमला करता था. वहीं ग्लिकमैनियस ज्यादा आक्रामक था और इसकी काटने की क्षमता इतनी मजबूत थी कि यह हड्डियों और कठोर खोल वाले समुद्री जीवों को भी तोड़ सकता था. यह दोनों शार्क अपने समय के सबसे बड़े शिकारी माने जाते हैं.

इतने साल बाद जीवाश्म सुरक्षित कैसे बचे?

मैमथ गुफा पृथ्वी की सबसे बड़ी गुफा प्रणाली है, जिसकी लंबाई 676 किलोमीटर से अधिक है. यहां का ठंडा और ऑक्सीजन-रहित वातावरण इन जीवाश्मों को हजारों सालों तक सुरक्षित रखने में मददगार रहा. वैज्ञानिकों ने कहा कि गुफा एक प्राकृतिक टाइम कैप्सूल की तरह काम कर रही थी, जिसने प्राचीन समुद्री जीवन की झलक को आज तक जीवित रखा.

इस खोज से विज्ञान को क्या नई जानकारी मिली?

नेशनल पार्क सर्विस (NPS) के वैज्ञानिकों का मानना है कि यह जीवाश्म न केवल शुरुआती शार्क के विकास को समझने में मदद करेंगे, बल्कि समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में भी नई जानकारियां देंगे. यह खोज साबित करती है कि 325 मिलियन साल पहले समुद्रों में कितनी विविध प्रजातियां मौजूद थीं और उनका शिकार करने का तरीका आज की शार्क से बिल्कुल अलग था.

उस समय धरती कैसी थी?

जिस चट्टान में ये जीवाश्म मिले हैं, वे मिसिसिपियन काल की हैं, जब धरती पर पैंजिया महाद्वीप बनने की प्रक्रिया शुरू हो रही थी. उस समय उत्तरी अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका विशाल समुद्रों से जुड़े हुए थे. इन समुद्रों में शार्क, मोलस्क और प्राचीन प्रवाल भरे हुए थे. यह खोज हमें उस भूले-बिसरे समुद्री संसार की झलक दिखाती है, जहां कभी ऐसे राक्षसी जीव राज करते थे, जो आज हमारी कल्पना से भी परे हैं.