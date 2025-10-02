Advertisement
trendingNow12944367
Hindi Newsजरा हटके

धरती की सबसे बड़ी गुफा ने खोले रहस्यमयी दरवाजे, 325000000 साल पुराने दो समुद्री राक्षस निकले बाहर तो वैज्ञानिक भी रह गए हैरान!

Ancient Sea Monsters: अमेरिका के केंटकी राज्य की मैमथ गुफा में वैज्ञानिकों ने 325 मिलियन साल पुराने दो रहस्यमयी समुद्री राक्षसों के जीवाश्म खोज निकाले हैं. ये विलुप्त शार्क प्रजातियां डायनासोर से भी पहले के समुद्री जीवन के राज खोल रही हैं.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Oct 02, 2025, 07:04 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

धरती की सबसे बड़ी गुफा ने खोले रहस्यमयी दरवाजे, 325000000 साल पुराने दो समुद्री राक्षस निकले बाहर तो वैज्ञानिक भी रह गए हैरान!

Mammoth Cave Fossils: अमेरिका के केंटकी में स्थित मैमथ केव नेशनल पार्क की अंधेरी गलियों में वैज्ञानिकों को दो नई शार्क प्रजातियों के जीवाश्म मिले हैं. ये जीवाश्म 325 मिलियन साल पुराने हैं और आश्चर्यजनक रूप से सुरक्षित अवस्था में पाए गए. यह खोज उस समय की झलक दिखाती है जब डायनासोर का अस्तित्व भी नहीं था और पूरा उत्तरी अमेरिका एक विशाल उष्णकटिबंधीय समुद्र से ढका हुआ था.

ये प्रजातियां कौन-सी थीं और कैसे दिखती थीं?

नई प्रजातियों के नाम ट्रोग्लोक्लाडोडस ट्रिम्बलेई और ग्लिकमैनियस कैरेफोरम रखे गए हैं. ये दोनों शार्क ctenacanths नामक विलुप्त समूह से जुड़ी थीं. इनकी खासियत यह थी कि इनकी पीठ पर कंघी जैसी रीढ़नुमा संरचना होती थी, जो आधुनिक शार्क से बिल्कुल अलग थी.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: बच्चों के नाम रखवाने के लिए लोग इस खूबसूरत मॉडल को चुकाते हैं लाखों, ऐसा क्यों करते हैं मां-बाप?

इन समुद्री राक्षसों की शिकार करने की शैली कैसी थी?

ट्रोग्लोक्लाडोडस लगभग 3.5 मीटर लंबा था और इसके दोमुंहे दांत संकेत देते हैं कि यह नरम शरीर वाले शिकार पर झपट्टा मारकर हमला करता था. वहीं ग्लिकमैनियस ज्यादा आक्रामक था और इसकी काटने की क्षमता इतनी मजबूत थी कि यह हड्डियों और कठोर खोल वाले समुद्री जीवों को भी तोड़ सकता था. यह दोनों शार्क अपने समय के सबसे बड़े शिकारी माने जाते हैं.

इतने साल बाद जीवाश्म सुरक्षित कैसे बचे?

मैमथ गुफा पृथ्वी की सबसे बड़ी गुफा प्रणाली है, जिसकी लंबाई 676 किलोमीटर से अधिक है. यहां का ठंडा और ऑक्सीजन-रहित वातावरण इन जीवाश्मों को हजारों सालों तक सुरक्षित रखने में मददगार रहा. वैज्ञानिकों ने कहा कि गुफा एक प्राकृतिक टाइम कैप्सूल की तरह काम कर रही थी, जिसने प्राचीन समुद्री जीवन की झलक को आज तक जीवित रखा.

इस खोज से विज्ञान को क्या नई जानकारी मिली?

नेशनल पार्क सर्विस (NPS) के वैज्ञानिकों का मानना है कि यह जीवाश्म न केवल शुरुआती शार्क के विकास को समझने में मदद करेंगे, बल्कि समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में भी नई जानकारियां देंगे. यह खोज साबित करती है कि 325 मिलियन साल पहले समुद्रों में कितनी विविध प्रजातियां मौजूद थीं और उनका शिकार करने का तरीका आज की शार्क से बिल्कुल अलग था.

यह भी पढ़ें: वो रहस्यमयी मछली जो जमीन पर चलती है, पेड़ों पर चढ़ती है! समुद्री तूफान में रहती है जिंदा

उस समय धरती कैसी थी?

जिस चट्टान में ये जीवाश्म मिले हैं, वे मिसिसिपियन काल की हैं, जब धरती पर पैंजिया महाद्वीप बनने की प्रक्रिया शुरू हो रही थी. उस समय उत्तरी अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका विशाल समुद्रों से जुड़े हुए थे. इन समुद्रों में शार्क, मोलस्क और प्राचीन प्रवाल भरे हुए थे. यह खोज हमें उस भूले-बिसरे समुद्री संसार की झलक दिखाती है, जहां कभी ऐसे राक्षसी जीव राज करते थे, जो आज हमारी कल्पना से भी परे हैं.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

TAGS

seaMonstersfishviralocean

Trending news

Dussehra 2025 Live Updates: दशहरे पर बन रहे हैं ये शुभ योग, जानें क्या है रावण दहन और श्री राम की पूजा का शुभ मुहूर्त
Dussehra 2025 date and time
Dussehra 2025 Live Updates: दशहरे पर बन रहे हैं ये शुभ योग, जानें क्या है रावण दहन और श्री राम की पूजा का शुभ मुहूर्त
यूपी में ब्रांच...केरल में 'हेडक्वार्टर', मुजाहिदीन आर्मी की 'केरल Files'
DNA
यूपी में ब्रांच...केरल में 'हेडक्वार्टर', मुजाहिदीन आर्मी की 'केरल Files'
घुसपैठियों का बसेरा... इस जगह से 9 महीने में 2 हजार से ज्यादा बांग्लादेशी गिरफ्तार
illegal intruders
घुसपैठियों का बसेरा... इस जगह से 9 महीने में 2 हजार से ज्यादा बांग्लादेशी गिरफ्तार
'15 मिनट' की धमकी देने वाले ओवैसी ने 'I LOVE मोहम्मद अभियान से क्यों बनाई दूरी?
DNA
'15 मिनट' की धमकी देने वाले ओवैसी ने 'I LOVE मोहम्मद अभियान से क्यों बनाई दूरी?
महाराष्ट्र में 24 घंटे खुलेंगी दुकानें...मगर नहीं खरीद पाएंगे ये चीज, क्या है प्लान
Maharashtra news
महाराष्ट्र में 24 घंटे खुलेंगी दुकानें...मगर नहीं खरीद पाएंगे ये चीज, क्या है प्लान
हादसा या मर्डर... जुबीन गर्ग का कातिल कौन? सिंगर की मौत में शक का साया
DNA Analysis
हादसा या मर्डर... जुबीन गर्ग का कातिल कौन? सिंगर की मौत में शक का साया
भारत माता के सिक्के पर RSS, लेकिन कांग्रेस क्यों छुपा रही इतिहास? क्या है सच्चाई
DNA Analysis
भारत माता के सिक्के पर RSS, लेकिन कांग्रेस क्यों छुपा रही इतिहास? क्या है सच्चाई
न्यूयॉर्क में देखते-देखते जमींदोज हुई 20 मंजिला इमारत, धूल से भर गया आसमान
New York News
न्यूयॉर्क में देखते-देखते जमींदोज हुई 20 मंजिला इमारत, धूल से भर गया आसमान
RSS पर निकला डाक टिकट तो भड़क उठी 61 साल पुरानी पार्टी, कहा- ये संविधान का अपमान
rss
RSS पर निकला डाक टिकट तो भड़क उठी 61 साल पुरानी पार्टी, कहा- ये संविधान का अपमान
'मीडिया से बात करने में यही खतरा', कांग्रेस ने फटकारा तो अपने बयान से पलटे चिदंबरम
P Chidambaram
'मीडिया से बात करने में यही खतरा', कांग्रेस ने फटकारा तो अपने बयान से पलटे चिदंबरम
;