सांप के मल में क्यों नहीं मिलती हैं हड्डियां? वैज्ञानिकों ने किया बड़ा खुलासा, जानें इसके पीछे का रहस्य!

Burmese Python digestion: बर्मीज अजगर इतना ताकतवर शिकारी है कि वह अपने शिकार को फर से लेकर हड्डियों तक पूरा निगल जाता है. इसके बावजूद, उसके मल में कभी भी हड्डियों नहीं मिलता है. वैज्ञानिक लंबे समय से हैरान थे कि ये विशालकाय सांप हड्डियों को इतनी प्रभावी तरीके से कैसे पचा लेते हैं. हालिया शोध में इस रहस्य का पता लगाया गया है. चलिए जानते हैं विस्तार से...
Snake facts: क्या आपने कभी सोचा है कि सांप अपने शिकार को पूरा निगल जाते हैं, जैसे मांस, फर और हड्डियां सब कुछ, लेकिन उनके मल में हड्डियों का कोई निशान क्यों नहीं मिलता? यह काफी हैरान करने वाली बात है. बर्मीज अजगर जैसे बड़े सांप पूरे कंकाल को पचा लेते हैं. वैज्ञानिकों को सालों तक समझ नहीं आया कि ऐसा कैसे होता है. हाल ही में हुए शोध में पता चला कि सांप की आंतों में खास तरह की कोशिकाएं होती हैं. ये कोशिकाएं हड्डियों के खनिजों को छोटे-छोटे कणों में बदल देती हैं, जिससे वे सुरक्षित तरीके से बाहर निकल जाते हैं और मल में हड्डियों का कोई निशान नहीं रहता.
दरअसल, शोध में पाया गया कि अजगर की आंतों में एक नई प्रकार की विशेष कोशिकाएं होती हैं. ये कोशिकाएं हड्डियों से कैल्शियम और फॉस्फोरस जैसे खनिजों को इकट्ठा करके उन्हें छोटे-छोटे कणों में बदल देती हैं. इन कणों को स्फेरॉयड्स कहा जाता है जो लोहे से बने कोर के चारों ओर परतों में लिपटे होते हैं. इसके बाद सांप इन्हें सुरक्षित तरीके से बाहर निकाल देता है.
हड्डी खाने का परीक्षण
शोधकर्ताओं ने पायथन पर चार तरह के आहार का परीक्षण किया. पहला हड्डियों वाले चूहे, दुसरा बिना हड्डियों वाला शिकार, तीसरा कैल्शियम युक्त भोजन का परीक्ष करने के बाद जो नतीजे सामने आए उसे देख चौंक गए. उनके अंदर कोशिकाएं और स्फेरॉयड्स केवल तभी दिखाई दिए जब सांप ने हड्डियों या कैल्शियम से भरपूर भोजन खाया. बिना हड्डियों के भोजन या उपवास में ये पूरी तरह गायब थे.
क्यों है यह खोज खास?
इन विशेष कोशिकाओं की खोज से यह साफ हो गया कि सांप कैसे पूरे कंकाल को पचा लेते हैं. यह सिर्फ अजगर ही नहीं, बल्कि अन्य सरीसृपों और संभवत गिद्ध जैसे हड्डी खाने वाले पक्षियों में भी पाई जा सकती हैं. यह खोज बताती है कि सांपों ने अपनी जीवित रहने की क्षमता बढ़ाने के लिए अद्भुत अनुकूलन विकसित किए हैं, जिससे वे हर तरह के वातावरण में फल-फूल सकते हैं.