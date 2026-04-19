'अरे मुझे तो बैठा लो', कंडक्टर को छोड़ बस लेकर भागा ड्राइवर, बीच सड़क दिखा ये मजेदार सीन

बस में सफर के दौरान आपने नोटिस किया होगा कि कंडक्टर की 2 जरूरी जिम्मेदारियों होती हैं. सवारियों को सुरक्षित चढ़ाना और उतारना. इसके अलावा टिकट काटने की जिम्मेदारी होती है. कंडक्टर की सीट भी बस के गेट के पास ही होती है और आमतौर पर शहर के अंदर कंडक्टर गेट पर ही खड़े रहते हैं, ताकि सवारी को देख बस रुकवा सकें. जैसे ही बस रुकती है तो कंडक्टर पहले खुद बस से नीचे उतरता है और फिर सवारियों को चढ़ाता है. जब सवारियां सुरक्षित बस के अंदर पहुंच जाती हैं, तब आखिर में वो गेट की सीढ़ियों पर चढ़ता है. इसके बाद वो ड्राइवर को आवाज देकर या बस में हाथ मारकर चलने का इशारा करता है. लेकिन इस कंडक्टर के साथ तो अलग ही लेवल का खेल हो गया. यहां कंडक्टर नीचे ही रह गया और ड्राइवर बस लेकर चला गया.

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि एक कंडक्टर सड़क पर अपनी बस के पीछे दौड़ रहा है. इस दौरान उसे एक बाइकर ने लिफ्ट दी. बाइक सवार शख्स कंडक्टर को बैठाकर बस को पकड़ने की कोशिश करता है. ड्राइवर को इस बात की भनक भी नहीं कि उसका साथी बस में है ही नहीं. मजे की बात ये है कि बस में अगर सवारियां मौजूद थीं तो उन्होंने ड्राइवर को इसकी सूचना क्यों नहीं दी.

कंडक्टर ने लगाई ड्राइवर को आवाज

बाइक वाले ने बस के पीछे अपनी बाइक लगाई और कंडक्टर ने डिवाइडर की तरफ से ड्राइवर को आवाज लगाई. कई आवाज लगाने के बाद ड्राइवर ने बस रोक दी और कंडक्टर अपनी बस में चढ़ गया. ये मजेदार किस्सा अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं.

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वायरल हो गया वीडियो

कंडक्टर का ये मजेदार वीडियो इंस्टाग्राम पर @shahaan.verse नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया. खबर लिखे जाने तक वीडियो पर 4.5 मिलियन से ज्यादा व्यूज और 1.6 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. वीडियो देख यूजर्स मजेदार कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "देश में कुछ भी हो सकता है." दूसरे यूजर ने लिखा, "वो अलग ही लेवल का ड्राइवर था." एक अन्य यूजर ने लिखा, "अरे मुझे तो बैठा लो".

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.