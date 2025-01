कुछ नया शुरू करना चाहते हैं तो जरा Anand Mahindra की ये टिप्स ले लें, क्या पता सक्सेस मिल जाए

Anand Mahindra Motivational Video: बिजनेसमैन आनंद महिंद्रा ने इस सोमवार भी अपने फॉलोवर्स को एक मंडे मोटिवेशनल मैसेज दिया, जिससे वे अपने सप्ताह की शुरुआत आत्मविश्वास और साहस के साथ कर सकें. महिंद्रा ने इस हफ्ते अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक साहसिक वीडियो शेयर किया, जो 2020 में वायरल हुआ था. आनंद महिंद्रा द्वारा शेयर किया गया वीडियो स्विट्जरलैंड के इंटरलाकेन शहर के पास एक पेशेवर हैंग ग्लाइडर पायलट वोल्फगैंग सिएस द्वारा किया गया पैराग्लाइडिंग स्टंट दिखाता है. यह स्टंट न केवल हवा में उड़ान भरने की कला को दर्शाता है, बल्कि यह साहस, चुनौती और नई शुरुआत के प्रति दृढ़ नायकता का प्रतीक भी है.

आनंद महिंद्रा का संदेश

आनंद महिंद्रा ने वीडियो के साथ एक कैप्शन लिखा, "कुछ नया शुरू करना, चाहे वह एक नया सप्ताह हो, ऐसा महसूस होना चाहिए. यह सब मन में है. #MondayMotivation". इस संदेश के माध्यम से उन्होंने अपने फॉलोवर्स को पॉजिटिव माइंडसेट के साथ किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए प्रेरित किया.

Starting anything new, even if it’s just a new week, should feel like this.

It’s all in the mind….#MondayMotivation

pic.twitter.com/zhaAgxh2Ji

— anand mahindra (@anandmahindra) January 13, 2025