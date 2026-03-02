Advertisement
लंदन-पेरिस भी फेल! मुंबई मेट्रो में सफर कर बिजनेसमैन हर्ष गोयनका हुए गदगद, बोले- ये दुनिया में सबसे बेस्ट है...

Businessman Harsh Goenka: उद्योगपति हर्ष गोयनका ने मुंबई मेट्रो लाइन 3 यानी एक्वा लाइन की सवारी के बाद इसकी तुलना पेरिस, लंदन और न्यूयॉर्क मेट्रो से की. सोशल मीडिया पर उनके पोस्ट ने नई बहस छेड़ दी.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Mar 02, 2026, 08:59 AM IST
Harsh Goenka Mumbai Metro: बिजनेसमैन हर्ष गोयनका ने हाल ही में पहली बार मुंबई मेट्रो की लाइन 3 में सफर किया. इसे एक्वा लाइन भी कहा जाता है. उन्होंने एक्स पर लिखा कि वे इस अनुभव से सच में खुश और हैरान थे. स्टेशन एकदम साफ था, ट्रेन समय पर आई और भीड़ भी बहुत कम थी. सफर के दौरान उन्हें अपने ऑफिस के सहयोगी भी मिल गए, जिससे यात्रा और खास बन गई.

गोयनका ने अपने पोस्ट में लिखा कि वे पेरिस, लंदन और न्यूयॉर्क की मेट्रो में सफर कर चुके हैं, लेकिन मुंबई मेट्रो लाइन 3 का अनुभव उन्हें सबसे बेहतर लगा. उन्होंने कहा कि अगर हम वर्ल्ड क्लास मेट्रो बना और संभाल सकते हैं, तो फिर सड़कों पर वही स्तर क्यों नहीं दिखता. उनका यह सवाल लोगों को सोचने पर मजबूर कर गया.

क्या इंटरनेट ने भी किया सपोर्ट?

उनका पोस्ट वायरल होते ही कई यात्रियों ने अपने अनुभव शेयर किए. एक यूजर ने लिखा कि मेट्रो साफ, समय पर और बिना भीड़ के है, लेकिन सड़कें अब भी परेशानी भरी हैं. किसी ने सुझाव दिया कि मुंबई लोकल ट्रेनों की जगह एयर कंडीशंड मेट्रो चलाई जाए. एक अन्य यात्री ने वर्ली से विले पार्ले तक की यात्रा को आरामदायक बताया और स्टाफ की तारीफ की.

 

 

क्या रोजाना सफर से बदल सकती है सोच?

कुछ लोगों ने मजाक में कहा कि अगर रोज मेट्रो से सफर किया जाए तो ऑफिस के कई सहयोगी भी वहीं मिलेंगे. एक यूजर ने लिखा कि जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतना सुचारू होता है तो शहर का अनुभव ही बदल जाता है. इससे महसूस होता है कि अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर कोई लग्जरी नहीं, बल्कि सोच का हिस्सा होना चाहिए. हालांकि कुछ ने यह भी कहा कि मेट्रो तक पहुंचना अब भी चुनौती है.

क्या है एक्वा लाइन की खासियत?

मुंबई मेट्रो लाइन-3 तो 33.5 किलोमीटर लंबा भूमिगत कॉरिडोर है. यह उत्तर मुंबई के आरे जेवीएलआर को दक्षिण मुंबई के कफ परेड से जोड़ता है. इसमें 26 अंडरग्राउंड स्टेशन हैं. प्रमुख स्टेशनों में SEEPZ, एयरपोर्ट टर्मिनल 1 और 2, बीकेसी, वर्ली, मुंबई सेंट्रल, चर्चगेट और कफ परेड शामिल हैं. एक छोर से दूसरे छोर तक यात्रा में लगभग 55 से 60 मिनट लगते हैं और पीक आवर्स में हर पांच मिनट में ट्रेन मिलती है. सेवाएं सुबह 6 बजे से रात 10:30 बजे तक चलती हैं.

