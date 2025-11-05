Advertisement
यकीन करना मुश्किल! जीभ का काम खत्म, पैरों से स्वाद चखता है ये खूबसूरत जीव

Creature Tastes Everything With Feet: हर जीव के पास एक खास टैलेंट होता है. आज हम आपको ऐसे जीव के बारे में बताने जा रहे हैं जो जीभ से नहीं बल्कि पैरों से स्वाद लेता है. इस जीव के पैरों में ऐसे सेंसर लगे हैं जो बताते हैं कि कोई चीज मीठी है या नहीं. चलिए जानते हैं वो कौन-सा जीव है.

 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Nov 05, 2025, 02:31 PM IST
Creature Tastes Everything With Feet: दुनिया में भांति-भांति के जीव हैं. कई तो ऐसे जीव हैं जो अपने अनोखे टैलेंट के लिए जाने जाते हैं. क्या आपने कभी सोचा है कि एक जीव ऐसा भी है जिसे खाने का स्वाद चखने के लिए जीभ की जरूरत ही नहीं है. आज हम जिस जीव की बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि तितली है. तितली ऐसा जीव है जो जीभ से स्वाद नहीं लेता, बल्कि पैरों से पता लगाता है कि कौन-सा फूल मीठा है और कौन-सा फूल मीठा नहीं है. तितलियों के पैरों में ऐसे सेंसर मौजूद होते हैं जो उन्हें फूल का स्वाद बताने में मदद करते हैं.

पैरों से लेती हैं स्वाद
तितलियों को हम हमेशा फूलों के आसपास मंडराते हुए देखते हैं, लेकिन ये दिखने में जितनी खूबसूरत और नाजुक होती हैं उतनी ही इंटेलिजेंट भी होती हैं. तितलियों को फूल का स्वाद पता करने के लिए जीभ से चखने की जरूरत नहीं होती है. ये अपने पैरों से ही पता लगा लेती हैं कि कौन-सा फूल मीठा है. चलिए विस्तार से समझते हैं.
कैसे पता लगाती है तितलियां?
जब तितली किसी भूल के आसपास मंडराती है और किसी फूल या फल पर बैठती है, तो तितली के पैरों में मौजूद सेंसर उस सतह की रासायनिक संरचना को पहचान लेते हैं. यदि फूल में मौजूद रस मीठा है तो तितली समझ जाती है कि ये खाने लायक है. जब पैरों से तितली को पता चलता है कि ये फूल मीठा है तब वो अपनी लंबी जीभ निकालती है और रस पीना शुरू करती है. यही तितलियों का पसंदीदा भोजन भी है.

ऐसा नहीं है कि तितली सिर्फ फूलों का मीठा रस ही पीती हैं. इसके अलावा वे सड़े-गले फल, पौधों की नमी या काई से भी अपना पेट भर लेती है. तितलियों का स्वाद पहचानने का ये अनोखा सिस्टम उन्हें भोजन की गुणवत्ता और सोर्स को पहचानने में हेल्प करता है.

