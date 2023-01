फेल होने के बाद भी लड़की का कॉन्फिडेंस इतना हाई, शेयर कर दी मार्कशीट की फोटो और फिर

CA aspirant Shruti Tayal: कहते हैं कि असफलता से जो सीख लेता है वह आगे चलकर हमेशा सफल होता है. अपने पैरों पर खड़े होने की ताकत हर किसी में नहीं होती. गिरकर संभलना और एक बार फिर उठने की कोशिश करना ही वास्तव में जीवन है. यदि आपने हार का स्वाद नहीं चखा है तो सफलता कभी भी आपके हाथ नहीं लग सकती. कुछ ऐसा ही कॉन्फिडेंस एक लड़की के अंदर देखने को मिला, जब वह परीक्षा में फेल होने के बाद आगे आकर लोगों प्रेरित किया कि वह आगे कैसे लड़ सकती है. जब भी कोई जीत हासिल करता है या फिर किसी परीक्षा में पास होता है तो पब्लिकली प्रसारित करता है, लेकिन क्या कभी कोई फेल होने पर ऐसे आगे आता है? शायद नहीं, तो चलिए आज हम आपको सीए की तैयारी करने वाली श्रुति तयाल (CA Aspirant Shruti Tayal) के बारे में बतलाते हैं.

फेल होने के बावजूद लड़की ने नहीं मानी हार

सीए की तैयारी कर रही श्रुति तायल (Shruti Tayal) ने नीचे गिरने और कठिन यात्रा को जारी रखने के बारे में अपने विचार ट्विटर पर शेयर किया. देश में हर कोई जानता है कि सीए परीक्षा पास करना सबसे कठिन चीजों में से एक है, जिसे हर सीए एस्पिरेंट हासिल करने का सपना देखता है. श्रुति ने अपने जैसे लोगों को उनके भविष्य के लिए प्रेरित करने के लिए अपनी दुखद कहानी इंटरनेट पर शेयर की. श्रुति ने खुलासा किया कि सीए फाइनल ग्रुप-1 की परीक्षा में 12 अंकों की कमी की वजह से परीक्षा में फेल हो गई. श्रुति ने अपने ट्वीट के साथ अपने रिजल्ट का स्क्रीनशॉट शेयर किया.

देखें पूरा पोस्ट-

So yes, i failed by 12 marks. But that doesn’t mean that i had put any less efforts or i didn’t deserve it. Sometimes we fight through everything, but at the end we cannot fight against our own fate. pic.twitter.com/GZR1LwrVK9

— Shruti (@Shruti_tayal04) January 12, 2023