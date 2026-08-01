'मर्द है तो पत्नी को पीटना ही चाहिए', मैट्रिमोनी साइट से मिले CA पति ने पार की दरिंदगी की हदें, जिंदगी बना दी नर्क!

Domestic Violence CA Case: शादी दो दिलों का मेल मानी जाती है, लेकिन जब यह धोखाधड़ी और पैसे ऐंठने का जरिया बन जाए तो जिंदगी नर्क बन जाती है. ऐसा ही एक खौफनाक मामला सामने आया है जहां एक पढ़ी-लिखी और आर्थिक रूप से मजबूत चाटर्ड अकाउंटेंट (CA) महिला ही मैट्रिमोनियल फ्रॉड का शिकार बन गई. अपने ही CA पति पर 63 लाख रुपये की ठगी और गंभीर शारीरिक उत्पीड़न के आरोप लगाकर इस महिला ने समाज के सामने एक कड़वा सच रखा है. आइए जानते हैं शादी के नाम पर हुई इस बड़ी धोखाधड़ी की पूरी कहानी.
26 साल की उम्र में गुंजन राठौर एक सफल CA थीं और अपने दो वेंचर्स चला रही थीं. जिंदगी में सेटल होने के लिए उन्होंने एक मैट्रिमोनियल वेबसाइट का सहारा लिया. वहां उनकी मुलाकात एक दूसरे CA से हुई. पेशेवर समानता को देखते हुए गुंजन को लगा कि यह एक परफेक्ट मैच है. लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वे एक बड़ी जबरन वसूली की साजिश में कदम रख रही हैं. ह्यूमन्स ऑफ बॉम्बे को दिए एक इंटरव्यू में गुंजन ने इस पूरे खौफनाक वाकये का खुलासा किया.
शादी से पहले ही मिलने लगे थे खतरे के संकेत
गुंजन के अनुसार, शादी से ठीक एक महीने पहले पति और उसके परिवार ने दहेज की मांग शुरू कर दी थी. उन्होंने एक कार, 5 लाख रुपये कैश और रिश्तेदारों के लिए चांदी के सिक्कों की मांग की. गुंजन ने कार और कैश देने से साफ मना कर दिया, लेकिन माहौल बिगड़ने से बचाने के लिए परिवार ने चांदी के सिक्के दे दिए. गुंजन को लगा कि शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा, लेकिन यह तो बस शुरुआत थी.
63 लाख का यूके स्टडी स्कैम
खबर के मुताबिक, शादी के कुछ महीनों बाद दोनों ने यूके में मास्टर्स करने का प्लान बनाया और यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल में एडमिशन भी मिल गया. यहां पति ने एक नई चाल चली. उसने गुंजन से झूठ बोला कि उसके पिता ने उससे सारे रिश्ते तोड़ लिए हैं और आर्थिक मदद देने से मना कर दिया है. पति के झांसे में आकर गुंजन ने अपने नाम पर 50 लाख रुपये का एजुकेशन लोन लिया. इसके अलावा पति ने वीजा और दूसरे खर्चों के नाम पर गुंजन की मां से 13 लाख रुपये अलग से ऐंठ लिए.
फ्लाइट से 3 दिन पहले फाड़ दिया वीजा
यूके जाने की फ्लाइट से ठीक तीन दिन पहले पति अचानक गायब हो गया. जब वह वापस लौटा, तो उसने अपने पासपोर्ट से वीजा वाला पन्ना ही फाड़ दिया. उसने साफ कह दिया कि वह विदेश नहीं जा रहा है और उसने सारे पैसे अपने पास रख लिए. इस फ्रॉड के कारण गुंजन के 65 वर्षीय रिटायर्ड पिता को लोन का ब्याज भरने के लिए अपनी जिंदगी भर की एफडी तोड़नी पड़ी.
'मैंने तुम्हारे पापा का पैसा खाया'... फिर शुरू हुई दरिंदगी
पैसे हड़पने के बाद पति का असली रूप सामने आया. गुंजन के मुताबिक, पति ने खुलेआम कहा, "मैंने तुम्हारे पापा का पैसा खाया, जो उखाड़ना है उखाड़ लो." जब गुंजन ने विरोध किया तो शारीरिक हिंसा शुरू हो गई. पति के चाचा भी उसे भड़काते थे कि 'मर्द है तो पत्नी को पीटना भी चाहिए.' पति थप्पड़ मारता, बाल खींचता और कहता, "किसी को भी बता दे, शरीर पर कोई निशान नहीं है, क्या प्रूफ दिखाएगी?" हद तो तब हो गई जब पीरियड्स के दौरान भी पति ने गुंजन के पेट में घूंसा मारा.
एफआईआर और पुलिस कार्रवाई
गुंजन के अनुसार, बर्दाश्त की हद तब पार हुई जब पति ने उनके मुंह पर कहा कि वह उसके साथ सिर्फ अपनी शारीरिक जरूरतों के लिए रह रहा है. इसके बाद गुंजन ने तुरंत घर छोड़ दिया और पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई, जिसके बाद आरोपी पति की गिरफ्तारी हुई. हालांकि कुछ दिन जेल में रहने के बाद उसे जमानत मिल गई. गुंजन का आरोप है कि जहां वह अपनी जिंदगी को दोबारा संवारने की कोशिश कर रही हैं, वहीं आरोपी का परिवार अब उसके लिए दूसरी शादी के रिश्ते तलाश रहा है.