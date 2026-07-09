/मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूं... कैब में सिगरेट पीने पर ड्राइवर ने बीच रास्ते उतारी सवारी, बदतमीजी पर सिखाया सबक

Cab Driver Cancels Ride: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक कैब ड्राइवर और पैसेंजर के बीच हुई बहस का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में ड्राइवर का स्वाभिमान और पैसेंजर की धौंस साफ देखी जा सकती है. पैसेंजर ने बिना इजाजत कैब के अंदर सिगरेट जला ली, जिसके बाद ड्राइवर ने न सिर्फ राइड कैंसिल की बल्कि पैसेंजर को गाड़ी से बाहर का रास्ता भी दिखा दिया.
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लक्ष्य मेहता नाम के यूजर ने एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक पैसेंजर कैब के अंदर बैठकर आराम से सिगरेट पी रहा था. जब ड्राइवर की नजर उस पर पड़ी, तो उसने तुरंत टोक दिया. ड्राइवर ने पूछा कि क्या आपने सिगरेट जलाने से पहले मुझसे इजाजत ली थी? उसने साफ कहा कि मेरी गाड़ी में स्मोकिंग की अनुमति नहीं है.
पैसेंजर की धौंस और ड्राइवर का जवाब
जब ड्राइवर ने सिगरेट पीने से मना किया, तो पैसेंजर अपनी गलती मानने के बजाय बहस करने लगा. पैसेंजर का तर्क था कि उसने कैब बुक की है, इसलिए उसे गाड़ी के अंदर सिगरेट पीने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है. पैसेंजर की यह बात सुनकर ड्राइवर का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया. ड्राइवर ने साफ कहा कि गाड़ी उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी है और इसके नियम सबको मानने पड़ेंगे.
A man lights a cigarette while sitting in a cab.
CAB DRIVER: Sir, did you ask me before lighting a cigarette? Smoking is not allowed in my car.
MAN: Why should I ask you? It’s not your car, it’s a taxi. You can’t just say smoking isn’t allowed
DRIVER: I am cancelling the… pic.twitter.com/INaDEp8zBS
— Lakshay Mehta (@lakshaymehta08) July 8, 2026
"मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूं"
बहस बढ़ती देख ड्राइवर ने तुरंत गाड़ी साइड में लगाई और राइड को कैंसिल कर दिया. ड्राइवर ने कड़े शब्दों में पैसेंजर से कहा, "मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, कृपया मेरी गाड़ी से नीचे उतरो. मैं एक टैक्सी ड्राइवर हूं, तुम्हारा नौकर नहीं हूं." ड्राइवर का यह अंदाज इंटरनेट पर लोगों को खूब पसंद आ रहा है. हालांकि यह वीडियो किस जगह का है और कब का है, इसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है.
सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस
इस वीडियो के सामने आने के बाद इंटरनेट पर खूब रिएक्शन आए. ज्यादातर लोग कैब ड्राइवर के सपोर्ट में खड़े नजर आ रहे हैं. लोगों का कहना है कि भले ही पैसेंजर ने पैसे दिए हों, लेकिन गाड़ी ड्राइवर की है. सिगरेट का धुआं गाड़ी में रह जाता है, जिससे बाद में बैठने वाली सवारियों को परेशानी होती है. कुछ यूजर्स ने लिखा कि यह उन लोगों के लिए अच्छा सबक है जो पैसे के घमंड में दूसरों को छोटा समझते हैं.
वहीं सोशल मीडिया पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका मानना है कि इस मामले को शांति से भी सुलझाया जा सकता था. उनका कहना है कि ड्राइवर पैसेंजर से सिगरेट बुझाने या बाहर जाकर पीने के लिए कह सकता था. हालांकि, दूसरे पक्ष का कहना है कि पैसेंजर का रवैया इतना खराब था कि ड्राइवर के पास राइड कैंसिल करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा था. कुछ लोग इस वीडियो को स्क्रिप्टेड और व्यूज के लिए बनाया गया भी बता रहे हैं.