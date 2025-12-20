किस्मत हो तो ऐसी! सुबह 4 बजे कैब में बैठा 'करोड़पति', 1 घंटे के सफर के लिए ड्राइवर को थमा दिए 3000 रुपये!

सुबह 4 बजे गाजियाबाद में एक कैब ड्राइवर की किस्मत चमक गई. खराब गाड़ी वाले करोड़पति कस्टमर ने सिर्फ खड़े रहने के बदले 3,000 रुपये दे दिए. वायरल वीडियो को लाखों व्यूज मिले और लोग इसे भरोसे व इंसानियत की मिसाल बता रहे हैं.
Trending Photos
गाजियाबाद के पुराने बस अड्डे के पास सुबह के 4 बजे एक कैब ड्राइवर की किस्मत जग गई. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में कैब ड्राइवर ने बताया कि अचानक उसे एक खास कस्टमर मिला. यह कोई आम यात्री नहीं था, बल्कि करोड़पति. फ्लाईओवर पर कैब को रोकते ही ड्राइवर समझ गया कि यह सफर आम नहीं होने वाला. कस्टमर की गाड़ी खराब होने की वजह से ड्राइवर को वहां खड़े रहकर मदद करनी थी.
1 घंटे खड़े रहने के लिए 3,000 रुपये
कस्टमर ने कहा कि वह अपनी दूसरी गाड़ी लेकर पेट्रोल लेने जाएगा और ड्राइवर को डेढ़ घंटे खड़े रहने के लिए भुगतान करेगा. शुरुआत में 2,000 रुपये तय हुए, लेकिन बाद में यह बढ़कर 3,000 रुपये हो गए. कैब ड्राइवर ने बताया कि उसने पैसों को खुशी-खुशी स्वीकार किया. कस्टमर ने वीडियो मंगवाकर देखा कि ड्राइवर गाड़ी का ध्यान सही तरीके से रख रहा है या नहीं. यह पूरी घटना इंटरनेट पर वायरल हो गई है.
सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया
वीडियो लगभग डेढ़ मिनट का है और इसे फेसबुक पर भूपेंद्र सिंह नामक यूजर ने पोस्ट किया. अब तक इसे 22 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं और 45 हजार से अधिक लाइक्स आ चुके हैं. 500 से ज्यादा कमेंट्स में लोग अपने विचार साझा कर रहे हैं. कई यूजर्स ने कहा कि यह विश्वास और ईमानदारी की मिसाल है. कुछ ने मजेदार टिप्पणियां कीं, तो कुछ ने करोड़पति के दिलदार स्वभाव की तारीफ की. यह घटना विश्वास और इंसानियत की सीख देती है.