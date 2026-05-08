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Hindi Newsजरा हटकेजवान लड़कियों की बॉडी से निकालते थे खून, मर्दों का काट देते थे हाथ! कब्रों से भरा पड़ा है ये पूरा शहर

जवान लड़कियों की बॉडी से निकालते थे खून, मर्दों का काट देते थे हाथ! कब्रों से भरा पड़ा है ये पूरा शहर

अमेरिका के इलिनोइस में स्थित प्राचीन शहर 'काहोलिया' (Cahokia) के रहस्य से पर्दा उठ गया है. लंदन से बड़े इस शहर में सैकड़ों इंसानी बलियों और रहस्यमयी ढंग से गायब होने की कहानी जानिए.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: May 08, 2026, 06:39 AM IST
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जवान लड़कियों की बॉडी से निकालते थे खून, मर्दों का काट देते थे हाथ! कब्रों से भरा पड़ा है ये पूरा शहर

जब हम प्राचीन सभ्यताओं की बात करते हैं, तो अक्सर मिस्र या रोम का नाम जेहन में आता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि अमेरिका की धरती पर एक ऐसा शहर मौजूद था, जो अपने समय में लंदन और पेरिस से भी बड़ा था? इलिनोइस में स्थित 'काहोलिया' (Cahokia) को 'जमीन का अटलांटिस' कहा जाता है. यह शहर अपनी भव्यता, आधुनिक शहर और विशाल मिट्टी के टीलों के लिए जाना जाता था. लेकिन इस शहर के सुनहरे इतिहास के पीछे एक खौफनाक और काला सच भी छिपा है, जो खुदाई के दौरान मिली सामूहिक कब्रों से सामने आया है.

कैसा था ये शहर?

11वीं सदी के आसपास काहोलिया अपनी ऊंचाइयों पर था. यहां की जनसंख्या करीब 10 से 20 हजार के बीच थी, जो उस समय के लंदन के बराबर थी. यह शहर किसी बेतरतीब बस्ती की तरह नहीं, बल्कि एक खास प्लानिंग के तहत बसाया गया था. यहां रहने वाले लोग केवल किसान या शिकारी नहीं थे, बल्कि वे खगोल विज्ञान के भी जानकार थे. उन्होंने सूरज की स्थिति को मापने के लिए बड़े लकड़ी के खंभे लगाए थे और 120 विशाल मिट्टी के टीले बनाए थे, जिनमें से सबसे बड़ा टीला 100 फीट ऊंचा है.

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पुरातत्वविदों को आखिर क्या मिला?

खुदाई के दौरान पुरातत्वविदों को जो मिला, उसने दुनिया को हिलाकर रख दिया. यहां एक विशाल सामूहिक कब्र मिली, जो युवा महिलाओं के शवों से भरी थी. जांच से पता चला कि इन महिलाओं का गला घोंटकर या शरीर से खून निकालकर बलि दी गई थी. इतना ही नहीं, कुछ पुरुषों के शव ऐसे मिले जिनके हाथ कटे हुए थे, जबकि कुछ को पीट-पीटकर मारा गया था. विशेषज्ञों का मानना है कि यह हिंसा बाहरी दुश्मनों ने नहीं, बल्कि शहर के भीतर के ही रसूखदार लोगों ने अपनी शक्ति दिखाने के लिए की थी.

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बड़ा बिजनेस हब था काहोलिया

काहोलिया केवल एक जाति के लोगों का घर नहीं था. यह आज के मैनहट्टन की तरह कई तरह के लोग मौजूद थे. यहां रहने वाले लगभग एक तिहाई लोग बाहरी इलाकों से आए थे. अलग-अलग संस्कृतियों और कबीलों के लोग यहां व्यापार और धार्मिक आयोजनों के लिए इकट्ठा होते थे. मिसिसिपी नदी के किनारे बसा यह शहर एक बड़ा व्यापारिक केंद्र भी था, जहां तांबे के गहने और कलाकृतियां बनाई जाती थीं.

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कैसे गायब हो गया इतना बड़ा शहर?

सबसे बड़ा रहस्य यह है कि कोलंबस के अमेरिका पहुंचने से पहले ही, साल 1350 तक यह शहर पूरी तरह वीरान हो गया था. ताज्जुब की बात यह है कि स्थानीय मूल निवासियों की लोककथाओं में भी इस शहर का जिक्र नहीं मिलता. वैज्ञानिकों का मानना है कि यहां कुछ ऐसा हुआ जिसने लोगों के मन में कड़वाहट भर दी और वे इस जगह को छोड़कर चले गए. हालांकि यहां युद्ध के कोई सबूत नहीं मिले हैं, लेकिन शहर की तीन बार की गई घेराबंदी बताती है कि यहां हमेशा किसी न किसी हमले का डर बना रहता था. आज भी सेंट लुइस के पास काहोलिया के मिट्टी के टीले देखे जा सकते हैं.

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Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

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