VIDEO: केक पर जैसे ही जलाई मोमबत्ती, हुआ धमाका! कांपने लगा बर्थडे बॉय, ऐसा हो गया मुंह

Birthday Cake Blast Video: बर्थडे सेलिब्रेशन तो आपने खूब देखे होंगे, लेकिन ऐसा बर्थडे सेलिब्रेशन आपने आज तक नहीं देखा होगा. जैसे ही केक पर मोमबत्ती जलाई वैसे ही धमाका हो गया. इसके बाद पूरे सेलिब्रेशन का सत्यानाश हो गया. चारों ओर केक की केक नजर आ रहा था और टेबल से केक उड़ चुका था. इस दौरान बर्थडे बॉय का चेहरा देखने लायक था उसे कुछ सेकेंड तक तो समझ ही नहीं आया कि उसके साथ ये अचानक क्या हो गया.

इंटरनेट पर बर्थडे सेलिब्रेशन के एक वीडियो ने तहलका मचा दिया है. आप ने आज तक कई बर्थडे पार्टी एटेंड की होंगी, लेकिन ऐसा सेलिब्रेशन नहीं देखा होगा. इस वीडियो ने लोगों को हंसने पर मजबूर कर दिया है. आप भी इस वीडियो को देख हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे. चलिए जानते हैं इस बर्थडे बॉय के साथ क्या हुआ.

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि कुर्सी पर बर्थडे बॉय केक काटने के लिए तैयार है. इसके बाद शायद पिताजी ने जैसे ही केक पर लगाने वाली फुलझड़ी 'केक स्पार्कलर' (Cake Sparklers) को जलाया, तभी अचानक धमाका हो गया. फायर केंडल में ऐसा धमाका हुआ कि पूरा केक ही गायब हो गया. टेबल पर केक का एक टुकड़ा भी नहीं बचा. पूरे केक के चिथड़े उड़ गए. सामने बेठा बर्थडे बॉय भी इस धमाके की चपेट में आया और पूरे शरीर पर केक के छोटे टुकड़े चिपक गए. ये सब देखकर लड़का हैरान रह गया और उसकी खुशियों को मानों नजर लग गई. वह दुखी मन से अपनी कुर्सी से उठ जाता है. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो काफी फनी है. यूजर्स जमकर मौज काट रहे हैं.

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वायरल हो गया वीडियो

वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @ChapraZila नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया. खबर लिखे जाने तक 1 लाख व्यूज हो चुके हैं. इसके अलावा यूजर्स बड़ी संख्या में फनी रिएक्शन दे रहे हैं.

लोग बोले- केक खुद बंट गया

वीडियो देख एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, अब केक किधर गया दिख नहीं रहा. दूसरे यूजर ने लिखा, 'क्या बर्थडे पार्टी है. क्या ये जन्मदिन का पार्टी है या कोई ऐक्शन फिल्म का सीन?' एक अन्य यूजर ने लिखा, 'केक सबको बराबर बंट गया.'

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.