पाकिस्तान के आजादी दिवस के दिन दिखी 'औकात'! एक टुकड़ा केक पाने के लिए मच गई मारामारी; भुखमरी से बिलबिला रहे लोग
पाकिस्तान के आजादी दिवस के दिन दिखी 'औकात'! एक टुकड़ा केक पाने के लिए मच गई मारामारी; भुखमरी से बिलबिला रहे लोग

Pakistan Independence Day: 14 अगस्त को पाकिस्तान में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, लेकिन इस बार सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ जिसने जश्न के पीछे की कड़वी सच्चाई उजागर कर दी.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Aug 15, 2025, 06:56 AM IST
पाकिस्तान के आजादी दिवस के दिन दिखी 'औकात'! एक टुकड़ा केक पाने के लिए मच गई मारामारी; भुखमरी से बिलबिला रहे लोग

Pakistan Viral Video: 14 अगस्त को पाकिस्तान में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, लेकिन इस बार सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ जिसने जश्न के पीछे की कड़वी सच्चाई उजागर कर दी. वीडियो में दिख रहा है कि एक समारोह में बड़ा सा केक मंगवाया गया था, लेकिन उसे काटते ही लोग टूट पड़े और अफरातफरी मच गई.

वीडियो में क्या दिखा?

वायरल क्लिप में बूढ़े, बच्चे और महिलाएं सभी केक की ओर झपटते नजर आए. कोई प्लेट लेकर खींच रहा था तो कोई सीधे हाथ से केक उठाकर खाने लगा. कुछ लोग तो प्लेट के साथ पूरी की पूरी स्लाइस खींच ले गए, जबकि अन्य केक की सफाई में ही जुट गए.

 

 

सोशल मीडिया पर क्यों हो रहा है चर्चा?

यह वीडियो एक्स (ट्विटर) और इंस्टाग्राम पर तेजी से वायरल हो गया. भारत में इसे @VigilntHindutva नामक यूजर ने शेयर किया, जिस पर 6,000 से ज्यादा व्यूज आ चुके हैं. वीडियो देखकर लोग चौंक गए और कई ने इस पर व्यंग्यात्मक और तीखी प्रतिक्रियाएं दीं. एक यूजर ने लिखा, "बेचारे गरीब... लौटकर आ जाओ भारत में, खाना-पीना सब मिलेगा. अखंड भारत की जय." दूसरे ने लिखा, "यही है पाकिस्तानियों की तहजीब, बिलकुल वैसे जैसे इस्लामी आक्रमणकारी करते थे." तीसरे ने लिखा, "ऐसे ही टुकड़े होंगे इनके." चौथे ने तंज कसा, "जो होता है अच्छे के लिए होता है, अच्छा हुआ ये भिखमंगे अलग हो गए."

क्या यह गरीबी की हकीकत दिखाता है?

कई लोगों को कहना है कि इस वीडियो में सिर्फ भीड़ की बदहवासी नहीं, बल्कि पाकिस्तान की गंभीर आर्थिक स्थिति भी झलकती है. वहां महंगाई और बेरोजगारी का असर इतना गहरा है कि लोगों के पास रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है. स्वतंत्रता दिवस जैसे मौके पर भी अगर लोग खाने के लिए इस तरह टूट पड़ें, तो यह समाज की गहरी समस्याओं का संकेत देता है.

Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है.

Pakistan Independence Day

