आधे KG केक की कीमत 5 लाख रुपये! फादर्स डे पर क्यों बिक रहा था इतना महंगा केक?

Father's Day Viral Cake: प्यार जताने के कई तरीके होते हैं- कोई गिफ्ट देता है, कोई डिनर प्लान करता है, तो कोई एक प्यारा सा नोट लिखता है. लेकिन इस फादर्स डे (15 जून) पर एक ऐसा वाकया सामने आया जिसने सबको हैरान कर दिया. मामला किसी इमोशनल मैसेज या स्पेशल तोहफे का नहीं था, बल्कि एक केक का था जिसकी कीमत थी ₹5 लाख! सोशल मीडिया पर एक फूड डिलीवरी ऐप का स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है जिसमें 500 ग्राम हेजलनट चॉकलेट केक की कीमत ₹5,00,000 बताई गई है. आमतौर पर इसी ऐप पर बटरस्कॉच केक और रेड वेलवेट केक ₹400 से ₹599 तक में मिलते हैं, लेकिन यह केक तो मानो डेसर्ट की दुनिया का ‘सोने का टुकड़ा’ बन गया.

केक की कीमत थी चौंकाने वाली

एक यूजर ने सबसे पहले यह स्क्रीनशॉट एक्स (पहले ट्विटर) पर पोस्ट किया और देखते ही देखते यह पोस्ट वायरल हो गई. रेडिट पर भी इस स्क्रीनशॉट को खूब शेयर किया गया. लोगों ने अनुमान लगाया कि यह या तो कोई टाइपो है या फिर ऐप में कोई तकनीकी गड़बड़ी. हालांकि लोग इस केक को लेकर मजेदार कमेंट्स करने से पीछे नहीं हटे.

एक यूजर ने लिखा, “भाई शिकायत मत कर, 40% डिस्काउंट तो दे ही दिया है.” एक और ने कहा, “₹ 5000 में 5 केक आ जाएंगे और ₹ 5 लाख में तो 5 iPhones मिल जाएंगे.” तीसरे ने मजाक उड़ाते हुए लिखा, “इतने में तो हमारे गांव में पूरी बेकरी खरीद लूं!”

#5lakhcake

This is really a very suspension thing so you guy's must have to check and have a look on this. pic.twitter.com/YvaBCW8oRj

— Parul patel (@aur_btau_kya) June 13, 2025