सड़क पर ऑटो में ‘राजा’ की तरह बैठा दिखा बछड़ा, वीडियो देख लोग बोले- ये सिर्फ इंडिया में ही हो सकता है

भारत जितना खूबसूरत है, उतना ही अनोखे और चौंकाने वाले पलों से भरा हुआ भी है. यहां रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसे नज़ारे देखने को मिल जाते हैं, जो किसी विदेशी के लिए अविश्वसनीय होते हैं. ऐसा ही एक मजेदार और हैरान करने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इसे इंस्टाग्राम यूजर पाब्लो गार्सिया ने शेयर किया है, जिन्होंने बेंगलुरु की सड़क पर चलते हुए ऑटो रिक्शा से यह नज़ारा कैद किया. वीडियो में जो दिखा, वह न सिर्फ देखने वालों को चौंका रहा है, बल्कि लोगों के चेहरे पर मुस्कान भी ला रहा है.

ऑटो में आराम फरमाता दिखा बछड़ा

वायरल वीडियो में जैसे ही कैमरा दूसरे चलती ऑटो पर घूमता है, उसमें एक बछड़ा बिल्कुल आराम से बैठे दिखाई देता है. बेंगलुरु की व्यस्त सड़क पर चलते ऑटो में बछड़े का ऐसे बैठना किसी भी इंसान को चौंका सकता है. क्लिप पर टेक्स्ट में लिखा है, “भारत सबसे बेहतरीन सरप्राइज से भरा है.” यही वजह है कि यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और अब तक 41,000 से ज्यादा व्यूज हासिल कर चुका है. सोशल मीडिया पर लोग इसे देखकर हंस भी रहे हैं और हैरान भी, क्योंकि ऐसा नजारा रोज देखने को नहीं मिलता.

सोशल मीडिया पर उमड़ी प्रतिक्रियाएं

वीडियो सामने आते ही कमेंट्स की झड़ी लग गई. कई यूजर्स ने इसे देखकर अपनी-अपनी मजेदार राय दी. एक यूजर ने लिखा, “भारत नए लोगों को आसानी से समझ नहीं आता।” एक अन्य ने मजाक में कहा, “India में आपका स्वागत है भाई!” किसी ने बछड़े के अंदाज पर कमेंट करते हुए कहा कि शायद “गाय ने उसे नए जगह छोड़ने के लिए कहा होगा।” वहीं कई लोगों ने इसे बेहद मजेदार और बेंगलुरु की वाइब जैसा बताया। वीडियो वाकई लोगों के बीच दिलचस्प चर्चा का विषय बन गया है.

भारत की रोजमर्रा की अनोखी झलक

इस वीडियो ने एक बार फिर दिखा दिया कि भारत में रोजमर्रा की जिंदगी कितनी रंगीन और अनोखी होती है. यहां सड़कें सिर्फ वाहनों से नहीं, बल्कि चौंकाने वाले नजारों से भी भरी रहती हैं. विदेशी टूरिस्ट हो या स्थानीय लोग, ऐसे दृश्य हर किसी को हैरान कर देते हैं. पाब्लो गार्सिया का यह वीडियो लोगों को न सिर्फ हंसी से भर रहा है, बल्कि यह साबित करता है कि भारत अपने अनोखे सरप्राइजों के लिए बिल्कुल सही मायने में मशहूर है. यही वजह है कि यह वीडियो लगातार वायरल हो रहा है और लोगों को बेहद पसंद आ रहा है.