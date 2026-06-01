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Hindi Newsजरा हटकेहजारों रुपये में बिका मॉडल के पैरों से बना जूस! खरीदने के लिए लोगों में मची होड़, घंटे भर में स्टॉक खत्म!

हजारों रुपये में बिका मॉडल के पैरों से बना जूस! खरीदने के लिए लोगों में मची होड़, घंटे भर में स्टॉक खत्म!

Cosplay Models Sell Feet Juice Viral Story: अमेरिका के कैलिफोर्निया में आयोजित एक इवेंट के दौरान कुछ कॉसप्ले मॉडल्स ने फलों के जूस में अपने पैर डुबोकर उसे 'फीट जूस' के नाम से बेचना शुरू कर दिया. हैरानी की बात यह रही कि लोगों ने इस अजीबोगरीब जूस को खरीदने के लिए लंबी कतार लगा दी और देखते ही देखते पूरा स्टॉक खत्म हो गया.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Jun 01, 2026, 06:40 AM IST
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Image credit: X/@ULTIMAHORAENX
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Cosplay Models Sell Feet Juice Viral Story: दुनिया में अजीबोगरीब ट्रेंड्स और वायरल स्टंट्स की कोई कमी नहीं है. सोशल मीडिया के दौर में लोग लोकप्रियता हासिल करने और लोगों का ध्यान खींचने के लिए ऐसे-ऐसे प्रयोग कर रहे हैं, जिन्हें देखकर हर कोई हैरान रह जाता है. इन दिनों अमेरिका से सामने आई एक घटना भी कुछ ऐसी ही है, जिसने इंटरनेट पर बहस छेड़ दी है. कैलिफोर्निया के सैन जोस शहर में आयोजित एक इवेंट के दौरान कुछ लड़कियों ने ऐसा स्टॉल लगाया, जिसे देखकर लोग पहले तो चौंके और फिर बड़ी संख्या में वहां पहुंचने लगे. इस स्टॉल पर फलों के जूस को एक अनोखे तरीके से बेचने का दावा किया गया. घटना की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोग तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.

आखिर क्या था पूरा मामला?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह घटना सैन जोस में आयोजित एक लोकप्रिय एनीमे और पॉप कल्चर इवेंट के आसपास हुई. आयोजन स्थल के बाहर एक खुले क्षेत्र में आयोजित कार्यक्रम के दौरान कुछ कॉसप्ले मॉडल्स ने अपने स्टॉल लगाए थे. बताया जाता है कि इन मॉडल्स ने प्लास्टिक की बाल्टियों में फलों का जूस रखा था और फिर उसमें अपने पैर डुबोकर बैठ गईं. इसके बाद उसी जूस को 'फीट जूस' नाम देकर लोगों को बेचना शुरू किया गया. यह अनोखा आइडिया देखते ही देखते लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया. बड़ी संख्या में लोग स्टॉल के आसपास जमा होने लगे और सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीरें तेजी से फैलने लगीं.

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1 हजार रुपए तक में बिक रहा था एक गिलास

रिपोर्ट्स के अनुसार, इस जूस की कीमत भी कम नहीं थी. एक गिलास जूस के लिए लोगों से लगभग 1 हजार रुपए के बराबर रकम ली जा रही थी. इसके बावजूद स्टॉल पर भीड़ लगातार बढ़ती रही. कई लोगों ने इसे सिर्फ देखने के लिए खरीद लिया, जबकि कुछ लोग इसे सोशल मीडिया ट्रेंड का हिस्सा मानकर खरीदते नजर आए. दावा किया जा रहा है कि जूस की मांग इतनी ज्यादा बढ़ गई कि एक घंटे से भी कम समय में पूरा स्टॉक खत्म हो गया. यही वजह है कि यह मामला अब इंटरनेट पर चर्चा का बड़ा विषय बन गया है.

सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस

जैसे ही इस घटना की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए, लोगों ने कमेंट्स करना शुरू कर दिया. कई यूजर्स ने इस पूरे मामले को बेहद अजीब और हैरान करने वाला बताया. कुछ लोगों का कहना है कि इंटरनेट पर पॉपुलैरिटी पाने के लिए लोग किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं. वहीं, कई यूजर्स ने हाइजीन और स्वास्थ्य से जुड़े सवाल भी उठाए. एक यूजर ने लिखा कि मैंने इंटरनेट पर बहुत कुछ देखा है, लेकिन यह सबसे अजीब चीजों में से एक है. वहीं, दूसरे यूजर ने मजाकिया अंदाज में कहा कि मार्केटिंग का यह तरीका शायद किसी ने नहीं सोचा होगा.

लोगों ने दिए मजेदार रिएक्शन

जहां कुछ लोग इस घटना की आलोचना कर रहे हैं, वहीं कई यूजर्स इसे लेकर मजेदार मीम्स और कमेंट्स भी शेयर कर रहे हैं. कुछ लोगों ने लिखा कि सोशल मीडिया के दौर में अब किसी भी चीज को वायरल बनाया जा सकता है. एक यूजर ने मजाक में लिखा कि बिजनेस पढ़ने वालों को यह केस स्टडी जरूर पढ़नी चाहिए. कई लोगों ने इस पूरे मामले को इंटरनेट कल्चर का नया उदाहरण बताया है, जहां कभी-कभी किसी चीज की पॉपुलैरिटी उसकी क्वालिटी से ज्यादा उसके अजीब होने की वजह से बढ़ जाती है.

क्यों चर्चा में है यह घटना?

सोशल मीडिया के दौर में अलग और चौंकाने वाली चीजें बहुत तेजी से वायरल होती हैं. यही कारण है कि इस तरह के स्टंट लोगों का ध्यान खींचने में सफल हो जाते हैं. हालांकि, इस घटना ने एक गंभीर सवाल भी खड़ा किया है कि क्या वायरल होने और पैसा कमाने की दौड़ में लोग अब किसी भी सीमा तक जाने को तैयार हैं? फिलहाल, अमेरिका में हुआ यह अनोखा मामला दुनिया भर में चर्चा का विषय बना हुआ है. सोशल मीडिया पर लोग इसे लेकर लगातार बहस कर रहे हैं और अपनी-अपनी राय दे रहे हैं.

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Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर इंटरनेट पर मौजूद डिटेल्स को एकत्रित करके बनाई गई है. Zee News इसके प्रमाणिकता, दावों और सत्यता की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी फैसले से पहले संबंधित आधिकारिक विभाग से संपर्क जरूर करें.

 

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Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

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